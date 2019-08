Remedyn Control on vuoden suurimpia kotimaisia kulttuurituotteita – ylittääkö peli odotukset vai ajaako se tekijänsä talousahdinkoon?

Tästä on kyse Remedy Entertainmentin kymmenien miljoonien Control-toimintaseikkailu julkaistaan.

Controlilla on alalla kovat odotukset, niin kuluttajan kuin markkinankin näkökulmasta.

Pystyykö Control kilpailemaan suosiosta massiivisesti paisuvassa pelimaailmassa?

Max Payne, Alan Wake ja Quantum Break -videopeleistä tunnetun suomalaisen Remedy Entertainmentin uusin miljoonaponnistus Control julkaistaan maailman pelimarkkinoille tiistaina.

Huippunäyttelijä Martti Suosalonkin työllistänyt, New Yorkiin sijoittuva yliluonnollinen toimintaseikkailu vaati tekijöiltään kolme vuotta aikaa ja 20–30 miljoonaa euroa pätäkkää.

Suomessa toivotaan suurta menestystä. Olemmehan Rovion ja Angry Birdsin sekä Supercellin ja Clash of Clansin kotimaa. Pieni pohjoinen kolkka, jossa kasvaa maailman parhaita koodareita ja muita teknologia-alan asiantuntijoita. Kyllähän täällä osataan.

Useamman kymmenen miljoonan euron budjetti on Suomen mittakaavassa valtava. Control on tämän vuoden kalleimpia kulttuurituotteita. Suomalainen elokuva vaatii keskimäärin 1,3 miljoonan euron budjetin. Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas maksoi noin seitsemän miljoonaa.

Huippupelejä tehdäänkin pääosin maailman markkinoille, ei vain Suomen tai Euroopan. Tällöin hinta – ja potentiaalisesti palkintokin – ovat monta kokoluokkaa suurempia. Suomalaisia kilpailijoita ei varsinaisesti ole.

Kuinka Controlia kokeilemaan päässeet ihmiset peliä kuvailevat, ja millaista menestystä siltä odotetaan? Ja miten merkittävä kulttuuriprojekti Control maailman mittakaavassa sitten on?

Tämä juttu vastaa näihin kysymyksiin.

Erinomaisia ensivaikutelmia ja kuumia kysymyksiä

Pelialan suurimmat mediat ovat kirjoittaneet Control-arvioitaan jo pitkän tovin. Remedy on lähettänyt pelin pelattavaksi asiantuntijoille, jotta arviot saadaan pelin julkaisun jälkeen mahdollisimman pian eetteriin.

Nämä arviot eivät ole vielä julkisia, mutta osasia Controlista on päästy testaamaan jo muun muassa E3-pelimessuilla.

Sortuvaa ympäristöä Controlissa. Pelin budjetti on arviolta 3–4 kertaa suurempi kuin Aku Louhimiehen Tuntemattoman sotilaan. Remedy Entertainment

Peli on saanut paljon kehuja. IGN-pelimedian Ryan McCaffrey hehkutti kokemustaan (siirryt toiseen palveluun) maaliskuussa ja sanoi, että Control vaikuttaisi olevan kaikkea, mitä hän toivoi. PC Gamerin Robert Yak kuvaili sitä ihmeelliseksi, vangitsevaksi ja visuaalisesti nokkelaksi (siirryt toiseen palveluun). Playstation Lifestylen Joseph Yaden kutsui peliä äärimmäisen tyydyttäväksi ja yllättävän haastavaksi (siirryt toiseen palveluun).

Kritiikkiäkin tuli. Hahmojen kasvoanimaatiot ja dialogi koettiin puutteelliseksi sekä ratkaistavat pulmat turhan helpoiksi, eikä peli toistaiseksi pyörinyt Playstation 4:llä kovin sujuvasti. Näiden asioiden uskottiin kuitenkin paranevan peliä viimeistellessä.

Pelaaja-lehden päätoimittaja Miika Huttunen on päässyt pelaamaan Controlia etukäteen. Hänen mielestään peli on lyhyesti sanottuna hyvin onnistunut, vaikka suomalaisena tarkasteleekin markkinaa sinivalkoisten lasien läpi.

– Peli yhdistää taitavasti toisiinsa sekä räiskintää että yliluonnollisia supervoimia, kuten telekinesiaa ja levitointia. Yleinen tunnelma muistuttaa paljon David Lynchin ohjausten vinksahtanutta tyyliä, mikä on aika yleistä Remedyn peleille, Huttunen sanoo.

Lynch on ohjannut muun muassa yliluonnollisen tv-sarjan Twin Peaksin ja neo-noir-menestyselokuvat Blue Velvetin ja Mulholland Driven.

– Tapahtumapaikkana toimiva valtava virastorakennus on tavallaan elossa ja muuttuu koko ajan. Hieno veto on ollut poistaa kaikki moderni teknologia rakennuksesta tarinallisesti järkevän selityksen avulla. Ympäristössä on omalaatuinen tunnelma kuvaputkitelevisioineen ja pullopostijärjestelmineen, Huttunen kertoo.

Huttusen mukaan Control eroaa Remedyn aiemmista peleistä erityisesti siten, että siinä missä pelimaailmat ovat aikaisemmin olleet tarkasti rajattuja, on pelaajalla nyt vapaus seikkailla huomattavasti vapaammin.

– Tutkimalla paikkoja löytää paljon erilaisia sivutehtäviä, jotka syventävät tarinaa, mutta joiden pelaaminen ei ole pakollista. Uusien voimien myötä jotkin vanhat paikat saattavat myös avautua uusilla tavoilla, Huttunen kertoo.

Control-pelin tärkeisiin ominaisuuksiin kuuluu levitaatio, jota pelaaja hyödyntää seikkaillessaan yliluonnollista tutkivan FBC-viraston tiloissa. Remedy Entertainment

Control siis imee vaikutteita rakastetuista Metroidvania-peleistä, joissa suuren pelikartan ovet avautuvat pelaajalle sitä mukaa, kun hänen hahmonsa kehittyy ja saa uusia kykyjä.

Remedy on tunnettu yhteistyöstään kotimaisen menestysbändi Poets of the Fallin kanssa. Rock-yhtye on tehnyt yhtiön peleihin musiikkia. Sama jatkuu Controlin kohdalla, Huttunen vihjaa. Yhtyeen kappaletta tullaan hyödyntämään pelissä "varsin mielenkiintoisella tavalla".

– Eikä pidä unohtaa Martti Suosalon esiintymistä pelissä. Taitaa olla ensimmäinen kerta, kun hänen kaliiberin kotimainen näyttelijä on osana videopeliä, Huttunen sanoo.

Kasvavilla markkinoilla pirun kova kilpailu

Peliteollisuus on jatkuvassa kasvussa. Newzoo arvioi (siirryt toiseen palveluun) vuoden 2019 markkinan kooksi noin 150 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Konsoli- ja tietokonepelaaminen voi hyvin, eikä kasvanut mobiilipelimarkkina ole sitä kuihduttanut. Yli 40 miljardin konsolimarkkinoille odotetaan tänä vuonna yli 13 prosentin kasvua.

Tietokonepelimarkkinoiden arvo on karkeasti arvioituna noin 30 miljardia. Mobiilipelaamisen markkina on suurin, noin 70 miljardia. Control julkaistaan Playstationille, Xboxille ja Windowsille.

2019 on tähän asti ollut pelijulkaisujen kannalta mittava.

Alkuvuoden merkittäviä julkaisuja ovat olleet muun muassa Fortniten battle royale -kilpailija Apex Legends, tarinallinen katolisen kirkon inkvisitiosta ja mustasta surmasta kertova A Plague Tale: Innocence, suuren luokan toimintaseikkailut Sekiro: Shadows Die Twice ja Devil May Cry 5 sekä useita Mario-pelisarjan hittejä.

Kaikki mainitut ovat olleet pääosin kriitikoiden ja pelaajien hehkuttamia. Toimintaseikkailuna Control kilpailee eniten saman genren muiden samoilla alustoilla julkaistavien pelien kanssa.

Demokuvaa Controlin maailmassa sijaitsevasta peilisokkelosta. Control on niin suuren budjetin kulttuurituote, ettei sillä ole Suomessa juurikaan kilpailijoita. Remedy Entertainment

Julkaisuikkuna Controlille on hyvä, sillä samoihin aikoihin ei juurikaan tule ulos kilpailevaa teosta. Loka-marraskuussa alkaa tiivis julkaisutahti.

– Elokuun loppu on juuri sopiva aika julkaista jotain Controlin kaltaista ennen loppuvuoden suurpelejä. Remedy on ajoittanut julkaisun selkeästi niin, ettei suurempia samantyyppisiä kilpailijoita ole, ja seuraavaan suurjulkaisuun eli Borderlands 3:een on reilut pari viikkoa aikaa, Pelaaja-lehden päätoimittaja Miika Huttunen sanoo.

Peliala on tunnetusti nihkeä julkaisemaan tarkkoja tuotantobudjetteja, mutta tiedossa on, että maailman kalleimmat pelit ovat vaatineet tuotanto- ja markkinointikuluja useamman sadan miljoonan dollarin edestä. Sekiron ja Devil May Cry 5:n tuottivat japanilaiset From Software ja Capcom, jotka ovat maailman menestyneimpiä pelialan yrityksiä.

Videopelimaailmassa suurten studioiden ja julkaisijoiden tuottamia pelejä tavataan kutsua AAA-peleiksi. Ne vertautuvat hyvin esimerkiksi nykypäivän Marvel-elokuviin ja niitä yhdistävät myös valtavat markkinointibudjetit.

Controlin 20–30 miljoonaa ei yllä aivan kärkikahinoihin, mutta se vertautuu markkinoilla kuitenkin hyvin.

– Controlia voidaan kutsua niin sanotuksi AA-peliksi, jotka ovat pitkään olleet melko harvinaisia, mutta jotka ovat selkeästi tulossa taas takaisin. Jokin aikaa sitten pelättiin, että pelimaailmaan ei jää kuin massiivisia AAA-pelejä ja niiden vastakohtana pieniä indiepelejä, Huttunen sanoo.

Mitkä ovat riskit?

Controlin budjetilla on ennenkin tehty menestysteoksia, eikä rahalla itsessään voi aina ostaa onnistumista. Remedyn ensimmäinen menestyspeli Max Payne rakennettiin 2000-luvun alussa vain kolmella miljoonalla.

Ala on tietysti muuttunut, ja suuret studiot suoltavat teoksiinsa jatkuvasti entistä enemmän rahaa. Mutta pienempienkin pelitalojen pelit saavuttavat suurta taloudellista menestystä silloin, kun ne on tehty suurella sydämellä.

– AAA-pelejä vaivaa usein se, ettei niiden suhteen uskalleta suurten kustannusten vuoksi riskejä. Pelataan varman päälle, mikä on sinällään ihan ymmärrettävää, Huttunen kertoo.

On arvioitu, että Controlin pitäisi myydä noin miljoona kappaletta, jotta yhtiö pääsisi omilleen. Remedyn Max Payne ja Alan Wake -pelit myivät joidenkin arvioiden mukaan 3–4 miljoonaa kappaletta, Quantum Break puolitoista miljoonaa.

Remedy Entertainment

Remedylle Controlin menestys ei ole kohtalonkysymys, sanoi toimitusjohtaja Tero Virtala Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun). Yrityksen jatko ei ole vaakalaudalla, vaikka peli ei pankkia räjäyttäisikään.

Remedyn riskiä pienentää se, että pelitalo ei ole yhden tuotteen varassa. Yhtiössä on meneillään useampia projekteja samanaikaisesti, nyt muun muassa korealaisen Smilegate-yrityksen Crossfire-räiskintäpelin sovittaminen Xbox One -alustoille.

Lisäksi Controlin julkaisija 505 Games on rahoittanut hankkeesta ison siivun, eli taloudellinen riski on jakautunut. Edellisessä projektissa, Quantum Breakissa, Microsoft oli pääosin vastuussa taloudellisesta puolesta. Sen budjetista ei ole tarkkaa tietoa, mutta joissain lähteissä summaksi on arvioitu noin 50 miljoonaa dollaria.

HS:n haastattelu ja sitä edeltänyt puolivuosikatsaus saivat jatkoa viime viikon lopulla, kun Remedy tiedotti, että yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja olivat myyneet osakkeitaan yhtiön kurssin käytyä korkealla. Asiasta jatkojutun kirjoittaneen Helsingin Sanomien uudessa haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) toimitusjohtaja Tero Virtala kuitenkin puolusti myyntihetkeä ja muistutti, että myydyt osakkeet ovat vain pieni osa heidän kummankin omistuksestaan.

Suomesta on tullut monia muitakin maailmalla tunnettuja pelitaloja, kuten Housemarque, Frozenbyte ja Colossal Order, mutta Miika Huttusen mukaan Remedy on peleineen erityisessä asemassa. Suomen suurimman tietokone- ja konsolipelitalon uusi kulttuurituote on aina merkkitapaus.

Suomen peliala nojaa kuitenkin vahvasti mobiiliin ja ilmaispeleihin. Kaikki tietävät Angry Birdsin ja Clash of Clansin.

– Niiden tekeminen vaatii vähemmän resursseja, ja joiden tuotto voi onnistuessaan olla aivan omaa luokkaansa. Yksikin hitti voi nostaa studion maailmanmaineeseen, Huttunen sanoo.

Jutun talousosioon on haastateltu taustaksi sijoitusalan analyysiyhtiö Inderesin analyytikkoa Atte Riikolaa. Inderes-yhtiön mallisalkussa on Remedy Entertainmentin osakkeita.

