Kerro meille, teemme juttua: millaisia kokemuksia teidän perheessänne on esiopetuksen ja työn yhdistämisestä?

Pakollinen esikoulu on tuonut haasteita erityisesti vuorotyöläisille. Kaisu Jansson / Yle

Jo neljän neljän vuoden ajan kaikilla 6-vuotiailla suomalaislapsilla on ollut velvollisuus osallistua kuntien järjestämään esiopetukseen ennen peruskouluun menoa.

Esiopetusvelvollisuus astui Suomessa voimaan vuoden 2015 alussa.

Monien perheiden arkeen pakollinen esiopetus on asettanut uudenlaisia haasteita, kun usein aamupäivisin järjestetty esiopetus on jouduttu ujuttamaan esimerkiksi vuorotyörytmiin. Myös kyyditysten kanssa on ollut ongelmia.

Esiopetuksen laajentamista myös 5-vuotiaisiin on esitetty, kun esimerkiksi viime keväänä julkaistussa Opetushallituksen selvityksessä (siirryt toiseen palveluun)esitellään syitä, miksi nykyisen hallituksen pitäisi säätää kaksivuotisesta esiopetuksesta.

Millaisia kokemuksia teidän perheessä on pakollisen esiopetuksen ja työn yhdistämisestä?