Disney ja Sony ilmiriidassa – miten käy Spider-Manin? Stan Leen tytär: kukaan ei olisi voinut kohdella isää huonommin

– Isäni olisi onnellinen tiedosta, että Sony jarruttelee Disneytä Spider-Manin omistamisesta.

Disneyn ja Marvelin riita Spider-Manista on saanut Joan Celia Leen, viime vuonna kuolleen Stan Leen tyttären, ottamaan kantaa kiistaan.

Yhdysvaltalaismedia TMZ:n (siirryt toiseen palveluun) haastattelema Lee ei näe hyvänä asiana sitä, että Marvel ja Disney pyrkivät hallinnoimaan täysin hänen isänsä luomuksia. Hänen mukaansa Marvel ja Disney eivät ole kunnioittaneet Stan Leen perintöä.

– Loppuen lopuksi, kukaan ei olisi voinut kohdella isääni huonommin kuin Marvelin ja Disneyn johtajat.

Stan Lee loi ja käsikirjoitti Spider-Manin eli hämähäkkimiehen yhdessä piirtäjä Steve Ditkon kanssa.

Disney haluaa puolet rahoista, Sony ei suostu

Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin siitä, että tuotantoyhtiöt Disney ja Sony eivät päässeet uuteen sopimukseen Hämähäkkimies-elokuvista. Marvel Studios ja sen tuottajavelho Kevin Feige jäisivät näin ollen ulos seuraavien elokuvien tuotannosta.

Sony on omistanut oikeudet Spider-Maniin jo vuosikymmeniä, mutta muutama vuosi sitten se teki sopimuksen Disneyn omistaman Marvelin kanssa, että yhtiöt jakavat hahmon käytön. Tämän takia Spider-Man on nähty Marvel-elokuvissa ja muut Marvel-hahmot Spider-Maneissä.

Viihdealan julkaisut The Hollywood Reporter (siirryt toiseen palveluun) sekä Deadline (siirryt toiseen palveluun) kertoivat Disneyn toivoneen, että tulevien elokuvien rahoitus jakautuisi tasan molempien studioiden kesken ja että sopimus koskisi muitakin Hämähäkkimies-aiheisia elokuvia, mutta Sony hylkäsi tarjouksen.

Sony sen sijaan toivoi jatkavansa vanhalla sopimuksella, jossa Marvel saisi 5 prosenttia elokuvien tuotoista. Disney kuitenkin kieltäytyi.

Spider-Man ei välttämättä jatkossa enää esiinny muiden Avengersien kanssa. CTMG

Uutissivusto Buzzfeedin mukaan (siirryt toiseen palveluun) uusin Spider-Man: Far From Home -elokuva oli Sonyn kaikkien aikojen tuottoisin elokuva. Kyseessä on myös tämän vuoden tähän asti ainoa menestyselokuva, joka ei ole Disneyn rahoittama tai julkaisema.

Jos ja kun riita äityy pahaksi, eikä sopimukseen päästä jatkossakaan, tarkoittaa se Spider-Manin poistumista kokonaan Marvelin supersankarikatraasta.

Jos näin kävisi, ei Spider-Man siis seikkailisi jatkossa Disneyn Marvel-elokuvissa Iron Manin, Captain American, Hulkin ja kumppanien kanssa.

Fanit raivoissaan sekä kauhuissaan: #SaveSpiderMan

Spider-Man fanit ovat viimeisten kahden päivän aikana aktivoituneet yhteisöpalvelu Twitterissä, jossa monet syyttävät Sonya itsekkääksi, ahneeksi ja sitä kautta torpedoivan Spider-Manin pois muista Marvelin supersankarielokuvista.

Fanien raivo johtuu siitä, että Stan Lee oli luomassa myös muita Marvel Comicsin supersankareita, kuten Ihmenelosia, Hulkia, Thoria ja Iron Mania. Fanit kokevat, että Sony erottaa tietoisesti Spider-Manin muusta Avenger-ryhmästä.

Can't believe Michael Jackson predicted #SaveSpiderMan, the man was years ahead of his time pic.twitter.com/aVH3ECdPnK — Alexandre Almeida (@jahr_null) 21. elokuuta 2019

Spider-man deserves better than this, i hope disney and sony can figure something out#SaveSpiderMan pic.twitter.com/C3rpQ9iQM7 — Kieron Brown (@Kizbrown99) 21. elokuuta 2019

#SaveSpiderman or else Stan Lee is gonna whoop your ass Sony pic.twitter.com/ZVbsUJYL3z — Arvind Bajpayee (@_ArvindBajpayee) 21. elokuuta 2019

Disney kasvanut hanakasti ja määrätietoisesti

The Walt Disney Company on maailman suurimpia media- ja viihdeteollisuusyhtiöitä. Greg Balfour Evans / AOP

The Walt Disney Company on vuosien saatossa ostanut useamman ison toimijan omaan talliinsa. Yhtiötä on kritisoitu siitä, että se on ominut liikaa elokuva-alan toimijoita ja hankkinut itselleen määräävän aseman alalla.

10 vuotta sitten Disney-yhtiö ilmoitti ostaneensa Marvelin 2,8 miljardin euron hintaan.

Marvelia ennen Disney osti Pixar-animaatiostudion vuonna 2006. Pixarin menestystarina alkoi jo aiemmin, kun yhtiö solmi Disneyn kanssa sopimuksen pitkien animaatioelokuvien tuottamisesta. Yhteistyön hedelmiä olivat muun muassa Toy Story -elokuvat sekä Nemoa etsimässä.

Vuonna 2012 Disney osti 4,1 miljardilla dollarilla Lucasfilmin ja ilmoitti alkavansa tuottaa uusia Tähtien sota -elokuvia. Niitä onkin tehty ahkerasti eli yhteensä neljä elokuvaa, joista kaksi ovat jatko-osia (The Force Awakens ja The Last Jedi) ja kaksi antologiaelokuvia (Rogue One sekä Solo). Uusin Star Wars -elokuva (The Rise of Skywalker) tulee joulukuussa.

Disney on kertonut myös julkaisevansa loppuvuodesta 2019 suoratoistopalvelun nimeltä Disney+, josta tulee kilpailija Netflixille.

