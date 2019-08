Yliopistoruokaloiden omistaja valittiin kansainväliseen vastuullisuushankkeeseen ainoana suomalaisena yrityksenä

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) omistama yritys Ylva on valittu OECD:n tuella toteutettuun Business 4 Inclusive Growth (B4IG) -yhteistyöhankkeeseen. (siirryt toiseen palveluun)

Hankkeeseen on valittu mukaan yhteensä 35 yritystä, jotka toimivat suunnannäyttäjinä osallistavan ja tasa-arvoisemman yritystoiminnan puolesta.

Mukana ovat muun muassa suuryritykset Danone, Renault, L'Oreal, Accenture, Unilever ja J.P. Morgan. Unicafe-opiskelijaravintoloiden ja Lyyra-rakennusprojektin takana oleva Ylva on mukana ainoana suomalaisyrityksenä.

B4IG-hankkeen tavoitteena on kehittää yritysmaailman vastuullisuuskäytäntöjä erityisesti ihmisten osallistamisen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

"Yritämme olla Suomen kestävin rakennushanke"

Yhteistyössä on nostettu esiin muun muassa Ylvan Lyyra-rakennushanke, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota rakennustyöntekijöiden sosiaaliseen asemaan ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin.

– Yritämme olla Suomen kestävin rakennushanke. Kestävyys on muutakin kuin ilmaston huomioimista. Meillä on lukuisia kansallisuuksia rakennustyömaalla töissä tuhansien kilometrien päässä kotoa. Haluamme kehittää työntekijöidemme yhdenvertaisuutta, Ylvan toimitusjohtaja Antti Kerppola sanoo.

Kallion nykyisten virastotalojen tilalle suunnitellaan uusia rakennuksia. Lyyra-rakennusprojektin kokonaislaajuus on 20 800 kerrosneliömetriä, joka koostuu rakennusten lisäksi maanalaisista tiloista. Rakennustöiden on tarkoitus alkaa ensi vuonna. Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit

Kerppolan mukaan kaikki lähtee hyvästä kommunikaatiosta.

– Pitää huomioida se, että kaikki työntekijät eivät puhu suomea tai englantia. Valitsemme yhteistyökumppaneiksi sellaisia toimijoita, joille vastuullisuusasiat ovat tärkeitä.

Kerppolan mukaan työmaatoimikuntaan otetaan mukaan myös maahanmuuttoon erikoistuneita asiantuntijoita.

– Pitää huomioida, ettei vierastyöläisillä ole samanlaisia tukiverkostoja kuin Helsingissä varttuneilla työntekijöillä. Henkilöstön onnellisuudella on hyvin vahva yhteys koko hankkeen onnistumisen kanssa.

Kerppolan mukaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa on jo vuosien ajan tehty yhdenvertaisuustyötä, esimerkiksi tuomalla niin sanottuja häirintäyhdyshenkilöitä erilaisiin tapahtumiin.

– Tämä halutaan myös Ylvan työmaille käytännöksi. Häirinnän suhteen on nollatoleranssi. Kenenkään ei tarvitse kokea turvattomuuden tunnetta.

Kasvisaterioiden määrää lisätään Unicafeissa

Ylvan toinen hanke liittyy ravintolatoimintaan.

– Unicafen osalta kysymys liittyy siihen, että miten edullisen hintaluokan tuotteesta pystytään tekemään mahdollisimman terveellinen ja kestävä.

Tässä yhteydessä kestävyys tarkoittaa Kerppolan mukaan erityisesti ilmastoasioita.

– Ilmastoasiat eivät pelkästään rajoitu ateriaan vaan myös elämäntapaan.Ihmiset, jotka opintojen aikana tottuvat tietynlaisiin elämäntapoihin vievät ne mukanaan myös myöhempään elämään.

Unicafe-opiskelijaravintoloissa Helsingissä myydään päivittäin 10 000 annosta. Rinna Härkönen / Yle

Unicafessa on jo pitkään panostettu ilmastoasioiden huomioimiseen. Työtä on Kerppolan mukaan tehty erityisesti hävikin minimoimiseksi. Myös kasvisaterioiden määrää pyritään lisäämään.

– Tavoitteenamme on, että ensi vuonna yli puolet aterioistamme olisi kasvisaterioita ja vegaanisia aterioita. Lukema on nyt yli 40 prosentissa, mutta vähän on vielä matkaa.

Macron julkistaa yhteistyöhankkeen viikonloppuna

Ranskan presidentti Emmanuel Macron julkistaa B4IG-hankkeen viikonloppuna Ranskan Biarritzissa järjestettävän G7-maiden huippukokouksen yhteydessä.

Kerppola sekä muut hankkeessa olevien yritysten toimitusjohtajat tapaavat Macronin huomenna perjantaina Pariisin Élysée-palatsissa.

– Keskusteluihin on varattu pari tuntia aikaa. On kiinnostavaa kuulla, mitä presidentti Macron sanoo hankeen roolista G7-maiden yhteistyössä. Kaikilla on samat digitalisaatioon ja ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet. Se, että näissä teemoissa tehdään yhteistyötä kilpailun sijaan on hyvin keskeistä, Kerppola sanoo.

Kerppola korostaa, että yhteistyössä ei ole kyse hyväntekeväisyydestä.

– Tämä on tapa tehdä hyvää liiketoimintaa, kyse ei missään nimessä ole hyväntekeväisyydestä, vaan parhaiden käytäntöjen jakamisesta.

Ylva operoi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan liiketoimintaa ja varallisuutta Ylva tunnettiin aiemmin nimellä HYY Yhtymä.

Yritys on erikoistunut kiinteistö-, majoitus-, ravintola- ja sijoitusliiketoimintoihin.

Yhtiön liikevaihto kasvoi viime vuonna 33,5 miljoonaan euroon ja liiketulos 7,6 miljoonaan euroon.

Ylvan omistamien kiinteistöjen ja sijoitusten markkina-arvo kohosi viime vuonna yli 320 miljoonaan euroon. Omistusten arvoa kasvatti etenkin hotelli Seurahuoneen kiinteistön ostaminen.

