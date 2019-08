Ocean Viking-pelastusaluksen matkustajat pääsevät Maltalla vihdoinkin maihin

Maltan pääministeri Joseph Muscat lupasi perjantaina, että Ocean Viking -pelastusaluksen 356 siirtolaista ja turvapaikanhakijaa pääsee maihin ja myöhemmin muualle Eurooppaan.

Muscat tviittasi, että Malta on sopinut Euroopan komission sekä Ranskan, Saksan, Irlannin, Luxemburgin, Portugalin ja Romanian kanssa siirtolaisten vastaanottamisesta. Kukaan laivan matkustajista ei jää Maltalle.

Norjan lipun alla seilaava Ocean Viking poimi siirtolaiset kyytiinsä kaksi viikkoa sitten Libyan rannikolta. SOS Mediterranee ja Lääkärit ilman rajoja (MSF) -järjestöt operoivat alusta.

Pääministerin mukaan rannikkovartiosto siirtää matkustajat maihin.

– Olemme kiitollisia, että nyt löytyi ratkaisu. Vaadimme kuitenkin Euroopan päättäjiltä pitkäkestoisia toimia Välimeren tilanteen parantamiseksi. On kohtuutonta odotuttaa kidutuksesta, mielivaltaisista pidätyksistä ja väkivallasta kärsineitä ihmisiä merellä päiväkausia, sanoo Linda Konate tiedotteessa. Hän on Lääkärit ilman rajoja -järjestön Suomen toimiston toiminnanjohtaja.

Ranskan hallitus on luvannut ottaa vastaan 150 ihmistä laivasta.

Ruoka oli loppua

Avustusjärjestön mukaan pelastusaluksen varastot alkoivat ehtyä.

– Meillä oli jäljellä ruoka-annoksia neljäksi päiväksi, kertoi toinen MSF:n edustaja laivalta.

Hän kertoo, että tulevalla viikolla laivalla olisi jouduttu säännöstelemään ruokaa ja käyttämään edelliseltä komennukselta jääneitä varastoja.

69-metrinen alus ei alkujaan päässyt Maltan tai Italian satamiin. Se jäi odottamaan Sisilian ja Maltan väliselle merialueelle.

Suurin osa aluksen kyytiläisistä on miehiä, mutta laivalla on myös neljä naista ja viisi alle seitsemänvuotiasta lasta. Kuitenkin matkustajista sata on alaikäisiä. Kaksi kolmasosaa siirtolaisista on sudanilaisia, loput ovat Norsunluurannikolta, Malista ja Senegalista.

Toisella pelastusaluksella, espanjalaisella Open Armsilla olleet siirtolaiset pääsivät toissapäivänä Lampedusan saarelle. Tiistaina tuomari määräsi, että Italian on päästettävä alus ja sen matkustajina olleet yli 80 siirtolaista rantautumaan. Osa siirtolaisista oli aluksella liki kolme viikkoa. Ensin aluksella oli 147 pääosin Afrikasta lähtöisin olevaa siirtolaista, mutta osa heistä oli päästetty esimerkiksi sairaalahoitoon.

