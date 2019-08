62 prosenttia amerikkalaisista on sitä mieltä, että Trump hoitaa tehtävänsä huonosti – Kannatus ei ole muuttunut merkittävästi

Trump on ainoa presidentti mittaushistoriassa, jonka suosio ei ole koskaan ylittänyt 50 prosentin rajaa.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannatus ei liiemmin heilahtele, vaikka hänen lausuntonsa milloin mistäkin aiheesta aiheuttavat kohua.

Associated Pressin ja NORC Center for Public Affairs Researchin tekemä tutkimus (siirryt toiseen palveluun) osoittaa, että Trumpin suosio on koko hänen kautensa pysynyt 32–42 prosentin välillä.

Hän on ainoa presidentti mittaushistoriassa, jonka suosio ei ole kertaakaan ylittänyt 50 prosentin rajaa.

Tosin Harry Trumanin, Richard Nixonin, Jimmy Carterin sekä molempien George Bushien kannatus laski hetkellisesti jopa Trumpin kannatusta heikommaksi.

Amerikkalaisista yli 60 prosenttia on sitä mieltä, että Trump hoitaa presidentin tehtävää huonosti.

Hänen talouspolitiikkaansa arvostetaan muita osa-alueita enemmän. Senkin suhteen enemmistö amerikkalaisista kokee Trumpin epäonnistuneen, mutta maahanmuuton, terveydenhuollon, ulkopolitiikan ja asepolitiikan osalta luvut ovat vieläkin heikommat.

Trumpin kannatuksessa on suuria eroja demokraattien ja republikaanien kannattajien välillä. Republikaaneista 79 prosenttia on sitä mieltä, että Trump hoitaa työnsä hyvin, kun taas demokraattien keskuudessa vain 5 prosenttia on tätä mieltä.