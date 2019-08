Samalla rahalla voit vuokrata 18 neliön tai 172 neliön asunnon – katso mitä reilulla 600 eurolla kuukaudessa saa eri puolilta Suomea

Millaisen asunnon saat samalla rahalla eri puolilta Suomea?

Yle selvitti pienellä otannalla, miten asumisen taso vaihtelee eri kaupungeissa. Valitsimme muutamia vuokra-asuntoja hiukan lähempään tarkasteluun pelkän keskimääräisen vuokraushinnan perusteella.

Lue myös: Halvimmat kaksiot 500 euroa, kalleimmat maksavat tuplasti – Ylen vuokrakone kertoo, kuinka paljon vuokra on himoitsemallasi asuinalueella

Keskimääräinen vuokra vaatii selityksen. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2018 keskimääräinen neliövuokra oli 13,8 euroa. Kun vuokranantajien mukaan asuntojen koko eri kaupungeissa on keskimäärin 45–50 neliötä, saadaan hintahaarukaksi 612–690 euroa kuukaudessa.

Sillä rahalla saa vuokrattua pienen huoneen tai suuren omakotitalon.

18 tai 180 neliötä samalla rahalla

Pienin asunto löytyi odotetusti Helsingistä, 18 neliön yksiö Sörnäisistä.

Yhdellä ikkunalla varustetusta huoneesta on näkymä naapurikerrostaloihin ja pikkuinen kylpyhuone. Asunnon voi vuokrata 640 eurolla kuukaudessa. Viidennessä kerroksessa sijaitsevassa asunnossa on odotettavissa rappukäytäväremontti.

Pääkaupunkiseudulla oli ylivoimaisesti suurin vuokra-asuntotarjonta, valituissa vuokra-asuntoja välittävissä nettipalveluissa oli yhteensä 5481 asuntoa vuokrattavana. Suurin osa asunnoista on tosin mukana useissa palveluissa. Hintahaarukkaan niistä sopii silti vain 176 asuntoa, eli reilu kolme prosenttia.

Kalajoen iso omakotitalo vuokrattiin jutunteon aikana lapsiperheelle. Kuvat: Jussi Sorvari

Suurin hintahaarukkan sopiva asunto löytyi Kalajoelta. Vuonna 1994 valmistuneessa, täysin varustellussa 174 neliöisessä omakotitalossa on tilaa ja valoa. Pihamaatakin on, jos puutarhaharrastus kiinnostaa. Parikymmentä kilometriä Kalajoen keskustasta ja karjatilan naapuruus – uhka vai mahdollisuus, miettinee moni.

Ihminen ei kuitenkaan muuta vain suurimman tai pienimmän asunnon takia, vaan todennäköisesti työn, koulutuksen tai rakkauden tähden. Kuitenkin moni on utelias tirkistelemään, millaista olisi asua muualla. Kurkistetaan ensin Ouluun.

Oululaista pajaromantiikkaa

Oulussa on vuokra-asuntoja hyvin tarjolla, kahdella suurimmalla sivustolla yhteensä noin tuhat asuntoa. Näistä reilusti yli neljännes sattuu 612–690 euron keskiarvovuokrahaarukkaan.

Tarjontaa on paljon myös isoissa asunnoissa, alueella on vuokrattavana toistakymmentä yli 75 neliömetrin asuntoa eri puolilla Oulua, myös keskustassa.

Mielenkiintoinen asunto yksinäiselle tai vastarakastuneille löytyisi lähes keskustassa olevasta vanhasta 1904 valmistuneesta pajarakennuksesta. 31 neliön loft-asunnossa on massiivinen parvi. Otsakaan ei kolahda parven alla eikä päällä, kun huonekorkeus on riittävä. Mutta hintaa on 620 euroa kuukaudessa, samalla summalla oli tarjolla isompiakin asuntoja hyvällä sijainnilla.

Näin asunnot valittiin Juttua varten katsottiin kahdesta suuresta internetissä toimivasta palvelusta, millaisen asunnon eri kaupungeista saa keskivuokralla, eli 621–690 eurolla. Hinta sisältää pelkän vuokrakustannuksen, eli kokonaisasumiskustannus on suurempi. Koko maasta löytyi reilu 2 800 asuntoa, jotka sopivat keskivuokraan. Luvut pitävät kutinsa vain tarkasteluhetkellä elokuun lopulla, sillä osa tarkasteltavista asunnoista on jo vuokrattu. Pinta-alaltaan 20 neliön tai alle olevia asuntoja löytyi parikymmentä. Niistä tosin suurin osa oli reppumiehille tarkoitettuja väliaikaisasuntoja. Käytännössä kaikki pienet pidempiaikaiseen asumiseen tarkoitetut yksiöt olivat pääkaupunkiseudulla. Samalla hinnalla löytyi ympäri maata myös kymmeniä yli 90 neliön asuntoja. Yksikään niistä ei sijainnut pääkaupunkiseudulla tai suurissa kasvukeskuksissa.

Oulun vuokrataso on houkuttelevan alhainen, mikä on seurausta pitkäaikaisesta maapolitiikasta, sanoo kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eeva-Maria Parkkinen.

– Pystymme luovuttamaan kohtuuhintaisella vuokralla tontteja asuntotuotantoon. Meillä on kysyntä ja tarjonta kutakuinkin balanssissa, eli tarjonnan puutteella ei voida hilata vuokrahintoja korkealle.

Kajaanista peruskuntoinen peruskämppä

Kajaani edustaa otannassa pientä, syrjässä valtavirrasta olevaa kaupunkia. Vaikka työllisyys on kehittynyt muun maan mukana ja jopa paremmin, ei se juuri näy vuokramarkkinoilla.

Vuokra-asuntotarjonta on niukkaa, kaikkiaan vain hieman toistakymmentä asuntoa, joista vain yksi täytti keskihintaisen asunnon kriteerit. Ainoa keskihintainen vuokra-asunto on keskustassa. 49 neliön kaksio 1961 valmistuneessa ja 2010 peruskorjatussa talossa on kaikin puolin peruskuntoinen.

Vuonna 2010 peruskorjatussa talossa olevan asunnon vuokra on 667 euroa kuukaudessa. Kuvat: Colliers International Finland

Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola selittää pienten kaupunkien ongelmallista tarjontaa turhautumisella.

– Sellaista asuntoa, jolla ei ole kysyntää, ei jakseta määräänsä enempää tarjota. Pienissä pitäjillä saattaa olla niin, että tieto kulkee tutun kauppana, kaupan ilmoitustaululla tai paikallisessa Facebook-ryhmässä.

Vaasasta kolmiokaappeja kolmiossa

Jos pitää vinosta sisäkatoista, niitä saa vuokrata vaasalaisen puutalon yläkerrasta. 82 neliön kolmio muutaman kilometrin päässä keskustasta kolmionmuotoisine keittiönkaappeineen tarjoaa jotain muuta kuin kuutioasumista. Asumiskulutkin ovat hyvin hallinnassa, kun sähkö sisältyy 650 euron kuukausivuokraan.

Vaasalaisen puutalon yläkerrassa on persoonalliset vinot katot. Kuvat: Oikotie

Vaasan seudulla kaikki on hyvin, jos katsotaan elinvoiman mittareita, sanoo asiantuntija Timo Aro Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:stä.

– Ruotsinkielinen Pohjanmaa on hieno esimerkki siitä, että kaikki elinvoimaisuuteen, talouteen, työllisyyteen, hyvinvointiin, terveyteen liittyvät tunnusluvut on Suomen huippuluokkaa.

Paikkakunnan hyvä maine tarkoittaa käytännössä sitä, että vuokramarkkinoilla asunnot menevät nopeasti.

Rovaniemeltä luontoa ja kaappitilaa

Rovaniemen asukasluku on ollut lievässä nousukäyrässä useamman vuosikymmenen. Se on maan 17. suurin kaupunki 63 000 asukkaallaan.

Vuokra-asuntotarjonta on varsin pirteää: löysimme vajaa 200 asuntoa, joista viidennes oli keskihintaisia. Asuntojen koot vaihtelivat 30–82 neliömetrin välillä. Kaupungissa on varsin tyypillinen tilanne – pienet keskihintaiset asunnot ovat uusia, suuremmat taas vanhempia.

Rovaniemeläisessä asunnossa kaappitilaa on vähintään paljon. Kuvat: OVV asuntopalvelut

Ounasrinteen kaupunginosassa, muutaman kilometrin päässä keskustasta on tarjolla 78 neliön kolmio ja terassiparveke hintaan 660 euroa kuukaudessa. Lattiat ovat harmaata, helposti siivottavaa muovimattoa. Reilusti keski-ikäinen talo on siisti. Ulkoilija pitänee siitä, että metsä alkaa tontin kulmalta.

Jyväskylästä amme ja kolme huonetta

Jyväskylä on perinteinen opiskelukaupunki, jossa keskihintaisia asuntoja on yli viidennes tarjonnasta. Tarjolla on lähes 150 asuntoa 25,5 neliön yksiöstä 81 neliön kolmioon. Kaupunki on myös yksi voittavista kasvukeskuksista Suomessa.

Pupuhuhta on esimerkki kaupunginosasta, jolla on kyseenalainen maine. Se ei kuitenkaan häiritse alueen asukkaita. Alueelta on tarjolla peruskuntoinen vaalea kolmio, 80 neliötä 685 eurolla kuukaudessa kolmannesta kerroksesta. Retrotyyleineen keittiö on siisti ja pötkylämallisen kylpyhuoneen peränurkassa amme. Lasitetulta parvekkeelta näkee metsää ja muutaman kerrostalon.

Vanhemmista taloista samalla reilulla 600 eurolla yleensä suuremman asunnon, niin Jyväskylässäkin. Kuvat: OVV asuntopalvelut

Millainen asunto olisi sinun suosikkisi, jos voisit vapaasti päättää minne muuttaisit? Voit osallistua keskusteluun kello 22.00 saakka.

Lue seuraavaksi:

Vuokrat kovimmassa nousussa Turussa ja pääkaupunkiseudulla (siirryt toiseen palveluun)

Ylisuurten vuokrankorotusten pitäisi jäädä historiaan – hallitusohjelma lupaa parannuksia vuokralaisten asemaan

Sairaanhoitaja vuokraloukussa: "Kun kaikki rahat menevät asumiseen, herää kysymys, miksi Helsinkiin kannattaisi edes jäädä"