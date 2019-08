Ekaluokkalaisen äiti päällystää lapsensa kirjat vanhoilla vaatteilla – "Kaverit sanovat, että kirjani ovat aika upeita"

Seitsemän vuotias Elsi Ignatius kaivaa repustaan kolme lukuvuoden alkajaisiksi saamaansa koulukirjaa. Vain Aapisen kannet on päällystetty kontaktimuovilla. Matematiikan kirjaa ja äidinkielen tehtävävihkoa peittävät kangaspäälliset. Ne on ommeltu tilkuista.

– Tämä on hupparistani, tämä mekostani, tämä yhdestä toisesta mekosta ja tämä housuistani, Ignatius esittelee kankaiden alkuperän.

Keittiön pöydän toisella puolella istuva äiti Anni Ignatius surruttaa saumurilla päällisiä tyttärensä vihkoon vanhasta tyynyliinasta.

Ignatiuksen perhe on ensimmäistä kertaa koulukirjojen päällystysurakan edessä Elsin aloitettua ekaluokan tänä syksynä. Esa Huuhko/Yle

Mikkeliläinen Ignatiuksen perhe haluaa käyttää muovia niin vähän kuin mahdollista ja välttää kierrätyskelvottoman jätteen syntymistä. Jos kirjan kannet päällystää muovilla, ei niitä enää voi kierrättää.

– Ommellut päälliset voi vaihtaa uusiin, kun kirja vaihtuu. Kun päälliset tekee jämäkankaista ja vanhoista vaatteista, roska saa uuden elämän, Anni Ignatius sanoo.

Kangaspäällisen voi vaihtaa kirjan vaihtuessa uuteen kirjaan, jos kirjasarja ei vaihdu. Opettaja tietää, mitkä kirjat pysyvät samankokoisina ensi vuonnakin. Esa Huuhko/Yle

Kirjaston pokkarit ovat kestäneet jo vuosia ilman päällysteitä

Ignatiuksen perhe ei ole ainoa, joka on alkanut kyseenalaistaa kirjojen päällystämisen kontaktimuovilla. Teimme elokuun puolivälissä jutun, jossa pohdittiin päällystämisen ympäristöystävällisyyttä. Moni jutun lukija koki, että kontaktimuovilla päällystäminen on välttämätöntä kirjojen pitkäikäisyyden takaamiseksi. Niin uskotaan myös monissa kouluissa.

Kuopion kaupunginkirjaston tuore kokeilu kuitenkin haastaa vanhan käsityksen muovipäällysteen välttämättömyydestä. Kirjasto ei ole päällystänyt kirjoja reiluun puoleen vuoteen. Ei edes lastenkirjoja.

Kuopion kaupunginkirjaston pokkareita ei ole päällystetty kolmeen vuoteen. Yhtään ei ole tarvinnut poistaa käytöstä huonon kunnon takia. Antti Karhunen / Yle

Kirjaston asiakas- ja kokoelmapäällikkö Minna Koistinen kertoo, että kirjojen kuntoa seurataan nyt järjestelmällisesti, jotta selviäisi, miten kirjat kestävät ilman päällysteitä.

Tähän mennessä vain yhden kirjan paperiset irtokannet ovat nuhraantuneet.

– Siinä ongelmana oli kansien tavallista nahkeampi pinta, jossa näkyi tummia sormenjälkiä.

Lastenosaston kirjoissa kannet ovat kestäneet hyvin. Kansien kulumista tavallisempi ongelma on esimerkiksi mehun loiskahtaminen kirjan sivuille. Siinä eivät kansien muovit auta.

– Meillä oli henkilökunnassakin epäluuloisesti kokeiluun suhtautuvia, jotka arvelivat, etteivät kirjat tule kestämään. Mutta kukaan ei ole kaivannut muoveja, Koistinen sanoo.

Tältä lastenosaston kirja näyttää, kun se on ollut puoli vuotta käytössä ilman päällystettä. Antti Karhunen / Yle

Kirjaston kirjat ovat kuitenkin erilaisessa käytössä kuin koulukirjat. Vaikkapa englanninkirjaa selataan edestakaisin, samalla sivulla ollaan pitkään ja sivua saatetaan peittää kädellä sanakokeeseen lukiessa.

– Kirja kuluu siinä eri tavalla kuin romaani. Ei romaaneja sillä tavalla plärätä.

Koistinen työskenteli aikaisemmin ammattikorkeakoulun kirjastossa, mutta sielläkään kirjoja ei päällystetty. Hän ei muista, että kirjoja olisi koskaan tarvinnut poistaa huonon kunnon takia. Sen sijaan niitä poistettiin usein uusien painosten takia..

– Toki koululaisen motoriikka on erilainen kuin aikuisen opiskelijan. Lapsille sattuu ja tapahtuu, Koistinen sanoo.

Ekaluokkalaisen motoriikka on kehittyy vielä. Kirjojen käsittely on kömpelömpää kuin aikuisilla. Esa Huuhko/Yle

Kontaktimuovillakin on paikkansa

Elsi Ignatius silittelee matematiikan kirjan pörröistä päällistä. Kangas on jämäpala keppihevosen turkista. Ignatiuksen kirjojen erikoiset päälliset ovat herättäneet koulukavereiden huomion.

– Niiden mielestä nämä ovat upeita, Elsi Ignatius sanoo hymyillen.

Ignatiuksen Aapisessa on muovikannet, sillä Anni-äiti arveli sen tarvitsevan enemmän suojausta kuin tehtäväkirjojen. Ignatius on ammatiltaan luokanopettaja ja on todennut, että kontaktimuovilla on paikkansa kirjoissa, joiden pitäisi kiertää oppilaalta toiselle usean vuoden ajan.

– Ei ole ekologista jättää muovikääre pois sillä kustannuksella, että kirja menee huonoksi hetkessä.

Kontaktimuovin myynti ei olekaan vähentynyt ympäristötietoisuuden kasvaessa vaan pikemminkin päinvastoin. Toisaalta markkinoille on tullut myös uusiutuvista raaka-aineista tehtyjä kontaktimuoveja, kertoi Helsingin Sanomat elokuun alussa (siirryt toiseen palveluun).

Anni Ignatius on käsityöbloggari. Esa Huuhko/Yle

Anni Ignatius pohtii, etteivät kangaspäälliset varmaankaan ole muovia huonompi vaihtoehto.

– Jos muovi osuu johonkin terävään, siihen tulee reikä. Kangas sen sijaan antaa periksi ja joustaa.

Ignatius surauttaa vihkoon päälliset valmiiksi viidessä minuutissa. Hän on käsityöbloggari ja ompelu käy häneltä kuin ammattilaiselta. Päällisten tekeminen on kuitenkin niin helppoa, että se onnistuu vähemmänkin ommelleelta.

Näin teet itse kangaspäällysteet kirjoihin

Anni Ignatius on paitsi äiti, myös käsityöbloggari. Tässä hänen ohjeensa kankaisen kirjanpäällisen tekoon.

1. Laita kangas kaksinkerroin ja aseta päällystettävä vihko tai kirja taitteelle. Leikkaa kangas siten, että ylä- ja alalaitaan jää noin sentin saumanvarat.

Jätä leveyssuunnassa ylimääräistä kangasta vähintään puolet kirjan tai vihkon leveydestä tai hieman enemmän. Ylimääräisestä kankaasta muodostuu taskut, johon kannet pujotetaan. Mitä syvemmälle tasku menee kannessa, sen tukevammin kannet pysyvät paikoillaan.

Vaihe 1. Esa Huuhko/Yle

2. Huolittele kangaskappaleen lyhyet sivut saumurilla tai siksakilla. Vaihtoehtoisesti voit taittaa ja ommella reunoihin yhden senttimetrin päärmeen.

Vaihe 2. Esa Huuhko/Yle

3. Tarkista, miten paljon kangas menee vihkon tai kirjan yli ja merkkaa taite nuppineuloin. Käännä kansien yli jäävä osa kankaan oikealle puolelle siten, että kankaan oikeat puolet ovat vastakkain.

Vaihe 3. Esa Huuhko/Yle

4. Ompele saumurilla kansien ylä- sekä alalaita. Yhdellä ompeleella taskut kiinnittyvät kirjankansien reunoille ja keskelle jäävä osa tulee huolitelluksi.

Vaihe 4. Esa Huuhko/Yle

5. Halutessasi voit kääntää reunataskujen väliin jäävän taitteen ommellen. Vaihtoehtoisesti voit silittää taitteen. Sujauta päälliset kirjaan tai vihkoon ja nauti uuden oppimisesta!