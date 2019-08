Hallituksen ero aiheutti hankalan pattitilanteen – lääkärihelikoptereille tuli lupa, mutta siihen se jäikin

Kouvolan Uttiin ja Seinäjoelle pitäisi rakentaa tukikohdat tuleville lääkärihelikoptereille. Vielä ei ole kuitenkaan voitu tehdä juuri mitään.

– Päätöksenteko on kestänyt. Lääkärihelikoptereiden tukikohtia ei voida alkaa suunnitella ja rakentaa ennen kuin rahoitukselle on saatu viimeinen sinetti ja tukikohdan paikka osoitettu, sanoo FinnHEMS Oy:n toimitusjohtaja Jyri Örri.

Kaakkois-Suomen lääkärihelikopterin tukikohdan sijoittamisesta Kouvolan Uttiin ja toisen lääkärihelikopterin sijoittamisesta Seinäjoelle linjattiin viime talvena. Valtion on määrä luovuttaa FinnHEMS Oy:lle 18 miljoonan euron osakevarallisuus tukikohtien rakentamiseen.

Örri sanoo FinnHEMS Oy:n hallituksen linjanneen, että rahoituksen pitää olla varmistettu ennen kuin tukikohtien rakentamista lähdetään juoksuttamaan eteenpäin.

– Syksy alkaa olla vedenjakaja. Jos rahoitusasiaa ei saada pikkuhiljaa päätökseen, on ihan mahdottomuus saada esimerkiksi suunnittelua ja rakennuslupaprosesseja pysyvän tukikohdan osalta käyntiin, Örri toteaa.

– Olemme tehneet valmistelutöitä ja käyneet keskusteluja Finavian kanssa. Minkäänlaista konkreettista toimea emme toteuta, ennen kuin rahoitus on varmistunut.

"Rahoitus voidaan käsitellä lähiviikkoina"

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Ismo Tuominen kertoo, että osakevarallisuuden siirtoon ehdittiin hakea eduskunnan suostumus edellisellä hallituskaudella. Varallisuuden siirron viimeistely jäi kuitenkin tekemättä hallituksen eron takia. Ennen kesälomia syntynyt uusi hallitus ei puolestaan ole vielä ehtinyt käsitellä asiaa.

Tuomisen mukaan ei ole estettä, etteikö eduskunnan päättämää omaisuuden luovutusta voitaisi tehdä. Varallisuuden siirto vaatii kuitenkin vielä valtioneuvoston hyväksynnän.

– Asia pitää siis viedä hallituksen käsiteltäväksi. Se voidaan mielestäni tehdä ihan lähiviikkoina, jos on tarve.

Ismo Tuominen sanoo, että FinnHEMSin hallitus tekee omat päätöksensä joko luottaen siihen, että se saa varat eduskunnan suostumuksen mukaisesti tai odottaa viimeistä päätöstä.

Mikäli aikataulu käy tiukaksi, pitää FinnHEMSin rakentaa Jyri Örrin mukaan tilapäiset tukikohdat.

Rakentaminen vaatii yli kaksi vuotta

Lääkärihelikopterin tukikohta on määrä rakentaa Kouvolassa Uttiin Finavian omistamille maille.

– Suunnittelun lähtökohta on, että tiedämme, mihin rakennamme. Suunnittelun toteuttaminen ja rakennusluvan hakeminen edellyttävät rakennuspaikan. Siellä on muutamia paikkoja, mutta lopullinen paikka on osoittamatta, FinnHEMSin toimitusjohtaja Jyri Örri sanoo.

Finavian mukaan alueella on tukikohdalle pari vaihtoehtoa, mutta muuten he eivät kommentoi tilannetta.

Seinäjoella puolestaan tukikohta on tarkoitus rakentaa Seinäjoen lenttokenttäalueelle. Uusien lääkärihelikopterien tukikohtien on määrä olla valmiina vuoden 2022 alussa.

FinnHEMSillä on Suomessa kaikkiaan kuusi lääkärihelikopteritukikohtaa. Tukikohdatovat olleet suurinpiirtein 900 neliön kokoisia. Kalustohalli haukkaa neliöistä noin puolet. Halliin tulee helikopterin lisäksi kaksi ambulanssia. Lisäksi tukikohtaan tarvitaan muun muassa toimisto- ja sosiaalitilaa.

Jyri Örri sanoo, että rahoituspäätöksestä kestää yli kaksi vuotta, että pysyvä tukikohta on valmis.

Potilaiden kuljettaminen kopterilla huomioitava

Lääkärihelikopterin tukikohdassa päivystetään vuoden jokaisena päivänä vuorokauden ympäri. Helikopteri ja henkilöstö ovat valmiina lähtöön 3-5 minuutissa. Lokakuussa Kouvolassa aloittaa toimintansa maalla kulkeva lääkäriyksikkö, jonka avulla rakennetaan päivystystä lääkärihelikopteria varten.

– Resurssit, rahkeet ja toimintamallit pitää olla käytännössä valmiina. Lääkärihelikopteritoimintaa ei voi pystyttää silmänräpäyksessä, ensihoidon ylikääkäri Petri Loikas Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsotesta sanoo.

Terveydenhuoltolain mukaan tarvittavien lääkäreiden järjestäminen lääkärihelikopteritukikohtaan kuuluu erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen vastuulle. Kaakkois-Suomessa järjestämisvastuu on HYKS:llä.

Työvoiman rekrytoinnin ja lääkärihelikopteritoiminnan yksityiskohtien valmistelun Kouvolassa tekee kuitenkin Kymsote. Loikas kertoo, että Kymsote hakee yhteisiä toimintamalleja HUSin yliopistollisen sairaanhoitopiirin kanssa.

– Tulemme varmasti olemaan monella tapaa samankaltainen yksikkö kuin Vantaalla operoiva HUSin kopteri. Erojakin todennäköisesti tulee. Voi olla, että meillä on vähän isompi kopteri ja potilaan kuljettamista joudutaan miettimään enemmän kuin pääkaupunkiseudulla.

Vielä on epävarmaa, tuotetaanko lääkärihelikopterin toiminta FinnHEMSin omana toimintana eli onko yhtiöllä omat kopterit ja lentohenkilöstö, vai toteutetaanko palvelu ostopalveluna kuten tähän asti.