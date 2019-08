Suomen kirkonjohtajat puolustavat turvapaikanhakijoiden oikeuksia: "Ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa hän on hengenvaarassa"

Julkilausuman on allekirjoittanut muun muassa Suomen evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma.

Kirkonjohtajien mukaan Suomen on noudatettava lakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin kirjattua ehdotonta palautuskieltoa.

Suomen kristillisten kirkkojen johtajat puolustavat turvapaikanhakijoiden oikeuksia tänään annetussa julkilausumassa (siirryt toiseen palveluun).

Kirkonjohtajien mukaan Suomen on noudatettava lakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin kirjattua ehdotonta palautuskieltoa. Ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

– Olemme kirkoissamme seuranneet huolestuneina useiden turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksia turvattomille alueille ja mahdollisesti jopa kuolemanvaaraan, johtajat toteavat lausumassa.

Kirkonjohtajien mukaan erityisen haavoittuvassa asemassa ovat sellaiset turvapaikanhakijat, jotka ovat jättäneet aiemman uskontonsa ja kääntyneet kristityiksi. Heitä on palautettu alueille, jotka on kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen raporteissa todettu vaarallisiksi.

– Syvän huolen vallassa olemme seuranneet, miten osa kirkkojemme aktiivisista jäsenistä on saanut virallisen päätöksen siitä, ettei heidän kristillisyytensä ole aitoa, tai heidän on arveltu voivan palata maihin, joissa he saattavat olla hengenvaarassa.

Kirkonjohtajien mukaan uskonnonvapaus sisältää oikeuden vaihtaa uskontoa ja harjoittaa sitä vapaasti. Tämä oikeus kuuluu kaikille, eikä kenenkään tulisi joutua sen vuoksi vaaraan tai vainon kohteeksi.

– Luotamme päätöksentekijöiden ja viranomaisten tahtoon tehdä oikein ja haluamme tukea heitä siinä.

Julkilausuman ovat allekirjoittaneet muun muassa Suomen evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma, Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo ja Suomen Vapaakirkon pastori Hannu Vuorinen.