Uusi kaivostoiminnan varausilmoitus Lappiin – Latitude 66 Cobalt Oy varannut yli 2000 hehtaarin alueen

Ilmoituksen on tehnyt kobolttikaivostoimintaa kehittänyt yhtiö.

Lappiin on tehty uusi kaivostoiminnan varausilmoitus. Teknologiamateriaaleihin keskittyvä Latitude 66 Cobalt Oy on jättänyt Tukesille varausilmoituksen 2070,22 hehtaarin alueesta.

Tukes on Suomessa lupaviranomainen, joka käsittelee kaivostoimintaan liittyvät varausilmoitukset. Latitude 66 Cobalt Oy:n varaamat alueet sijaitsevat Rovaniemen kaupungin eteläisillä alueilla, Tervolassa, Ranualla ja Kemijärvellä.

Latitude 66 Cobalt Oy:n hallituksen jäsen, geologian professori Steffen Hagemann näkee Peräpohjolan liuskevyöhykkeen kiinnostavana ja toistaiseksi vähän tutkittuna alueena. Hagemannin edustama yhtiö on erikoistunut kehittämään kobolttikaivostoimintaa ja tällä hetkellä sillä on menossa hankkeita Kuusamossa ja Posiolla.

Kobolttia käytetään muun muassa akkuteknologiassa.

Suunnitellut kaivostoiminnan varausilmoitusalueet. Latitude 66 Cobalt Oy

Maastotyöt vasta myöhemmin

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että varauksen ensimmäisen vuoden aikana yhtiön tarkoitus on kerätä kokoon aluetta koskeva geologinen tieto ja kartoittaa alueen kallioperän rakenne.

Toisen vuoden aikana yhtiön geologit tekevät tutkimustyötä maastossa.

Yhtiö kertoo käyvänsä keskusteluja elinkeinojen edustajien ja alueen asukkaiden kanssa rajatakseen alueita mahdollisten malminetsintähakemusten ulkopuolelle.

– Ounasvaara on tästä hyvä esimerkki, se kuuluu varausalueeseen, sillä sen rakenteen ymmärtäminen on kokonaisuuden hahmottamisen kannalta tärkeää. Samalla on aivan selvää, että emme tule tekemään mahdollista malminetsintää ainakaan kymmenen kilometrin etäisyydellä Ounasvaarasta, sanoo yhtiön viestinnästä Jussi Lähde.

Latitude 66 Cobalt kertoo, että ei tee malminetsintää Natura 2000-alueilla tai kilometrin etäisyydellä Kemijoesta.

