Epävarmuus sahatavaramarkkinoilla jatkuu – Stora Enson mäntysahat varautuvat lomautuksiin

Stora Enson Honkalahden ja Uimaharjun sahat varautuvat henkilöstön lomauttamiseen. Syynä on sahatavaran heikko markkinatilanne, jonka ennustetaan jatkuvan epävakaana.

Lomautukset kestävät korkeintaan 90 päivää, ja ne toteutetaan huhtikuun 2020 loppuun mennessä.

Stora Enson Suomen sahoilla on käyty samansisältöisiä neuvotteluja vuoden 2018 lopussa ja keväällä 2019. Pitemmiltä lomautuksilta on tähän mennessä vältytty ja tuotantoa on rajoitettu vain muutaman päivän tai vuoron jaksoissa.

Yt-neuvottelut alkavat viikon kuluttua

Yt-neuvotteluista ilmoitettiin henkilökunnalle perjantaina 23. elokuuta.

Neuvottelut eri henkilöstöryhmien kanssa alkavat elokuun 30. päivänä. Neuvottelujen arvioidaan kestävän noin kaksi viikkoa.

Honkalahden saha sijaitsee Lappeenrannan Joutsenossa, Uimaharjun saha Joensuussa.