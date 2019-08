Mies tuomittiin elinkautiseen vankeuteen entisen vaimonsa murhasta Tampereella

Shwan Ahmed Hassan tuomittiin torstaian elinkautiseen vankeuteen entisen vaimonsa murhasta. Miehen syyksi luettiin myös salakuuntelu.

Hassan tuomittiin maksamaan korvauksia läheisille sekä osin valtiolle yhteensä yli 65 000 euroa.

Mies murhasi entisen vaimonsa Tampereen Takahuhdissa viime marraskuussa.

Sekavasti käyttäytynyt mies meni itse poliisiasemalle ja kertoi puukottaneensa vaimoaan. He eivät enää asuneet yhdessä. Syyttäjän mukaan motiivi oli mustasukkaisuus.

Hassan tuomittiin myös salakuuntelusta. Hän oli asentanut oikeuden mukaan valvontakameran entisen vaimonsa keittiöön keittiölieden taakse.

Pariskunnalla on yhteisiä lapsia, joista osa on aikuisia. Syytetyn mielentila on tutkittu ennen oikeuskäsittelyä.

Mies on ollut vangittuna marraskuusta 2018 lähtien.

Tuomio ei ole lainvoimainen.