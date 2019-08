HS: Fonectalla laaja tietovuoto – mukana arkaluonteisia henkilötietoja

Asiasta on tehty tietosuojavaltuutetulle useita ilmoituksia.

Markkinointi- ja yhteystietoyhtiö Fonectan Kohdistamiskone B2C -palvelusta on löytynyt merkittävä tietovuoto, kertoo Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun). Yrityksille ja järjestöille suunnatussa palvelussa on ollut tavallisella asiakaskäyttäjätunnuksella saatavilla satojen järjestöjen ja yritysten rekisteritietoja. Mukana on ollut arkaluonteisia henkilötietoja.

Fonectan mukaan tietovuoto rajoittuu yhteen palvelun käyttäjätunnukseen. Yhtiö kertoo HS:lle selvittävänsä, miksi tällä tunnuksella on päässyt salaisiin tietoihin, jotka ovat yleensä rajoitettu järjestelmän ylläpitäjille.

Tietosuojavaltuutetulle on tehty tapauksesta useita ilmoituksia.