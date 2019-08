Maailman ensimmäinen kelluva ydinvoimala on ladattu ydinpolttoaineella – Uuden voimalan turvallisuus herättää myös kysymyksiä

Akademik Lomonosov on valmiina hinaukseen.

Akademik Lomonosov on valmiina hinaukseen. Kerstin Kronvall / Yle

Akademik Lomonosov näyttää pienikokoiselta matkustajalaivalta, mutta se ei ole laiva. Sillä nimittäin ei ole köliä ja potkuria, ja liikkumiseen vedessä 144 metriä pitkä ja 30 metriä leveä ydinvoimalalautta tarvitsee hinaajia.

Venäjän ydinvoimayhtiö Rosatomin mukaan hinaus Murmanskista Pevekiin Tšukotkan niemimaalla tapahtuu "tiukoissa ohjaksissa". Matka on pitkä, noin 6 000 kilometriä, ja laitoksen odotetaan olevan perillä noin kolmen viikon päästä.

Pevekissä sitä odottavat uudet satamarakenteet ja kaikki tarvittava infrastruktuuri, jotta energia saadaan jakeluun. Käytännössä laitoslautta kiinnitetään aallonmurtajiin joustavilla tangoilla, ja siihen liitetään sähkö- ja vesijohtoja.

Tarkkaamossa seurataan voimalan prosesseja silloinkin kun reaktorit eivät toimi. Kerstin Kronvall / Yle

Pienen ydinvoimalan reaktorit ovat käyttövalmiit

Ydinpolttoaine on ladattu Murmanskissa, jonne laitos hinattiin rakennustelakaltaan Baltijski zavodilta, Pietarista keväällä 2018.

Tämän vuoden keväällä laitos oli täydessä koekäytössä. Rosatomin mukaan kaikki toimi moitteettomasti. Hinauksen ajan reaktorit eivät ole toiminnassa.

Ydinvoimalaksi Akademik Lomonosov on pieni. Sen kahden reaktorin teho on yhteensä 70 megawattia. Vertailuna voi todeta, että Olkiluodon ydinvoimalan yhden reaktorin teho on 900 megawattia.

Aademik Lomonosov tuottaa myös lämpöenergiaa noin 50 gigakaloria tunnissa. Tämä riittää noin sadantuhannen asukkaan kaupungin lämmittämiseksi. Sellaisia väkimääriä harvaan asutussa Venäjän koillisosassa ei ole.

Akademik Lomonosoviin lastataan muonaa. Kerstin Kronvall / Yle

Turvallisuus puhuttaa

Laitoksen turvallisuudesta kiistellään. Norjalainen ympäristöjärjestö Bellona ja Greenpeace ovat kritisoineet hanketta. Bellonaa muun muassa huolestuttaa sen merikelpoisuus Jäämeren olosuhteissa (siirryt toiseen palveluun).

Greenpeace on kutsunut laitosta nimellä "Tšernobyl jäällä" (siirryt toiseen palveluun).

Akademik Lomonosovin varajohtaja Dmitri Aleksejenko ei halua kommentoida kritiikkiä.

– Järjestöjen mielipiteet ovat heidän mielipiteitään, hän sanoo.

Aleksejenko itse on ylpeä ydinvoimalasta ja kehuu sen edustavan uusinta ja parasta tekniikkaa.

– Pidän sitä täysin turvallisena, hän sanoo.

Voimalan varajohtaja Dmitri Alekssejenko kertoo projektista. Kerstin Kronvall / Yle

Samat turvamääräykset maalla ja merellä

Suomen Säteilyturvakeskuksen projektipäällikkö Kim Söderling sanoo, että samat turvallisuusmääräykset koskevat niin maalla seisovia ydinvoimaloita kuin tätäkin laitosta.

Akademik Lomonosov on tavallisia ydinvoimaloita huomattavasti pienitehoisempi. Siksi vaaratkin voivat olla pienempiä.

– Pienempi koko, pienemmät vaikutukset, Söderling sanoo.

Ydinvoimalan moottorihuone. Kerstin Kronvall / Yle

Kelluva voimala korvaa kaksi vanhaa voimalaa

Ensi vuoden alussa, Akademik Lomonosovin alettua tuottaa energiaa, se korvaa kaksi vanhaa voimalaa: ydinvoimalan Bilibinskissä ja hiilivoimalan Tšaunskissa.

Silloin arktisen alueen mustan hiilen kuormitus vähenee hiukan. Tosin suurin osa alueen jäätiköiden nopeaan sulamiseen vaikuttavasta mustasta hiilestä tulee sinne kaukokulkeumana.

Rosatom toivoo uudenlaisesta ydinvoimalastaan vientituotetta. Yhtiö ei kerro, kuinka paljon laitos on maksanut, mutta asiantuntijoiden arviot liikkuvat 400–450 miljoonan euron luokassa. Laitoksen rakentamiseen kului 12 vuotta.

