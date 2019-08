Sähkötupakan käyttäjillä selittämättömiä keuhkosairauksia Yhdysvalloissa – THL:n asiantuntija: Vastaavaa voi tapahtua Suomessakin

Yhdysvalloissa liki 200 ihmistä on sairastunut keuhko-ongelmiin, joilla epäillään olevan yhteys sähkösavukkeiden käyttöön. Perjantaina Illinoisin osavaltiossa yksi potilas kuoli hengitystiesairauteen poltettuaan sähkötupakkaa.

THL:n asiantuntija Otto Ruokolaisen tietojen mukaan vastaavia tapauksia ei ole ollut Suomessa, mutta niitä voi tulla.

– Siitä saakka kun sähkösavukkeet ovat olleet markkinoilla, on raportoitu, että niiden käytöstä on lyhytaikaisia haittoja keuhkoihin. Pitkäaikaisemmista vaikutuksista ei ole vielä ehtinyt kertyä tietoa.

Lääkärien ammatillista kehitymistä tukevan Pro Medicon toiminnanjohtaja, erikoislääkäri Kristiina Patja arvelee, että yksittäisiä Yhdysvaltojen sairaustapauksia vastaavia oireita, kuten hengenahdistusta, on voinut olla sähkötupakan käyttäjillä Suomessakin. Niitä ei vain ole yhdistetty sähkösavukkeille altistumiseen.

Ruokolainen toteaa, että sähkötupakointiin käytettäviä laitteita on monia erilaisia, eikä niiden vaikutuksia voi siksi yleistää. Mallien eroista huolimatta sähkösavukkeiden käyttötarkoitus on kuitenkin sama.

– Sähkösavukkeet toimivat samalla periaatteella täällä kuin Yhdysvalloissa. En näe mahdottomana sitä, että täällä tulisi samanlaisia ongelmia.

Eri aineet, eri haitat?

Yhdysvaltojen keuhkosairaustapauksista ei tiedetä, mitä aineita sähkösavukkeet ovat sisältäneet ja millaisilla laitteilla höyryttely on tapahtunut.

EU:ssa on tarkat sääntelyt sille, mitä sähkösavukkeissa höyrytettävät nesteet saavat sisältää.

– Se ei estä sitä, etteivätkö ne silti olisi haitallisia aineita, Ruokolainen sanoo.

Ruokolainen toteaa, että koska sääntely ei Yhdysvalloissa ole samalla tasolla kuin EU:ssa, sähkösavukkeissa on Atlantin toisella puolen saatettu käyttää haitallisempia aineita kuin Suomessa on mahdollista. Yksittäistapauksista on kuitenkin vaikea sanoa.

Suomessa on kielletty (siirryt toiseen palveluun) sellaisten sähkösavukenesteiden myynti, joiden nikotiinipitoisuus on yli 20 mg/ml. Tavallista nikotiinipitoisempia savukenesteitä saa kuitenkin tuoda ulkomailta (siirryt toiseen palveluun) korkeintaan kymmenen millilitraa omaan käyttöön.

Valvira valvoo sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden maahantuontia, THL seuraa niiden käytön yleisyyttä.

Ruokolaisen mukaan säännöllinen sähkösavukkeiden käyttö on vähäistä, sitä tekee noin 2 prosenttia väestöstä. Nuorten keskuudessa säännöllinen käyttö on myös harvinaista, mutta kokeilut yleisempiä.

Lue myös:

Sähkötupakan höyryjä on päästelty Suomessa kymmenisen vuotta, mutta tietoa tuotteesta on yhä vähän