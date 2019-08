Analyysi: Boris Johnsonilla on häikäilemätön suunnitelma – Britannian pääministeri on valmis riskeeraamaan Pohjois-Irlannin rauhan ja syyttämään tilanteesta EU:ta 

Leppoisan kiertomatkan taustalla on raakaa peliä, kirjoittaa Ylen toimittaja Pasi Myöhänen Lontoosta.

Britannian pääministerin Boris Johnsonin kiertue Saksan ja Ranskan johtajien luokse sujui päällisin puolin hyväntahtoisissa merkeissä. Pinnan alla pelataan kuitenkin poliittista peliä kovimmilla mahdollisilla panoksilla.

Johnsonin päätavoite tapaamisissa liittokansleri Angela Merkelin ja presidentti Emmanuel Macronin kanssa oli tehdä selväksi se, että Britannia on todella valmis EU-eroon ilman sopimusta lokakuun lopussa. Johnson ja hänen kannattajansa uskovat, että sopimuksettomalla erolla uhkaaminen tuo Britannialle entistä paremmat eron ehdot.

Ennen kaikkea uusi pääministeri haluaa irti EU-eromielisten konservatiivien vihaamasta Irlannin rajakysymyksen vakuusjärjestelystä. Johnson on sanonut, että Britannian parlamentti hyväksyisi EU-erosopimuksen, jos vakuusjärjestely pyyhitään siitä pois.

Kimurantti backstop takaa rauhanprosessin Pohjois-Irlannissa

Konservatiivipuolueen kovan linjan EU-eromieliset ovat oikeassa siinä, että vakuusjärjestely rajoittaisi Britannian omaa päätösvaltaa. Se pitäisi Britannian käytännössä osana EU:n tulliliittoa ja tekisi maasta EU-sääntöjen seuraajan ilman paikkaa neuvottelupöydässä.

Kyseessä on kuitenkin ratkaisu, jolle on hyvin vaikea nähdä vaihtoehtoja.

Niin kutsutun backstop -järjestelyn tarkoitus on estää valvotun rajan syntyminen Britanniaan kuuluvan Pohjois-Irlannin ja EU-maa Irlannin tasavallan välille. Se astuisi voimaan, jos Britannia ja EU eivät pääse sopimukseen kaupankäynnin ehdoista EU-eropäivästä alkavan kahden vuoden siirtymäajan kuluessa.

Boris Johnson kävi Berliinissä keskiviikkona neuvottelemassa liittokansleri Angela Merkelin kanssa. Clemens Bilan / EPA

Jos Irlannin tasavallan ja Pohjois-Irlannin välille rakennetaan mitä tahansa rajavalvontaa, on levottomuuksien leimahtaminen todennäköistä. Pohjois-Irlannin väkivaltaisuudet eivät ole missään vaiheessa loppuneet täysin, ja viime aikoina ne ovat yltyneet.

Maanantaina rajan tuntumassa räjähti poliiseja ja armeijaa vastaan suunnattu pommi. Huhtikuussa taoimitta Lyra McGee kuoli “uusi-IRA” -nimellä tunnetun tasavaltalaisryhmittymän luoteihin.

Rajan valvomattona pitäminen on myös Britannia etu. Sen omat kansalaiset ovat tulilinjalla, jos levottomuudet kiihtyvät.

Johnson sälyttää ongelmat EU:n harteille

Boris Johnson näyttää viittaavan kintaalla huolille Pohjois-Irlannin tilanteesta. Hän vaatii vakuusjärjestelyn poistamista, mutta ei ole esittänyt sille mitään toteutettavissa olevia vaihtoehtoja.

Hän sanoi virkaansa astuttuaan, että Britannia ei aio luoda “missään tilanteessa minkäänlaisia tarkastuksia tai valvontaa” Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille. Johnson tietää hyvin, että sopimuksettomassa tilanteessa valvonta on välttämätöntä, sillä muutoin EU:n sisämarkkinoiden integriteetti ja tätä myötä koko Euroopan unionin perusidea vaarantuu.

On helppo nähdä, että rajan noustessa ja Pohjois-Irlannin väkivaltaisuuksien leimahtaessa Johnsonin syyttävä sormi osoittaisi kohti Eurooppaa.

Tilanne ei ole helppo, mutta se on tilanne, johon Britannia EU-erokampanjoijat Boris Johnson etunenässä maan ajoivat. Vastuun sysääminen EU:n niskaan on siis vähintäänkin häikäilemätöntä.

Britannian poliittinen kaaos siis jatkuu, ja on vaikea nähdä mihin Johsonin kovisteleva linja johtaa.

Sopimuksettomalla EU-erolla uhkailu on vastuutonta myös siksi, että se voisi romuttaa Britannian talouden ja tuoda pulaa jopa elintarvikkeista ja lääkkeistä. Monella tapaa se on uhkailua omaan jalkaan ampumisesta, jonka on vaikea nähdä tuovan tulosta eroneuvotteluissa.

Toiveikkaammat muistuttavat siitä, että omaa etuaan tarkasti varjeleva Johnson osaa kääntää myös nopeasti kelkkansa, jos hänen nykyinen brexit- linjansa näyttää törmäävän seinään.

