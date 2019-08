"Mikä on mopon paikka ja missä saa ajaa?" Ajokorttiuudistuksen jälkeen monella on liikenteen perusasiat hukassa – myös vanhemmilla tiedon tarve

Pakollisen teoriaopetuksen vähentäminen on johtanut siihen, että moni mopoilija on epävarma liikennesäännöistä.

Vuosi sitten uudistuneen mopokorttiopetuksen pelättiin heikentävän nuorten mopoilijoiden ajotaitoja, kun pakolliset ajotunnit karsittiin. Liikenneturvallisuuden asiantuntijat ovat kaivanneet ajo-opetusta, mutta nuoret itse kokevat olevansa heikommalla liikennesääntöjen tuntemisessa eli teoriaopinnoissa.

Emma Tepsa ja Jade Ekorre käyvät lukiota Lapissa Tervolassa. Maaseutukunnassa julkista liikennettä on harvassa, joten koulumatkat on kuljettava omin neuvoin. Keväällä mopokortin saanut Tepsa myöntää, että toisinaan liikennetilanteissa joutuu kovastikin muistelemaan, mitä liikennesäännöistä mopokortin neljällä teoriatunnilla opetettiinkaan.

– Helposti tulee semmonen kyseenalaistus, että muistinko minä väärin vai muistiko joku muu, kuvailee Emma Tepsa.

Mopokortin uudistuksessa viime kesänä vaatimus pakollisista ajotunneista poistettiin ja teoria-opetuksen määrä laski kuudesta pakollisesta tunnista neljään tuntiin. Liikenneturvassa onkin huomattu, että sekä nuorten että vanhempien tiedon tarve on lisääntynyt, kertoo Toni Vuoristo Liikenneturvasta.

– Mopoilijoiden kysymykset ovat lisääntyneet ajokorttiuudistuksen jälkeen aika lailla. Liikennessäännöistä kysytään kaikenlaisia perusasioita. Tätä ei aikaisemmin ole ollut, Vuoristo sanoo.

Teoriatunnit alas, uusimisprosentti ylös

Teoriaopetuksen väheneminen näkyi jo viime vuonna siinä, että yhä useampi tarvitsi teoriakokeen läpäisemiseen useamman kuin yhden yrityksen (siirryt toiseen palveluun) (Suomen Kuvalehti).

Uusimisprosentti kasvoi räjähdysmäisesti: ennen ajokorttiuudistusta vuonna 2017 mopokortin teoriakokeen pääsi läpi ensimmäisellä kerralla 83 prosenttia kokelaista. Viime vuoden loppupuolella määrä oli enää 36 prosenttia.

Jade Ekorre ja Emma Tepsa joutuivat käymään teoriakokeessa useamman kerran.

– Kaikista vaikeimpia oli ne kuvakysymykset, missä piti reagoida kuviin. Että pitääkö minun väistää tulevaa autoa, kertoo Emma Tepsa.

Puutteet liikennesääntöjen tuntemisessa näkyvät myös tilastoissa. Liikenneturvan mukaan lähes joka toinen mopoilla ajetuista liikenneonnettomuuksista tapahtuu risteysalueilla ja neljä viidestä onnettomuuksissa loukkaantuneista on 15-29 vuotias.

Mopokortin suorittamiseen kuuluva käsittelykoe ei ole vaikeutunut ja nuoret suoriutuvat siitä edelleen hyvin. Jopa 90 prosenttia ensiyrittäjistä pääsee sen läpi. Antti Ullakko / Yle

"Eniten pelottaa isot autot"

Viimeksi kuluneen vuoden aikana Liikenneturvasta on kyselty myös erityisesti mopoilijan paikasta liikenteessä. Siitä huolimatta, että laki on tältä osin entisensä: mopon paikka on ajoradan oikeassa reunassa tai pientareella asti.

– Yllättävän paljon tästä silti kysytään. Mikä on mopon paikka ja missä saa ajaa, Toni Vuoristo sanoo.

Mopoilijoiden ja heidän vanhempiensa huolta nostaa se, että autoilijat eivät aina osaa huomioida mopoilijoita liikenteessä tarpeeksi. Jade Ekorreakin toisinaan pelottaa maantiellä ajellessa.

– Eniten pelottaa isot autot, jotka ajavat lähellä mopon perässä. Kuskaan usein myös pikkusiskoani kouluun, jolloin pitää olla ihan tosi tarkkana eikä saa tehdä yhtään virheliikettä, Ekorre kertoo.

Jaden isä Arto Ekorre myöntää, että huolimatta siitä että luottoa tyttären liikennetaitoihin on, vanhemman huoli on aina kova.

– Kyllähän se sydäntä kylmää, kun ensimmäisiä kertoja päästää tyttären liikenteeseen ja miten monta uutta asiaa on opeteltavana. Mutta kyllä se siitä, Arto Ekorre huokaa.

