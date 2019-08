Herätys: Sotilaat sammuttamaan Amazonia, uzbekkeja pyrkii yhä Suomeen töihin väärennetyillä todistuksilla, pikkukaupunkiin nopean hoidon linja

Teollisuusmaiden G7-kokouksen alla myrskyn merkkejä

Maailman rikkaimpien teollisuusmaiden johtajat kokoontuvat tänään G7-huippukokoukseen Biarritziin, Etelä-Ranskaan. Johtajien on määrä keskustella ajankohtaisista talous- ja turvallisuuskysymyksistä. Kokouksessa noussevat päällimmäisiksi aiheiksi Yhdysvaltain ja Kiinan kiihtynyt kauppasota sekä ilmasto-ongelmat, joista päivänpolttavin on Brasiliassa laajentunut sademetsän kulotus.

Brasilian presidentti lupaa lähettää sotilaita sammutustöihin

Ilmakuva Porto Velhosta Rondoniasta Amazonin sademetsän eräältä paloalueelta Brasiliassa 23. elokuuta. Joedson Alves / EPA

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro lupaa lähettää sotilaita sammuttamaan Amazonin sademetsäpaloja. Bolsonaro vahvisti maan hallituksen olevan tietoinen tilanteen vakavuudesta ja aikovansa taistella ympäristörikoksia vastaan samalla tavalla kuin tavallista rikollisuutta vastaan. Viranomaisten tietojen mukaan tammikuun ja elokuun välisenä Brasiliassa aikana on havaittu lähes 73 000 paloa, mikä on eniten sitten vuoden 2013.

Pikkukaupungissa kehitettiin vastalääkkeeksi nopean hoidon linja

Riihimäen terveyskeskuksessa on kokeiltu nopean hoidon linjaa keväästä saakka. Kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Ville Välimäki / Yle

Riihimäen terveyskeskuksen jonoista löytyi pikaista hoitoa vaativia potilaita, jotka jäävät kiireellisempien tapausten jalkoihin. Niinpä Riihimäelle perustettiin nopean hoidon linja, joka on säästänyt kaikkien aikaa. Julkinen terveydenhuolto kehittää nyt palveluitaan kautta maan.

Sari Essayah kukitetaan jatkamaan kristillisdemokraattien johdossa

Sanders Ilves / AOP

Oulussa kokoontuva kristillisdemokraattien puoluekokous valitsee tänään kansanedustaja Sari Essayahin jatkamaan puoluejohtajana seuraavat kaksi vuotta. Essayah kertoo Ylen haastattelussa saaneensa valtavasti puolueväeltä toiveita jatkaa sairaudestaan huolimatta. 52-vuotias Essayah on puolueensa nuorin kansanedustaja.

Uzbekkeja pyrkii Suomeen töihin väärennetyillä koulutodistuksilla

Karoliina Simoinen / Yle

Uzbekistanilaisia työmiehiä on karkotettu keväästä lähtien Uudenmaan rakennustyömailta. Maahanmuuttovirasto on perunut heille myönnettyjä oleskelulupia tekaistujen koulutodistusten takia. Karkotuspäätöksen on saanut tänä vuonna jo 219 uzbekkia.

Saksan maaseudulla ja pikkukaupungeissa muhii tyytymättömyys

Treuenbrietzen on 7 000 asukkaan pikkukaupunki Brandenburgissa. Uwe Tautenhahn

Pienessä Treuenbrietzenin kaupungissa eletään erilaista arkea kuin 70 kilometrin päässä Berliinissä. Työttömyys on alhaalla ja talous vahvaa – mutta kännykkäyhteys pätkii, joukkoliikenne ei toimi ja tyytymättömyys valtaapitäviin kasvaa. Syyskuun alussa Brandenburgin ja Saksin osavaltiossa järjestetään osavaltiovaalit, ja lokakuussa äänestetään Thüringenissä. Kaikki ovat aiemmin Itä-Saksan osana olleita alueita, joissa oikeistopopulistisen AfD-puolueen suosio kasvaa.

Viikonloppuna sää poutaantuu

Sääennuste lauantaille 24. elokuuta. Yle

Lauantaiksi matalapaine väistyy itään. Sadekuurot ovat kuitenkin vielä mahdollisia maan itä- ja pohjoisosassa. Lännessä, etelässä ja pohjoisessa on laajalti aurinkoista.

Sunnuntaiksi etelästä kurkottaa korkeapaineen selänne, ja maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu, selkenee ja lämpenee. Samalla pohjoisen Suomen ylle leviää uusia vesisateita.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.