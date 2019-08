Analyysi: Idän kovanaama horjuu – sähköinen viisumi on Venäjältä myönnytys, joka lähentelee viisumivapautta

Venäjän presidentin Vladimir Putinin Helsingissä esittelemä Venäjän uusi sähköinen viisumi Pietariin ja Leningradin alueelle on Venäjältä selvä myönnytys EU-maille.

Tähän mennessä Venäjä on pitänyt tiukasti kiinni vastavuoroisuudesta kansainvälisessä kanssakäymisessä lännen kanssa. Tämä on koskenut myös viisumiasioita. Venäjä on ajanut molemminpuolista viisumivapautta EU:n kanssa. Yksipuolisia myönnytyksiä Venäjä ei ole halunnut tehdä.

Ukrainan kriisi on pitkälti lopettanut EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauskeskustelun.

Pakotteet purevat

Venäjän nyt tarjoama sähköinen viisumi lähentelee jo viisumivapautta Pietariin ja Leningradin alueelle matkustaville EU-kansalaisille. Kaikki yksityiskohdat eivät ole vielä selvillä, mutta nähtävästi uuden sähköisen kertaviisumin saa nopeasti verkosta ja ilmaiseksi.

Sähköinen viisumi on jo voimassa Kaliningradin alueella, mutta siellä kysymys on emämaasta erillään olevasta EU-maiden ympäröimästä alueesta.

Helsingissä Putin syytti totuttuun tapaan kansainvälisistä ongelmista Yhdysvaltoja. Kovista puheista huolimatta näyttää siltä, että Venäjä on nyt entistä halukkaampi tekemään myönnytyksiä. Tähän on osaltaan yksi syy: Lännen asettamat pakotteet toimivat. Putinin hallinnon taloudelliset perusteet horjuvat.

Reaalitulot Venäjällä alenevat jo kuudetta vuotta. Keskiluokka kutistuu samalla kun rikkaiden ja köyhien määrä lisääntyy. Venäjän valtion tuloista pääosan tuovat maakaasun ja raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat ovat vakaassa alamäessä. Lännen investoinneille, rahoitukselle ja teknologialle asettamat pakotteet tekevät pahaa jälkeä. Suurisuuntaisia hankkeita esimerkiksi Venäjän lentokoneteollisuudessa on käytännössä jäissä.

Kannatus laskee

Putinin kannatus on romahtanut viime aikoina mielipidemittauksissa Venäjällä. Yksi tekijä kannatuksen laskussa on talouden alamäki. Helpottamalla viisumien myöntämistä Venäjä lisää turismia ja pönkittää näin talouttaan. Samalla se pyrkii avaamaan ovia kansainvälisestä eristäytymisestään, johon se on joutunut Ukrainan toimiensa johdosta.

Edes Kremlin hallinnassa olevat Venäjän valtakunnalliset televisiokanavat eivät pysty enää täysin peittämään 20 vuotta kestäneen teflonpoliitikon horjumista. Idän kovanaama näyttääkin olevan nyt valmis myönnytyksiin.