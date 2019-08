Arkea maailmalta: Lapseni aloittivat ruotsalaisessa koulussa – miten heidän nyt käy?

Ruotsalaisen koulun oppimistuloksilla on huono maine, mutta ihmissuhdetaidoissa he ovat erinomaisia, kirjoittaa Pohjoismaiden uusi kirjeenvaihtaja Kirsi Heikel.

Sanotaan se nyt suoraan: en ole kuullut oikeastaan mitään hyvää ruotsalaisesta peruskoulusta. Toivon, että olen liikkunut vain väärissä piireissä, sillä molemmat lapseni, eka- ja kolmasluokkalainen, aloittivat tavallisessa tukholmalaisessa lähikoulussa viikko sitten.

Etukäteen käymäni keskustelut eivät lupaa hyvää. Pyykkituvassa tapaan naapurin, jonka lapsi kävi myös samaa koulua ja innokkaasti kysyn äidiltä, millaista siellä oli.

– No... Tiedäthän sinä... Se riippuu niin siitä, millainen vuosi on kyseessä, äiti selvittää.

En itse asiassa tiedä ja harmittaa, etten kysy lisää. Minusta Suomessa koulujen taso ei vaihtele vuosi vuodelta.

Toinen äiti, suomalainen, antaa vielä suorempaa palautetta.

– Eivät ne oppineet siellä mitään. Se oli sellaista leikkimistä, eivät edes kertotaulua vaatineet oppimaan. Lapsilla oli tosi kova paikka tulla takaisin Suomeen. He saivat tehdä kovasti hommia, että saivat muut kiinni.

– Kun yläaste loppui, ehdotin, että etsitään hyvä lukio. Lapseni sanoi, että pelastan itseni ja lähden Suomeen lukioon, hän jatkaa.

Olenko siis pilannut lasteni tulevaisuuden? Kuulenko myöhemmin, että he joutuvat terapiaan, koska he tulivat Ruotsiin kouluun eivätkä koskaan päässeet heikon matematiikan takia unelma-ammatteihinsa?

Heikot oppimistulokset, puute työrauhasta, pula opettajista ja suuret erot koulujen välillä ovat tuttuja ongelmia ruotsalaisille. Ruotsin PISA-tulokset romahtivat 2013. Sen jälkeen ne ovat nousseet OECD-maiden keskitasolle, mutta ovat edelleen kaukana Suomesta. Ruotsissa käydään jatkuvasti keskustelua opetuksen ongelmista ja siihen vaaditaan parannusta.

Muutama päivä ennen koulun alkua saamme sähköpostia koulusta. 9-vuotiaamme opettaja kertoo, että ensimmäisellä viikolla keskitytään lomamuistoihin, lasten odotuksiin kouluvuodelle ja koulun järjestyssääntöihin.

Naurattaa. Eikö läksyjä? Eikö mennä aineisiin? Jäämmekö heti jälkeen? Lohdutan itseäni sillä, että kun palaamme aikanaan Suomeen, lapset ovat yhä alakoulussa.

Ensimmäinen koulupäivä koittaa. Lapset hyppivät seinille, kuten arvata saattaa. Ehkä vähän vanhemmatkin. Minusta he ovat tosi rohkeita askeltaessaan yli 700 oppilaan rakennusta kohti. Kotona Helsingissä olisi ollut viisi kertaa pienempi koulu.

Jättimäisen rakennuksen pihaan on kokoontunut jo paljon väkeä. Piha on kodikas. Täällä voi pelata koripalloa, kiipeillä, on jalkapallokentät ja sählymaalit.

Parvekkeelle kiikutetaan suurta kaiutinta. Ajattelen rehtorin pitävän juhlavan puheen, mutta ämyreistä alkaakin pauhata discomusiikkia. Tunnelma on tärkeä ja se on hyvin ruotsalainen.

Meidät toivotetaan tervetulleiksi kouluun. Muiden lasten vanhemmat tulevat hymyillen tervehtimään. Kolmasluokkalaiset pojat pelaavat jalkapalloa ja opettaja tulee pyytämään poikaamme heidän mukaansa.

Kaikki pojat tulevat välittömästi lapsemme luo, yksi taputtaa häntä olkapäälle. Poikamme näyttää onnelliselta. En voi olla miettimättä, olisiko ryhmään pääsy ollut näin salamannopeaa Suomessa. Riippuu varmasti paikasta.

Ajatukseni vaeltaa. Vaikka oppimistulokset huolestuttavat, koulussa ei kuitenkaan ole kyse vain tiedosta. Entä jos lapsemme saavat osakseen ystävällisyyttä, ystäviä, itsetuntoa, rohkeutta, luovuutta? Sehän on valtavasti. Sehän olisi hienoa.

Ekaluokkalaisen opettaja on juuri sellainen, kuin vanhemmat toivovat. Kiltti, ystävällinen, pehmeä-ääninen ja lapsen heti huomioiva. Luokassa lasta odottaa aarre. Isoveli on nimittäin kertonut, että suomalaisessa koulussa ei ole omia paikkoja, vaan ainoastaan oma laatikko, josta tavarat haetaan.

– Olisipa meillä omat paikat, huokaili ekaluokkalainen kotona.

Ja siellä se on – oma pulpetti. Ja vielä oma nimikin on siinä valmiina.

Sillä hetkellä ajattelemme kaikki, että alku on ainakin erittäin lupaava.