Herätys: Kahta poliisia ammuttu Porvoossa, suomalaisesta "Mikaelista" tuli kalifaatin lapsi, punkkirokote pian yhä useammalle

Mittava poliisioperaatio yöllä Porvoossa: Kahta poliisia on ammuttu

Porvoossa on ammuttu kahta poliisia tehtävän yhteydessä viime yönä. Eestinmäen kaupunginosassa on yön aikana ollut valtava operaatio, jossa raskaasti varustautuneet poliisit ovat pysäyttäneet autoja moottoritiellä ja paikalla on ollut helikopteri. Paikalla oleva Ylen toimittaja Emil Johansson kertoo, että viimeiset poliisiautot poistuivat Eestinmäestä puoli seitsemän maissa aamulla. Haavoittuneet poliisit saavat hoitoa. Poliisi on ollut hyvin vaitonainen tapahtuman yksityiskohdista, eikä ole kertonut esimerkiksi sitä, onko ampuja saatu kiinni.

Miten kävi suomalaispojalle, joka lähti lapsena Isisin alueelle?

Tapaamishuoneessa syyrialaiset nuoret voivat tavata perheenjäseniään. Mikael sanoo, että hän ei ole voinut pitää yhteyttä perheeseensä. Antti Kuronen / Yle

18-vuotias suomalaismies *Mikael *(nimi on muutettu turvallisuussyistä) joutui perheensä matkassa Isisin alueelle Syyriaan, kun hän oli vielä alakouluikäinen. Nyt hän istuu kurdien nuorisovankilassa, ja äiti on kahden sisaruksen kanssa al-Holin leirillä. Mikael on viettänyt jo puolitoista vuotta vankilassa ja vasta Ylen toimittajan tullessa häntä tapaamaan, hän kuuli äitinsä ja sisarustensa kohtalosta.

Lähi-idässä ilmahyökkäyksiä

Arkistokuva, kuvan lennokki ei liity juttuun. Leslie Pratt / EPA

Israelin asevoimat ilmoittaa tehneensä ilmahyökkäyksen Syyriaan. Hyökkäyksen kohteena oli Israelin mukaan Iranin vallankumouskaartiin kuuluvan Quds-osaston asemat Aqraban kylässä Damaskoksen eteläpuolella. Israelin mukaan osasto valmistautui tekemään laajan hyökkäyksen Israeliin aseistetuilla lennokeilla. Etelä-Libanonia hallitseva islamistinen Hizbollah-järjestö kertoo kahden lennokin tuhoutuneen sen hallitsemalla alueella. Lennokit olivat todennäköisesti israelilaisia.

STM: Punkkirokote tulossa entistä useampien saataville ensi vuonna

TBE-rokote suojaa punkkien levittämältä puutiaisaivotulehdukselta. AOP

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää, että kansallista rokotusohjelmaa laajennettaiisin ensi vuonna punkkirokotteen osalta. Puutiaisten esiintymisalue on kasvanut viime vuosina ja samalla punkkien levittämät taudit ovat jonkin verran yleistyneet.

Suomalaiset lentävät työssään ilmastoahdistuksesta huolimatta

Minna Koivunen ajattelee, että yhteiskunnan tulisi ottaa enemmän vastuuta ilmastoasioista. Hän kuitenkin muistuttaa, että jokainen voi tahollaan tehdä asioista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Timo Nykyri / Yle

Noin neljäsosa lentomatkoista on työmatkoja. Silti esimerkiksi hiilijalanjälkilaskureissa työn takia tehtäviä lentoja ei aina lasketa. Työntekijän voi olla myös vaikea välttää hiilijalanjäljen kasvattamista töissä, sillä työnantajille lentäminen voi olla junalla kulkemista parempi vaihtoehto sen edullisuuden ja nopeuden takia.

Pohjoiseen leviää sateita, etelässä on poutaa

Sääennuste sunnuntaille 25. elokuuta. Yle

Sunnuntaina sää jatkuu etelä- ja keskiosassa maata poutaisena ja laajalti aurinkoisena. Pohjoiseen leviää lännestä paksumpia pilviä ja päivän aikana myös sateita. Sunnuntai-illan ja maanantaiyön aikana pohjoisen sateet väistyvät Venäjälle.

