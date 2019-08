Räjähdeiskuja tehdään Ruotsissa yhä enemmän – Sisäministeri: Ammuskelut ja räjäytykset suurimpia ongelmiamme

Ruotsissa tehdään aiempaa enemmän iskuja räjähdysaineilla. Dagens Nyheter -sanomalehden tekemän selvityksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) tänä vuonna on tehty jo 45 prosenttia enemmän räjähdeiskuja kuin vuosi sitten.

Tammikuun ja heinäkuun välisenä aikana Ruotsissa sattui 120 räjähdystä, kun vuotta aiemmin niitä oli vastaavana aikana 83. Koko viime vuonna räjähdyksiä oli 157.

Räjähdeaineisiin liittyvien rikosteknisten tutkimusten määrä on puolestaan kaksinkertaistunut vuoden 2013 jälkeen.

Erityisen paljon räjähteitä laukaistaan eteläisessä Ruotsissa, jossa tehtiin viime vuonna kolmannes kaikista räjähdeiskuista. Tämän vuoden tammi-toukokuussa eteläisessä Ruotsissa tapahtui 44 räjähdystä.

– Syistä voi esittää vain arvioita, mutta rikollisuus ja syrjäytyminen ovat meillä aiempaa suurempia ongelmia, sanoo tutkinnanjohtaja Petra Stenkula Etelä-Ruotsin poliisialueelta.

Erityisen paljon tapauksia on Skånen alueella, jossa käytettyjen pommien poliisi arvioi monessa tapauksessa olleen saman valmistajan tekemiä.

Samaan aikaan räjähdysten lisääntymisen kanssa ammuskelut ovat vähentyneet eteläisessä Ruotsissa.

Kerrostalon edustalle jätetty räjähde aiheutti suuret tuhot kesäkuun alussa Linköpingissä. Poliisi ei ole vieläkään onnistunut selvittämään tapausta. Jeppe Gustafsson / EPA

Rikolliset painostavat räjähteillä

Räjähteitä on aseteltu muun muassa asuintalojen porraskäytäviin ja ravintoloiden edustoille. Useimmiten niissä on kyse rikollisten välienselvittelyistä, mutta osassa tapauksista on aiheutunut suuri vaara sivullisille.

Stenkulan mukaan kaiken taustalla on raha, ja niin ampuma-aseita kuin räjähteitäkin käytetään painostustarkoituksiin huumekauppaa, petoksia ja rahanpesua hoitavissa rikollisryhmissä.

– On vähemmän työlästä asettaa räjähde kuin murhata joku ampuma-aseella, Stenkula pohtii.

Vielä kolme vuotta sitten räjähteinä käytettiin usein Balkanilta Ruotsiin salakuljetettuja käsikranaatteja. Nyt yleisempää on käyttää ei-sotilaalliseen käyttöön tarkoitettuja räjähdysaineita, kuten rakennustyömailta varastettua dynamiittia.

Ymmärtämättömiä nuoria käytetään hyväksi

Stenkulan mukaan järjestäytynyt rikollisuus käyttää usein hyväkseen nuoria räjähteiden asettamisessa. Nämä eivät hänen mukaansa aina ymmärrä miten vaarallisten aineiden kanssa ovat tekemisissä. Esimerkiksi viime vuonna kaksi nuorukaista haavoittui vakavasti, kun heidän kantamansa räjähde laukesi ennenaikaisesti.

Ruotsin sisäministeri Mikael Damberg myöntää räjähdeiskujen olevan vakava ongelma.

– Ammuskelut ja räjähdykset ovat suurimpia yhteiskunnallisia ongelmiamme, Damberg sanoo Dagens Nyheterissä (siirryt toiseen palveluun).

Dambergin mukaan hallitus suunnittelee räjähderikoksista annettavien rangaistusten kiristämistä. Nykyisin Ruotsissa voi saada törkeimmistä räjähderikoksista enimmillään kuuden vuoden vankeustuomion.

Poliisin tutkintavaltuuksien lisäämisestä räjähderikosten tutkinnassa on Ruotsissa jo päätetty.

