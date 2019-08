Putinin vierailu pakotti Pohjois-Esplanadin kauppiaat sulkemaan ovensa kesken parhaan turistisesongin – "olisihan täällä myös kiertoreittejä"

26 vuotta Café Esplanadia pyörittänyt Gunvor Backman kuvailee, että on ikävää selittää esimerkiksi turisteille, että nyt täytyy lähteä ulos kahvilasta.

26 vuotta Café Esplanadia pyörittänyt Gunvor Backman kuvailee, että on ikävää selittää esimerkiksi turisteille, että nyt täytyy lähteä ulos kahvilasta. Janne Lindroos / Yle

Venäjän presidentti Vladimir Putinin eilisen vierailun massiiviset turvajärjestelyt pakottivat Pohjois-Esplanadin kaupat ja kahvilat sulkemaan ovensa keskellä parasta turismin sesonkiaikaa.

Kaiken lisäksi valtiovierasta saatiin odotella, eikä aikataulussa pysytty. Pohjois-Esplanadin sulku alkoi iltapäivällä kolmen maissa ja kesti noin pari tuntia, vaikkakin tarkasta ajasta kuulee eri suista eri arvioita.

– Me olimme kiinni pari tuntia. Poliisi kävi edeltävänä päivänä sanomassa, että Putin tulee kello 14, mutta se tulikin vasta neljän jälkeen, kertoo Laukkukauppa Tumi Storen myymälävastaava Sasha Balakshin.

Balakshinilla oli juuri meneillään kaupat laukusta, jonka hinnaksi hän ilmoittaa noin tuhat euroa. Sulkemishetkellä kaupassa oli pieni ryhmä kiinalaisia turisteja.

– Poliisi kävi ystävällisesti kertomassa heille tilanteen ja meidän oli vaan pakko sulkea liike. Ei sille mitään voi, Balakshin harmittelee.

Myymälävastaava Balakshin tuntuu suhtautuvan sulkuun tyynesti, mutta monissa kadun kauppiaissa sulku on aiheuttanut närää ja tulojen menetystä.

– En oikein ymmärrä, että koko kaupunki suljetaan tällä tavalla, olisihan täällä myös kiertoreittejä, jotka eivät kulkisi keskellä kaupunkia keskellä sesonkiaikaa. Mutta tämähän nyt jää vain tällaiseksi ajatteluksi, huokaa 26 vuotta Café Esplanadia pyörittänyt Gunvor Backman.

Lisäksi myös Kauppatori oli kokonaan suljettuna, vielä kauemmin. Muutenkin Putinin vierailu sekoitti keskustan liikennettä.

Tumi Storen myymälävastaava Sasha Balakshin pohtii sulun taloudellisia vaikutuksia yksittäistä kauppaa pidemmälle: – Voin kuvitella, mitä tämä Suomen valtiolle maksaa ja me kaikki veronmaksajat sen maksamme sitten. Janne Lindroos / Yle

"Viime vuosi oli katastrofi"

Eilistä kuvaillaan toisaalta helpommaksi päiväksi kuin viime vuoden suurvaltojen vierailupäivää, jolloin Putin ja ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tapasivat Helsingissä.

Café Esplanadin omistaja Backmanin mukaan tuolloin koko päivä oli katastrofi.

– Saimme pitää kahvilaa auki puoli tuntia. Sitten tuli poliisi sanomaan, että kaikki ulos. Ihmiset olivat vielä syömässä. Heillä oli ruoat kesken. Silloin teimme niin, että pakkasimme kaikille ruoat mukaan take away -tyyliin. Oli siinä kauhea rumba.

Backman myös miettii, miksi ihmiset täytyi saada ulos liikkeistä.

– Mietin, että on erikoista mennä sanomaan esimerkiksi juuri näille turisteille, että teidän täytyy mennä kadulle, kun eivätkö he olisi paremmassa turvassa täällä sisällä. Tätä en ymärrä, mutta ehkä minun ei tarvitse ymmärtää.

Viime vuonna sulku myös kesti useita tunteja kauemmin kuin eilen. Balakshin muistelee myymälän olleen koko päivän kiinni.

Vuosikymmeniä kahvila-alan yrittäjänä toiminut Backman ei ole vielä laskenut eilen aiheutuneita tappioita. Mielessä on kuitenkin valmiina olleet ruoat, työntekijöiden palkat ja liikkeen vuokra.

Monesta liikkeestä tuumitaan, että eilinen ja viime kesän suurtapaaminen ovat ainoita kertoja, kun koko katu on ollut suljettuna. Samoin monesta tuntuu, että poliisin tiedottaminen sulusta on ollut epäselvä, vaikkakin parempaa kuin vuosi sitten.

– Käsitteet tällaisissa sulkemis- ja avaamisajoista aina vaihtelevat tällaisissa tapauksissa. Ensin tuli tietoa, että suljettuna pitää olla koko päivä ja sitten että ei ollenkaan ja seuraavaksi, että yhdeltä on suljettava. Siinä pitää olla niin sanotusti up to date, Backman sanoo pienellä loppukevennyksellä.

Eri liikkeissä oltiin myös epätietoisia siitä, milloin ja kuinka pitkäksi aikaa liike oli suljettava.

Poliisilla erilainen näkemys liikkeiden "tyhjentämisestä"

Viesti kauppojen puolelta on se, että poliisi käski tyhjentämään liikkeet. Poliisin näkemys on hieman erilainen.

– Mehän ei tyhjennetty ketään sieltä, vaan kerroimme liikkeenharjoittajille, että katu on suljettu.

– Sen vuoksi poliisi kävi kertomassa eri liikkeissä, että kannattaa varmaan sanoa asiakkaille, että pois pääsee, jos poistuu nyt. Ovi menee kiinni ja jos ihmiset jäävät sisälle, he jäävät sinne vähän kuin vangeiksi, sanoo eilisten turvajärjestelyden tilannejohtaja, ylikomisario Heikki Porola.

Porola ei ollut paikalla ja sanoo, ettei siksi tiedä kadun tarkkaa sulkemis- ja avaamisaikaa.

– Valistunut arvioni olisi, että siinä kahden–puoli kolmen välillä aloimme kertoa, että katua suljetaan vieraan saapumisen vuoksi. Siinä viiden jälkeen ruvettiin taas katua availemaan ja ihmiset saivat taas liikkua.

Ne onnekkaat kahvilat ja liikkeet, joilla sattui olemaan sisäänkäyntiovi myös sivukadulle, saivat ottaa asiakkaita sisään sivukadulta.

Poliisi: ei sen kummemmat turvatoimet kuin viime kesänä

Porolan mukaan eilisiä järjestelyitä selittää vierailun sijainti. Nyt tultiin ydinkeskustaan ja siitä Suomenlinnaan.

– Järjestelyt poikkesivat, mentiin eri alueelle. Kun EU-puheenjohtajatapaamisissa Finlandia-talo on ollut pääalue, mentiin nyt keskelle helsingin ydintä ja sieltä myös vähän merelle.

– Suurvaltojen johtajien vierailuissa turvallisuustoimet on tiukemmat, että siinä on vissi ero. Tällasia järjestelyjä nämä ovat ympäri maailma.

Lisäksi Porola arvioi, että nyt turvajärjestely ei ollut yhtä massiivinen kuin viime vuoden Trumpin ja Putinin tapaamisessa ja että käsky korkeisiin turvatoimiin ei tullut ylemmältä taholta, kuten Moskovasta.

– Toiveita esitetään aina ja kysellään, millaisia järjestelyjä on, mutta kyllä päätöksen tekee aina viranomainen Suomessa.

– Turvaorganisaatio päättää ja minä olin tilannejohtajana siinä mukana.