Seksuaalioikeuksien vastustus kasvaa Euroopassa – Edes perheväkivaltaa ei saisi vanhoillisten mielestä säännellä

Miltä sinusta tuntuisi, jos joka kerta harrastaessasi heteroseksiä joutuisit jännittämään raskaaksi tulemista tai mahdollisesta lapsesta elatusvastuuseen joutumista? Ja jos olet jotain muuta kuin hetero, kuinka hukassa olisit, jos sinulle ei koulussa eikä kotona kerrottaisi mitään erilaisista seksuaalisista suuntautumisesta?

Tällaiset raskauden ehkäisyä ja seksuaalikasvatusta koskevat seksuaalioikeudet toteutuvat Suomessa varsin hyvin. Joissakin Euroopan maissa ne ovat kuitenkin tällä hetkellä vaarassa.

Vanhoillisten ja konservatiivisten puolueiden noustua valtaan monessa maassa on myös seksuaalioikeuksien vastustus lisääntynyt, kertoo Vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala. Hän on jo useita vuosia ajanut naisten ja tyttöjen oikeuksia EU:n päätöksenteossa.

– Niin sanotuista perinteisistä perhearvoista on tullut politiikan taisteluväline. Naisten ja tyttöjen seksuaalioikeuksien ajamista pidetään sekaantumisena perheiden sisäisiin asioihin, Hautala kuvailee.

Niin käsittämättömältä kuin se pohjoismaisiin korviin kuulostaakin, niin moni EU-maa on muun muassa kieltäytynyt toimeenpanemasta perheväkivallan kriminalisoivaa Istanbulin sopimusta (siirryt toiseen palveluun). Lisäksi muun muassa aborttioikeutta on joissakin jäsenmaissa kavennettu ja koulujen seksuaalikasvatusta vastustettu tai heikennetty.

Suomen hyvä tilanne ei ole itsestäänselvyys

Vanhoilliset poliitikot haikailevat perinteisten sukupuoliroolien perään ja vierastavat sukupuolten ja seksuaalisten suuntautumisten moninaisuutta. EU:ssa ja Yhdysvalloissa parin vuoden ajan vallalla ollut takaperoinen kehitys huolestuttaa asiantuntijoita myös meillä.

– Emme me Suomessakaan ole missään lintukodossa tai erillään muusta Euroopasta. Vaikka tilanne on meillä nyt hyvä, niin emme voi olla varmoja, että se tulevaisuudessa pysyy aina sellaisena, sanoo Väestöliiton vaikuttamistoiminnan asiantuntija Riikka Kaukoranta.

Väestöliiton aloitteesta Suomeen on vastikään perustettu seksuaalioikeusverkosto (siirryt toiseen palveluun). Se kokoaa yhteen joukon ihmisoikeuksia ajavia järjestöjä. Verkoston tarkoituksena on valvoa seksuaalioikeuksien kehitystä Suomessa, EU:ssa ja muualla maailmassa ja pyrkiä parantamaan niitä.

Berliinissä osoitettiin maaliskuussa 2018 mieltä Puolan aborttilain tiukennuksia vastaan. Omer Messinger / EPA

Suurinta seksuaalioikeuksien vastustus on EU:n itäisissä jäsenmaissa, joissa katolinen kirkko vaikuttaa voimakkaasti yhteiskuntaan. Esimerkiksi Puolassa abortti ja jopa jälkiehkäisy on kielletty.

Samankaltaista kehitystä on havaittavissa ainakin Unkarissa ja Italiassa (siirryt toiseen palveluun). Italiassa esimerkiksi abortti on laillinen, mutta sen tekeminen on Hautalan mukaan tehty erittäin vaikeaksi.

Vanhoilliset voimat löytävät usein tukijoita populistisista puolueista. Hautala nostaa esimerkiksi Ranskan Kansallisen rintaman ja toisaalta myös kotimaan Perussuomalaiset. Moni muistaa yhä puolueen entisen puheenjohtajan Timo Soinin viime vuonna esittämät abortin vastaiset puheenvuorot.

Seksuaalioikeuksien heikentäminen koskettaa myös miehiä

Naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisoikeudet ovat erottamaton osa myös miesten ja poikien hyvinvointia. Seksikielteisyys, ei-toivotun raskauden pelko ja seksuaalikasvatuksen puute koskettavat kaikkia sukupuolesta riippumatta. Lisäksi miehillä ja naisilla voi nykyään olla monenlaisia rooleja ihmissuhteissaan.

Taantumuksellisille voimille tällainen kehityskulku ei sovi.

– Pohjimmiltaan oikeuksien vastustuksessa on kyse yrityksestä palata perinteisiin roolimalleihin, joista kuvitteellinen ääriesimerkki on Margaret Atwoodin Handmaid´s Tale -sarja. Se ei kuitenkaan kuulu moderniin yhteiskuntaan, Hautala kuvailee kärjistäen.

Suomessa seksuaalioikeusverkosto haluaa nostaa esiin myös seksuaalisuuden ilon. Myönteinen, tutkimukseen perustuva ja normittamaton seksuaalikasvatus pitäisi taata kaikille lapsille ja nuorille asuinpaikasta ja seksuaalikasvatusta antavasta opettajasta riippumatta.

– Seksuaalisuus on suuri nautinnon lähde ja voimavara. Jokaisella pitäisi olla oikeus toteuttaa omaa sukupuolisuuttaan ja seksuaalisuuttaan juuri kuten kokee omakseen, sanoo Riikka Kaukoranta Väestöliitosta.

Turkin viranomaiset kielsivät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen Pride-marssit tänäkin vuonna. Sadat ihmiset kokoontuivat silti Istanbulin kaduille tukemaan muun muassa transihmisten oikeuksia. Sedat Suna / EPA

EU-parlamentissa on toistaiseksi onnistuttu tekemään seksuaalioikeuksien suhteen myönteisiä päätöksiä. Eri tahoilta tulevista seksuaalioikeuksia rajoittavista poliittisista pyrkimyksistä huolimatta europarlamentaarikko Heidi Hautala suhtautuu tulevaisuuteen toiveikkaasti.

– Olen optimisti sen suhteen, että me pystymme puolustamaan modernia yhteiskuntaa, jossa seksuaalioikeuksia kunnioitetaan ja jossa ymmärretään, että perhe voi olla paljon muutakin kuin isä, äiti ja kaksi lasta.

