Eppu Normaalin Mikko Saarelalle perustetaan muistometsä: "Se on kaunis, taianomainen alue"

Muistometsäksi kaavailtu alue on kallioista ja puustoltaan moni-ilmeistä. Kuvassa alueeseen tutustuvat Juha Torvinen Eppu Normaalista, toiminnanjohtaja Anneli Jussila Luonnonperintösäätiöstä sekä metsävastaava Jani Aho Ylöjärven kaupungilta. Tiina Helminen / Ylöjärven kaupunki

Vuoden 2019 alussa kuolleelle Eppu Normaalin perustajiin kuuluneelle Mikko Saarelalle perustetaan Ylöjärvelle muistometsä.

Muistometsäksi suunniteltu alue on Mastosvuoren alueella, muutaman kilometrin päässä Ylöjärven keskustasta.

Mastosjärveen rajoittuva alue on kallioista ja puustoltaan monipuolista. Osassa metsää kasvaa nuorta luonnontilaista männikköä, mutta notkelmissa on myös vanhempia kuusia, haapoja ja koivuja.

Saarelan lesken Eeva Saarelan mukaan alue on Mikko Saarelan nuoruuden maisemia. Biologian opettajana Mikko Saarela piti tärkeänä sitä, että koulujen lähellä on metsää.

– Mikko Saarelan muistometsän toteutuminen Ylöjärvelle on hieno tapa muistaa Mikkoa ja hänelle niin tärkeää luontoa. Olen käynyt Mastosvuorella ja se on kaunis, taianomainen alue, Mikon muiston arvoinen, sanoo Juha Torvinen Eppu Normaalista tiedotteessa.

Muistometsän alue on Saarelan nuoruuden maisemia. Alue on noin 14 hehtaaria ja sen arvo on 50 000 euroa. Tarkkaa rajausta ei ole vielä tehty.

Muistometsä rajoittuisi Ylöjärven kaupungin omistamaan suojeltuun alueeseen. Suunniteltu muistometsäkin on nyt kaupungin omistuksessa.

Alue ostetaan Luonnonperintösäätiön nimissä. Ylöjärven kaupungin tavoitteena on saada hankkeen jatkovalmistelu sekä myyntineuvottelut Luonnonperintösäätiön kanssa päätökseen ensi kevääseen mennessä.