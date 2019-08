Talouselämä: ex-ministeri Suvi Lindénin yhtiöillä miljoonatappiot muutaman tonnin liikevaihdolla – "Asiakashankinta on käynnissä"

Talouselämä-lehti kertoo (siirryt toiseen palveluun) entisen ministerin Suvi Lindénin johtamien yhtiöiden jättitappioista.

Lehden hankkiminen tilinpäätösten mukaan Lindénin johtama NxtVn Finland Oy ja se tytäryhtiöt olivat tilikauden päättyessä kesällä 2018 tappiolla noin 3,3 miljoonaa euroa.

Kesän 2016 ja kesän 2018 välillä yhtiöillä oli ollut liikevaihtoa vain yhtenä kuukautena, 5000 euron verran.

Talouselämä siteeraa tilintarkastajan lausuntoa: "”Olennainen osa tilikau­den 30.6.2017 kuluista on muodostunut erilaisista matkakuluista, kuten lentolipuista, hotellimajoituksista, ravintolamenoista ja taksikuluista".

– Me teemme tällä hetkellä asiakashankinta- ja markkinointityötä, ilman näitä kuluja emme pysty tätä työtä tekemään sanoo NxtVn Finland -yhtiöiden hallitusten puheenjohtajana toimiva Suvi Lindén.

Tytäryhtiöistä esimerkiksi NxtVn Jämsällä ei ollut kahdella edellisellä tilikaudella lainkaan liikevaihtoa. Yhtiö on perustettu vuonna 2015, ja sille on kertynyt tappiota 2,8 miljoonaa euroa.

Kymmeniä tuhansia neliöitä, ei vuokralaisa

NxtVn Jämsän tarkoitus on perustaa Jämsän Halliin datakeskuspuisto. Yhtiö osti vuonna 2015 Ilmavoimien teknillisen koulun alueen rakennuksineen.

Rakennuksissa on yhteensä noin 30 000 neliömetriä, mutta vuokralaisia niissä ei ole kaupan jälkeen ollut.

– Hanke on edelleen aktiivinen, asiakashankinta on käynnissä. Tämä on maailmanlaajuinen hanke luonteeltaan, eli kyse on kansainvälisistä toimijoista, joita pyrimme houkuttelemaan, sanoo Lindén.

Datakeskuksen perustamisen hinta on suuruusluokassa tuhat euroa neliömetri. Jos NxtVn:n Hallin rakennukset täytettäisiin datakeskuksella, investointi vaatisi kymmeniä miljoonia euroa.

– Tällaisen suuruusluokan päätökset vievät vuosia, sanoo Lindén.

Lindénin mukaan hallituksen kaavailema sähköveron alentaminen ja pohjoisen Jäämeren datakaapelin rakentaminen parantavat mahdollisuuksia saada Halliin datakeskus.

Jämsä ei kuitenkaan ole sijainniltaan erityisen houkutteleva. Huippunopea arktinen datakaapeli ei ole tulossa Jämsään, ja kaupunki on syrjäinen sekä maantieteellisesti että datasiirron kannalta.