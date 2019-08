Voiko bussiin astua ilman lippua, jos mobiilisovellus ei toimi? HSL: "Emmehän voi matkustajaa siitä rangaista"

HSL:n mobiilisovelluksessa oli perjantaina aamulla häiriö, jonka takia sovellus ja sen matkalippuosio eivät toimineet normaalisti ja osa lipuista jäi toimittamatta asiakkaille.

Järjestelmän toimivuus on vaihdellut pitkin päivää, ja iltapäivällä järjestelmä toimi edelleen epävakaasti.

Mobiilisovelluksen toiminnassa oli ongelmia myös edellisenä päivänä.

Kysyimme HSL:ltä, mistä ongelmat johtuvat ja miten matkustajien tulisi ongelmatilanteissa toimia.

Vastaajana on HSL:n viestinnän asiantuntija Johannes Laitila.

Mistä mobiilisovelluksen ongelmat johtuvat?

– Tällä hetkellä me emme tarkkaan tiedä, mistä tässä on kyse. Osa ongelmista on varmaan johtunut kapasiteetin puutteesta, mutta se ei selitä kokonaan sitä, mistä nimenomaiset ongelmat tänään ja eilen johtuvat.

– Kuukausi sitten Ed Sheeranin Malmin konsertin aikaan meillä oli sama ongelma. Silloin arvelimme, että ongelma on kapasiteetissa, koska mobiilisovelluksella oli niin suuri käyttäjäpiikki. Eilen ja tänään tästä ei voinut kuitenkaan olla pelkästään kyse.

Mitä HSL tekee, jotta tilanne ei toistuisi?

– Tekniset asiantuntijamme selvittävät tätä parhaillaan. Mobiilisovellus toimii tällä hetkellä, mutta siinä on epävakautta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ihan kaikki liput eivät mene perille. Ongelma ei ole kuitenkaan niin suuri kuin tänään aamupäivällä ja eilen iltapäivällä.

Ongelmat ovat hämmentäneet matkustajia. Onko HSL:n tarkoitus kehittää toimintamalli vastaavia tilanteita varten?

– On totta, että olemme saaneet palautetta juuri tästä epävarmuudesta, että mitä pitäisi tehdä, kun sovellus ei toimi. Meidän on mietittävä tähän selkeämpia ohjeita, se on ihan selvä asia.

Miten tulisi toimia tämänhetkisten ohjeiden mukaan, jos lippua ei voi ostaa mobiilisovelluksen teknisten ongelmien takia?

– Jos matkustajan on mahdollista kohtuudella hankkia lippu, niin silloin suosittelemme lipun hankkimista.

Mitä tässä tarkoitetaan kohtuudella?

– Jos matkustajan on tarkoitus matkustaa mobiililipulla, mutta lippua ei pysty ostamaan eikä lipunmyyntipisteitä ole lähellä, niin emmehän voi matkustajaa siitä rangaista.

Saako siitä sakot, jos bussinkuljettaja on päästänyt sisälle bussiin, vaikka ei ole pystynyt ostamaan lippua?

– Lähtökohtaisesti ei, mutta tässä käytämme tilannekohtaista harkintaa. Jos esimerkiksi yrittää matkustaa lippuväärennöksillä tai vastaavilla, niin näitä emme katso läpi sormien.

Maksaako HSL taksin, jos ei pysty ostamaan mobiililippua, vaan joutuu käyttämään taksia?

– Tässä menettelemme tapauskohtaisesti. Yleensä tällaisia kustannuksia ei ole korvattu. Lähtökohta on se, että jos lippua ei pysty kohtuudella ostamaan, niin silloin on matkustettava ilman lippua. Joustamme sellaisissa tapauksissa, joissa matkustaja on kaukana lipunmyyntipisteestä ja mobiililipun ostaminen ei onnistu. Näihin tapauksiin meillä ei ole kuitenkaan toistaiseksi mitään tarkkaa määrittelyä.