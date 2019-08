Brexit-ministeri Barclay: Britannia tavoittelee edelleen sopimusta EU-erosta, mutta ilman Irlannin rajajärjestelyjä

Britannian EU-erosta vastaava ministeri Stephen Barclay sanoo maan tavoittelevan edelleen sopimusta EU-erosta. Suomessa perjantaina vieraillut Barclay kertoo keskustelleensa erosopimuksesta EU:n pääneuvottelijan Michel Barnierin kanssa viimeksi tällä viikolla.

Barclay tapasi Helsingissä eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd.).

Barclay sanoo, että sopimukseen pääseminen edellyttäisi luopumista Irlannin rajajärjestelyjä säätävästä niin sanotusta backstop-sopimuksesta.

– Britannian parlamentti on tehnyt tämän täysin selväksi. Se on äänestänyt kysymyksestä kolme kertaa ja backstopista on luovuttava. Mutta haluamme sopimuksen. Sopimuksen, joka säilyttää jo saavutetun edistyksen ja Britannian sitoutumisen pitkänperjantain rauhansopimukseen, Barclay sanoo Ylen haastattelussa.

Parlamentin päätöksen kunnioittaminen tarkoittaa myös demokratian kunnioittamista, Barclay korostaa.

Britannian ja Irlannin vuonna 1998 allekirjoittama pitkäperjantain rauhansopimus lopetti Pohjois-Irlantia vuosikymmenet repineet väkivaltaisuudet. Siinä sovittiin muun muassa aluehallinnon perustamisesta ja lainsäädäntövallan siirtämisestä Pohjois-Irlantiin sekä vallanjaosta protestanttien unionistipuolueiden ja katolilaisten tasavaltalaispuolueiden kesken.

Rajajärjestelyistä tai tullimuodollisuuksista pitkäperjantain sopimuksessa ei puhuttu lainkaan. Pelko on, että Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajasta tulee pysyvä järjestely, joka repisi Irlannin vanhat haavat auki.

Britannia yrittää taivutella EU:ta neuvotteluihin

Eurooppaministeri Barclayn mukaan Britannian hallitus, yritykset ja monet muut tahot valmistautuvat kovaan brexitiin. Hän kuitenkin painottaa, että Britannia haluaa erosopimuksen, jossa haetaan vaihtoehtoista järjestelyä Irlannin rajakysymykseen. Aikaa on ensi vuoden loppuun.

– Ratkaisu tarvitaan ennen siirtymäkauden loppua 2020, ei ennen lokakuun viimeistä päivää, joten aikaa ratkaisun hakemiseen on. Sen jälkeen voidaan keskustella tulevista taloussuhteista, Barclay sanoo.

Nykyisen erosopimuksen mukaan Britannia on sidottu EU:n tulliliittoon siirtymäkaudeksi tai kunnes Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajakysymykseen löytyy lopullinen ratkaisu. Jos ratkaisua ei löydy siirtymäajan päättyessä ensi vuonna, Pohjois-Irlanti jää osaksi tulliliittoa ja sisämarkkinoita, toisin kuin Britannia.

Britannian pääministeri Boris Johnson on toistanut useaan otteeseen, että Britannia eroaa EU:sta ennen lokakuun viimeistä päivää sopimuksen kanssa tai ilman sitä. Johnson on ollut tällä viikolla taivuttelukiertueella Saksassa ja Ranskassa yrittäen saada EU:n jatkamaan brexit-neuvotteluja.

