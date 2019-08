Millaista on suomalainen kouluarki kiinalaisen nuoren silmin? "Täällä voin tehdä enemmän asioita ulkona ja myös harrastaa koulun jälkeen"

Tömps, tömps, tömps. Vaaleanruskean verhon takaa kuuluu töminää ja monikielistä puheensorinaa.

Yläasteikäiset nuoret liikkuvat ympäri liikuntasalia musiikin tahdissa. Musiikin loppuessa nuorten eli “pingviinien” tulee ehtiä jumppamaton esittämälle jäälautalle turvaan. Jäälautat vähenevät kierros kierrokselta.

Joensuun Lyseon peruskoulun urheiluhallissa on käynnissä ilmaisutaidon työpaja. Poikkeuksellisen liikuntahetkestä tekee se, että opetuskielenä on englanti ja puolet ryhmästä on kiinalaisia nuoria Pekingistä, koulusta numero 171.

Pingviinejä esittävät nuoret osallistuivat Joensuussa ja Kontiolahdella viikon kestävälle leirikoululle. Kiinalaisia Pohjois-Karjalaan matkusti lähes lentokoneellinen: 190 oppilasta ja 15 opettajaa. Heitä kiinnosti suomalainen koulutusjärjestelmä.

Suomalaisten koululaisten vapaus ihastutti

Leirikoulussa kiinalaisnuoret osallistuivat oppitunneille paikallisten nuorten kanssa. Aihepiirit olivat suomalaisesta peruskoulusta tuttuja: ympäristö ja teknologia, liikunta, musiikki sekä käsityöt.

– Täällä on todella erilaista ja vapaata, 14-vuotias Han Bo Feng henkäisee englanniksi kun häneltä kysytään suomalaisen ja kiinalaisen koulupäivän eroa.

– Koulupäivät ovat lyhyempiä ja opetus rennompaa.

Samaan hengenvetoon hän kertoo myös koulurakennusten olevan erilaisia. Pekingin koulussa numero 171 luokkahuoneita ja tilaa on paljon vähemmän, vaikka oppilaita on enemmän. Lyseon peruskoulun avaruus ja leveät käytävät herättävät kunnioitusta.

– Ja täällä oppilaat voivat käyttää omia iPadejaan tiedonhakuun! Kiinassa se ei ole sallittua, lisää Han Bo Fengin 13-vuotias koulukaveri Zhao Hao Yu.

Pekingiläisen koulun numero 171 oppilaat Zhao Hao Yu, Han Bo Feng ja Shen Xiao Zhuo ihastuivat suomalaiseen kouluarkeen. Henrietta Nyberg / Yle

Kiinassa koulupäivät ovat pitkiä. Nuoret istuutuvat aamulla pulpettiensa ääreen viimeistään kahdeksalta ja kotiin he voivat lähteä iltapäivällä viiden jälkeen. Läksyjen teossa menee iltamyöhään.

Suomalaisten nuorten lyhyet koulupäivät herättivät leirikoululaisissa ihastusta. Leirikoulun aamuohjelma alkoi yhdeksältä ja kotiin päästiin jo puoli kolmelta. Välissä oli tunnin lounastauko.

Suomessa koululaisella jää aikaa muuhunkin kuin koulunkäyntiin, mikä ei Kiinassa ole itsestäänselvyys.

– Täällä voin tehdä enemmän asioita ulkona ja myös harrastaa koulun jälkeen, Shen Xiao Zhuo kertoo.

Uusia kokemuksia luontoretkillä

14-vuotias nuori kertoo sujuvalla englannilla opiskelevansa Pekingin koulussa numero 171 suomalaisestakin opetussuunnitelmasta tuttuja aineita. Lukujärjestyksestä löytyy maantietoa, matematiikkaa, äidinkieltä, historiaa.

Leirikouluviikon aikana Shen Xiao Zhuo on saanut maistaa suomalaisen koulutusjärjestelmän mukaisia oppitunteja käytännössä.

– Tulin tänne, koska halusin kokeilla maailman parasta koulutusta, hän sanoo.

Kiinalaisnuorille leirikouluviikon eksoottisinta antia olivat luontoretket suomalaisiin maisemiin. Retkiä ei ole tapana tehdä kiinalaisissa kouluissa.

Luontoretkillä he pääsivät kokeilemaan uusia asioita, kuten kalastamista ja lettujen paistamista.

– Luontoretkipäivän aikana pääsimme kokeilemaan saunaa. En ollut kokeillut sitä ennen ja mielestäni se oli todella mukavaa, Shen Xiao Zhuo kertoo.

Tavallisten oppituntien lisäksi kiinalaisnuoret oppivat Suomen eläimistä, metsien marjoista ja suomalaisesta ruoasta. Niitä ei opeteta kotona Pekingissä.

Leirikoulussa avarrettiin maailmankuvaa

Kolmannen kerroksen luokkahuoneessa käy kuhina. Työn alla on Suomea ja Kiinaa vertailevia ryhmätöitä. Julisteiden aiheet vaihtelevat bambusta koivuun ja Pekingistä Helsinkiin.

Kulttuurierot ja niiden syyt kiehtovat nuorten mieliä. Kiinalaisille nuorille entuudestaan tuntemattomat Suomen historia ja kulttuuri, sekä suomalaisille tuntematon kiinalainen elämäntapa tulivat leirikoulussa tutuiksi. Myös kielitaito kehittyi.

Yksi työn alla olleista ryhmätöistä vertaili suomalaista koivua ja kiinalaista bambua. Henrietta Nyberg / Yle

Nuorten itsensä mielestä kansainvälisyys sekä muiden ihmisten ymmärtäminen on tärkeää.

– Ennakkokäsitykset karisevat, sanoo julistetta askarteleva yhdeksäsluokkalainen Anni Turunen.

Viikon aikana kiinalaiset ja suomalaiset nuoret viettivät paljon aikaa toistensa kanssa. Ajatuksia ehdittiin vaihtaa niin koulunkäynnin eroavaisuuksista kuin elämäntavoista ja harrastuksistakin.

Arkisetkin asiat voivat olla jännittäviä.

– Kiinalaiset kirjoittavat tosi nopeasti ja sitä on tosi mielenkiintoista katsoa, leirikouluun osallistunut yhdeksäsluokkalainen Rebecca Tiippana kertoo.

Suomalainen kouluarki on rentoa

Koulunkäynnin erot nousivat esille myös nuorten keskinäisissä puheissa. Suurimpia hämmästelyn aiheita olivat lyhyet koulupäivät, välitunnit ja valinnanvapaus.

Monen kiinalaisen koululaisen arkipäivät alkavat herätyksellä aamukuudelta ja päättyvät nukkumaanmenoon yhdeltätoista illalla.

– Kiinalainen kaverini kertoi rentoutuneensa täällä Suomessa tällä matkalla, Anni Turunen hymyilee.

Kun Lyseon peruskoulun yhdeksäsluokkalaisilta kysytään, olisiko heistä kiinalaiseen kouluun ja yhdeksäntuntisiin koulupäiviin, tulee vastaus kuin yhdestä suusta: ei, ei olisi. Suomalainen kouluarki on sopivan rentoa.