Venäläiskapellimestari Valeri Gergijev kerää kritiikkiä oikkuilustaan – "Se on joko suurenmoista, nerokkaasti outoa tai pikantisti päin helvettiä"

Mistä on kyse? Valeri Gergijev on maailman huippukapellimestareita, joka vierailee säännöllisesti Suomessa johtamansa Mariinski-teatterin orkesterin kanssa.

Turkua ja Gergijeviä yhdistää Turun ja Pietarin välinen ystävyyskaupunkisuhde ja kulttuurinvaihtoperinne.

Mikkelin ja Gergijevin välille suhteet loi aikoinaan kriitikko Seppo Heikinheimo. Gergijev on Mikkelin musiikkijuhlien taiteellinen johtaja.

Musiikkialalla Gergijev jakaa mielipiteitä. Hänen konserttejaan pidetään jopa yleisön aliarvioimisena.

Venäläiskapellimestari Valeri Gergijev jakaa mielipiteitä. Torstaina Turussa esiintyvä maestro on kiistatta erinomainen muusikko, mutta tunnetaanpa hänet myös oikukkaana persoonana, joka saapuu konsertteihin usein myöhässä ja näennäisen valmistautumatta.

Historia on pitkä. Vuonna 2008 konsertti Mikkelin musiikkijuhlilla alkoi puolisen tuntia myöhässä. Gergijev oli vielä matkalla Mikkeliin, kun kello löi konsertin alkua. Siihen oli vuosien saatossa totuttu.

Yleisökään ei pannut pahakseen, mutta erityisen rennosti ottivat Mariinski-orkesterin muusikot. Kun sali alkoi jo täyttyä kuulijoista, soittajat pelasivat frakit päällään sulkapalloa Mikaeli-konserttitalon parkkipaikalla. Näkyä todisti konsertin radioinnista vastannut Ylen toimittaja Anu Holttinen.

Muusikot äkkäsivät maestron saapuneen, kun orkesterin henkilökunta kirjaimellisesti puhalsi pelin poikki. Napakka pillinvihellys oli piste i:n päälle muutenkin absurdissa tilanteessa.

Turun Sanomat arvioi saman vuoden festivaalilta konsertin, jonka viimeisenä kuultiin Sibeliuksen Sinfonia nro 4. Sen partituurissa on kriitikon mukaan painovirheitä.

– Etumerkkejä oli arvottu omine nokkineen ihan vikasuuntiin hieman luvattoman paljon – osaa niistä ei ollut korjattu lainkaan.

– Mariinski-teatterin orkesterin konsertit ovat aina mitä suurimpia elämyksiä – tavalla tai toisella, arviossa todetaan (siirryt toiseen palveluun).

Yksi Gergijevin ja Mariinski-orkesterin tavoitteista on viedä venäläistä musiikkia maailmalle. Tammikuussa 2017 vuorossa oli Espanja. Villar Lopez / EPA

Oman pojan esitys Mikkelissä oli katastrofi

– Tulee vielä päivä, jolloin joku julkisessa sanassa tajuaa sanoa ääneen, että tämä touhu on kaikki nämä vuosikymmenet ollut maksavan yleisön aliarviointia sekä rankkaa rikollisuutta taidemuotoa vastaan, viulisti Pekka Kuusisto kirjoitti Gergijevistä julkisessa Facebook-päivityksessään heinäkuussa.

Kritiikki oli seurausta HS:n arviosta (siirryt toiseen palveluun), jossa kerrottiin, kuinka pianisti, Tšaikovski-kilpailun 2019 kokonaisvoittaja Alexandre Kantorow oli Mikkelin musiikkijuhlien konsertin kohokohta, vaikka Gergijev antoi hänelle vain noin varttitunnin yhteistä harjoitusaikaa ennen konserttia.

Solisteille Gergijevin johtamat konsertit ovatkin hyppy tuntemattomaan, sillä harjoitusaikaa kapellimestari tarjoaa säännöllisesti minimaalisesti. Silloin ollaan altaan syvässä päässä, kun harjoitukset ovat itse esitettävää teosta lyhyempiä.

Tilanteen ovat kokeneet muun muassa niin ikään Tšaikovski-kilpailussa menestyneet suomalaissellistit Senja Rummukainen ja Jonathan Roozeman. Heidän esityksilleen lyhyt valmistautumisaika ei tehnyt tepposia.

Puheenjohtaja Valeri Gergijev Tšaikovski-kilpailun lehdistötilaisuudessa toukokuussa 2019. Valery Sharifulin / TASS / AOP

Sen sijaan viime vuonna koettiin sydäntä särkevä hetki, kun kapellimestarin poika, pianisti Abisal Gergijev (s. 2000) romahti Mikkelin musiikkijuhlien päätöskonsertissa. Aleksandr Skrjabinin Pianokonsertto oli yhtä rämpimistä solistin muistikatkosten vuoksi. Esityksestä ei tullut mitään. Yle päätti olla lähettämättä konsertin radiossa.

– Tämän tulee olla kapellimestarille myös tärkeä muistutus: solisteille kannattaa antaa normaalimmat harjoitusajat okresterin kanssa, varsinkin nuorille solisteille, HS kirjoitti (siirryt toiseen palveluun).

Jotkut solistit kieltäytyvät soittamasta Gergijevin johdolla

Turun musiikkijuhlille Gergijev ja Mariinski-teatterin orkesteri saapuvat tällä kertaa konserttipäivänä, tänään torstaina.

Alun perin konserttisali varattiin heille kello 14, mutta todennäköisempää on, että harjoitukset alkavat neljän, viiden maissa. Juhlavuottaan viettävän festivaalin päätöskonsertti alkaa kello 19.

Reilut pari tuntia harjoitusaikaa olisivat joka tapauksessa ruhtinaallisesti tämän kombon standardeilla. Festivaalin toiminnanjohtaja Liisa Ketomäki kertoo, että usein harjoitukset pistetään käyntiin konserttimestarin tai assistentin johdolla.

– Nämä on niitä tilanteita, joita katsotaan sitten paikan päällä.

Solistina esiintyy tällä kertaa viulisti Julian Rachlin. Hän suhtautuu Ketomäen mukaan lyhyeen valmistautumisaikaan rauhallisesti. Rachlin on esiintynyt usein Gergijevin johtamissa konserteissa.

– Hän sanoi olevansa tottunut siihen, että se harjoitusaika on se, mitä se on. Olen kuullut, että on myös taiteilijoita, jotka eivät halua lyhyen harjoitusajan vuoksi esiintyä Gergijevin kanssa. Se on heidän valintansa, Ketomäki kertoo.

Gergijev tunnetaan suurena jalkapallon ystävänä. Kapellimestari ja sopraano Aida Garifullina esiintyivät Punaisen torin gaalakonsertissa Moskovan MM-kisojen yhteydessä 2018. Sergei Chirikov / EPA

Vuonna 2016 Gergijev osoitti Turussa spontaaniutensa (siirryt toiseen palveluun) nostamalla opiskelija Eero Lehtimäen johtamaan Mariinski-konsertin avausnumeron. Gergijev vakuuttui Lehtimäen taidoista samana päivänä pitämällään lyhyellä mestarikurssilla.

Ketomäen mukaan tilanne valkeni hänelle ja silloiselle taiteelliselle johtajalle Ville Matvejeffille vain hetkeä ennen konserttia.

– Gergijev totesi, että olisi kiva tarjota potentiaaliselle kapellimestarille mahdollisuus. Katsoimme Villen kanssa toisiamme hölmistyneinä ja päätimme, että ok.

Lehtimäki (s. 1989) on myöhemmin kertonut, että tapaus poiki hänelle työtilaisuuksia ja antoi nostetta uralle. Nykyään hän työskentelee muun muassa Joensuun kaupunginorkesterin taiteellisena johtajana.

Ketomäki sanoo ymmärtävänsä, jos kaikkia ei spontaani kapellimestarinvaihdos miellyttänyt, vaikka kysymys oli vain yhdestä teoksesta. Festivaaliliput ovat hintavia, ja moni oli tullut katsomaan nimenomaan Gergijeviä.

– Suurpiirteisesti ajatellen se oli kuitenkin tosi kiva juttu.

Festivaalijohtajana Ketomäki on saanut huomata, että Gergijevin konserteissa on imua. Usein ne ovat loppuunmyytyjä, kuten tänäänkin.

– Hän on musiikkimaailman suuria hahmoja, niitä, jotka jakavat mielipiteitä. Hän on eittämättä kiinnostava kapellimestari ja jättänyt jäljen musiikinhistoriaan.

Gergijev ei jätä kylmäksi

Gergijevin johtamien esitysten taso herättää ristiriitaisia mielikuvia. Loppuunmyydyt konsertit ovat osoitus siitä, että yleisö rakastaa neronakin pidettyä maestroa. Toisaalta arvioiden ja julkisen keskustelun perusteella on selvää, etteivät Gergijevin ja Mariinski-orkesterin konsertit ole aina taiteelliselta tasoltaan tyydyttäviä.

Laatu riippuu päivästä ja siitä, millaisella kokoonpanolla Mariinskin orkesteri on liikkeellä. Luonnollisesti venäläinen ohjelmisto sujuu usein vieraampaa tyylikkäämmin. Huonompien konserttien vastapainona on koettu liuta loistokkaita suorituksia, eikä yleisö välttämättä edes aktiivisesti arvioi soiton tasoa. Onnistunut konsertti syntyy myös muista elementeistä.

Gergijev saapui yhteen Salzburgin musiikkijuhlien Simon Boccanegra -esitykseen suoraan äitinsä hautajaisista. Manfred Siebinger / AOP

Klassista musiikkia seuraava toimittaja Jaani Länsiö kiteyttää ajatuksen toteamalla, että kysymys on ihailtavasta maineenhallinnasta.

– Gergijev on raivannut tiensä sellaiseen asemaan, että mitä ikinä hän tekeekin, se on joko suurenmoista, nerokkaasti outoa tai pikantisti päin helvettiä. Myös se, että hän ei välitä aikatauluista, kuuluu hänen valloittavaan hahmoonsa, Länsiö kirjoittaa Facebookissa.

Ylelle Länsiö lisää, että se tuntuu olevan sattuman varassa, mitä Gergijev ja Mariinski-orkesteri saavat aikaiseksi.

– Noin menestynyt ja pitkän uran tehnyt kapellimestari herättää joka tapauksessa tunteita. Hän ei jätä kylmäksi.

Välinpitämätön vaikutelma ja oikukas käytös nyppii musiikkimaailmassa, sillä sellainen ei ole nykyaikaa. Nyt ytimessä on ihmisten kohteleminen kunnioittavasti ja arvostavasti, toteaa säveltäjä, kapellimestari ja viulisti Jaakko Kuusisto Ylelle.

– Stereotypia pelolla orkesteria johtavasta maestrosta on eilispäivää, Kuusisto yleistää tapaus Gergijevin osaksi laajempaa ilmiötä.

Toisaalta äkkiväärät kapellimestarit ovat musiikkimaailman väriläiskiä.

– Tiettyjen taiteilijoiden persoonat ovat sekä yleisön että kollegoiden näkökulmasta äärimmäisen inspiroivia ja kiehtovia. Jotkut saavat tuloksia pelkällä läsnäololla, kun toiset eivät tavoita sitä edes kovalla työllä, Kuusisto sanoo.

Ristiriitaisuutta kuvastavat tämän kesän uutiset maailmalta. Kun maestro debytoi Wagner-pyhätössä Bayreuthissa Tännhauserin kapellimestarina, saksalaislehdistö (siirryt toiseen palveluun) kritisoi hänen otteitaan voimakkaasti. Yleisöstäkin kuului buuauksia.

Verdin Simon Boccanegraa Gergijev johtaa puolestaan parhaillaan Salzburgin musiikkijuhlilla. Viime viikon esitykseen kapellimestari lensi suoraan äitinsä hautajaisista.

Yleisö kiitti maestroa antamalla juuri hänelle kaikkein raikuvimmat aplodit.

Gergijevin johtamat konsertit ovat usein loppuunmyytyjä. Zarjadje-konserttitalon avajaiset Moskovassa syyskuussa 2018. Alexei Nikolsky / TASS / AOP

Putin-kytköksiä, buuauksia ja raikuvia aplodeita

Oma lukunsa on Gergijevin suhde Venäjän valtaapitäviin. Vuonna 2014 kapellimestari aiheutti kohua, kun hän osoitti tukensa presidentti Vladimir Putinin toimille Ukrainassa. Gergijevin nimi oli addressissa, jossa venäläinen kulttuurieliitti tuki Putinin Ukraina-politiikkaa.

Suomalaisittain tapaus sai laajaa julkisuutta, kun Karita Mattila kieltäytyi laulamasta Gergijevin johtamassa konsertissa New Yorkissa. Koko tapaus johti lopulta Mattilaa solvanneen suomalaisjuristin tuomioon (siirryt toiseen palveluun) kunnianloukkauksesta ja laittomasta uhkauksesta.

Gergijev on osa Venäjän kulttuurieliittiä. Peter Kovalev / TASS / AOP

Gergijev kommentoi Putin-kytköksiään Ylelle vuonna 2014.

– Nyt ei ole kannanottojen aika. Etenkään tilanteissa, joissa ihmiset eivät ymmärrä lainkaan tapahtumia. Ukrainassa on meneillään humanitaarinen katastrofi. Sillä ei ole mitään tekemistä minun tai Karita Mattilan kanssa, Gergijev totesi.

Kansainvälisessä mediassa Gergijevin yhteydet Putiniin nostetaan esiin säännöllisesti. Venäjällä presidentillä on näppinsä pelissä myös kulttuuripolitiikassa.

Valeri Gergijev ei vastannut Ylen haastattelupyyntöön.