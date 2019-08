"Laskut jää maksamatta, pihapiiri rempallaan" – Uupuneita maatilallisia tuhansia

– Yhteydenotot ovat lisääntyneet. Talousongelmien lisäksi uupuminen on todella yleistä.

Kaksi ja puoli vuotta Välitä viljelijästä-projektin vetäjänä toiminut Pirjo Ristola on huolissaan. Suomessa on hänen mukaansa tuhansia maatalousyrittäjiä, jotka kamppailevat jaksamisen rajoilla. Kaikkiaan maatalousyrittäjätalouksia on noin 33 000, joten osuus on varsin huomattava.

Tapaukset ovat myös entistä hankalampia.

– Muutama vuosi sitten talousasiat korostuivat, mutta nyt on hyvin monenlaisia ongelmia. Eläimiin liittyviä, ihmissuhdeasioita, ongelmat ovat entistä syvemmälle meneviä, Ylen aamu-tv:ssä vieraillut Ristola sanoo.

Maatilallisten väsymys on noussut esiin Laukaassa paljastuneen nautaeläinten karkaamisen yhteydessä. Taustalla on ollut eläinten omistajan uupumus.

– Kotieläintilan omistaja on niin tiiviisti kiinni tilassa, että tilanne heilahtaa helposti väsymyksen puolelle, jos omasta hyvinvoinnista ei pysty pitämään huolta, sanoo asiantuntijaeläinlääkäri Leena Suojala MTK:sta.

Sinänsä maanviljelijän väsymys ei poikkea mitenkään palkansaajan uupumisesta Suojala jatkaa. Ongelman salaaminen tosin saattaa olla helpompaa.

Pirjo Ristola listaa muutamia merkkejä, jotka saattavat kertoa uupumuksesta.

– Ei jaksa hoitaa laskuja, veroilmoitus saattaa jäädä tekemättä, pihapiiri hoitamatta. Myös eläimet saattavat jäädä ainakin osin hoitamatta.

Apua on kuitenkin tarjolla, nopeimmillaan vuorokaudessa, lupaa Välitä viljelijästä -projektin vetäjä Pirjo Ristola.

– Normaalistihan puuttuminen on työnantajan velvollisuus, mutta koska maanviljelijällä ei ole työnantajaa, olemme rakentaneet Välitä viljelijästä -verkostoa. Jokaisessa maakunnassa on projektityöntekijä, joko meidän tai MTK:n ihminen.

– Toivon, että kaikki, jotka ovat tekemisissä tilallisen kanssa, havainnoisivat muutoksia. Kysyy sitten luvan viljelijältä ja ottaa meihin yhteyttä (siirryt toiseen palveluun). Toki viljelijä itsekin saa ottaa yhteyttä. Tulemme paikalle ja lähdetään yhdessä etsimään apukeinoja.

Lue myös:

Jukka Nieminen tietää, miten pohjalta noustaan – Välitä viljelijästä -projekti auttoi viime vuonna 800:aa ahdingossa olevaa viljelijää

Suurperheen ja yhteisen tilan pyörittäminen ajoi viljelijäparin 10 vuodeksi mykkäkouluun – sitten tuli eräs viikonloppu, jonka ansiosta he saavat taas toisensa hymyilemään