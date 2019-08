Kiinalta tullikosto Yhdysvalloille – Aikaisemmat hyvän tahdon eleet pyyhkäistään pois

Kiina määrää rangaistustulleja yhdysvaltalaisille tuotteille. Toimenpide on vastaveto Yhdysvaltain aiemmin ilmoittamille kiinalaistuotteiden tulleille.

Kiinan uudet tullit kohdistuvat yli 5 000 tuotteeseen, joiden tuonnin arvo Kiinaan on noin 75 miljardia dollaria vuodessa.

Useimpien tuotteiden tullimaksu on suuruudeltaan 5 – 10 prosenttia tuotteiden arvosta ja ne astuvat voimaan syyskuun alussa.

Joulukuun 15. päivä astuvat voimaan tullit, jotka kohdistuvat yhdysvaltalaisiin autoihin ja ovat 25 prosentin suuruisia. Lisäksi tuolloin aletaan rokottaa yhdysvaltalaisten autojen osia viiden prosentin tullilla.

Autoihin ja auton osiin kohdistuvat tullit oli jo aiemmin poistettu, kun Kiina halusi osoittaa hyvää tahtoa käynnissä oleville maiden välisille kauppaneuvotteluille. Nyt hyvän tahdon osoitus pyyhitään pois.

Muut tullit kohdistuvat muun muassa maataloustuotteisiin, raakaöljyyn ja pieniin lentokoneisiin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aiemmin määrännyt tulleja kiinalaistuotteille, joiden tuonnin arvo on 250 miljardia dollaria. Syyskuun alussa ja joulukuun 15. päivä astuvat voimaan tullit 300 miljardin dollarin arvoiselle tuoteryhmälle. Tuolloin käytännössä kaikki Kiinan tuonti Yhdysvaltoihin on tullien piirissä.

Pörssikurssit Euroopassa putosivat heti Kiinan ilmoituksen tultua julki. Esimerkiksi Helsingin pörssi-indeksi laski noin 80 pistettä, tosin se alkoi hitaasti nousta myöhemmin.

Lisää aiheesta:

USA lykkää osaa Kiinan tuotteille määrätyistä tulleista – pörssit ilahtuivat

Kiina arvostelee presidentti Trumpin aikomuksia asettaa uusia tuontitulleja kiinalaisille tuotteille – Ulkoministeri: "Ei rakentava tapa"

Lähteet: Reuters, AFP, STT