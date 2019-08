Laukaan villiintyneille naudoille rakennetaan aitausta tilan ja metsästäjien yhteistyöllä – tavoitteena on saada edes osa karjasta elävänä kiinni

Laukaan Vehniällä jatkuuu tänään aitauksen rakentaminen villiintynyttä nautalaumaa varten.–

Nautatilan isäntä kertoo Ylelle, että paikalla on jo aamulla ollut kymmeniä talkoolaisia auttamassa aidan rakentamisessa. Ihmiset ovat pääasiassa paikallisia metsästäjiä, jotka on kutsuttu paikalle suurriistavirka-apuna. Metsästäjät ja talkoolaiset yrittävät ohjata nautalauman aitaukseen, kun aita on saatu valmiiksi.

Tavoitteena on saada mahdollisimman moni nauta kiinni ja virallista kautta teuraaksi, mutta Laukaassa varaudutaan myös siihen vaihtoehtoon että osa eläimistä joudutaan ampumaan.

Tuorein havainto naudoista on noin kilometrin päässä tilalta sijaitsevalta niityltä.

Yli 30-päinen lauma villiintyneitä nautoja on kulkenut vapaana Laukaan Vehniällä keväästä asti. Tommi Anttonen / Lehtikuva

