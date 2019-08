Youtube sulki yli 200 Hongkongin mielenosoittajia vastaan suunnattua kanavaa

Google kertoo sulkeneensa tällä viikolla omistamastaan videopalvelusta Youtubesta yhteensä 210 kanavaa, jotka oli valjastettu Hongkongin mielenosoittajien vastaiseen käyttöön.

Googlen turvallisuusosaston Shane Huntley kertoo asiasta yhtiön blogissa (siirryt toiseen palveluun).

Youtube-kanavien sulkemiset seurasivat Twitterin ja Facebookin vastaavia toimia. Maanantaina Twitter ilmoitti sulkeneensa 936 aktiivista tiliä ja 200 000 nukkuvaa tiliä, joiden alkuperä johtaa manner-Kiinaan.

Twitterin tiedotteen mukaan viestien tarkoitus on ollut levittää poliittista epäjärjestystä Hongkongissa ja kyseenalaistaa kansalaisten oikeutta omien mielipiteiden ilmaisuun. Yhtiö sanoo, että sillä on luotettavaa todistusaineistoa siitä, että viestikampanjat on koordinoitu valtiollisella tasolla. Myös Facebook on sulkenut samoilla perusteilla seitsemän sivustoa.

Google ei kuitenkaan yksiselitteisesti viitannut Kiinan suuntaan Youtube-kanavien alkuperään liittyen.

– Havaitsimme, että näiden tilien paikallistamista on pyritty salaamaan VPN:n ja muiden keinojen avulla. Tämä on usein käytetty tapa koordinoitujen vaikuttamisoperaatioiden keskuudessa, Huntley kirjoittaa.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Geng Shuang sanoi tiistaina, että hänellä ei ole tietoa syytöksistä, joiden mukaan valtio olisi sekaantunut Twitterin ja Facebookin valetilien perustamiseen.

– Kiinalaisilla on kuitenkin oikeus ilmaista mielipiteensä Hongkongin tapahtumista, Geng lisäsi.

