Poliisiylijohtaja Kolehmainen Porvoon ampumisesta: Väkivalta poliisia kohtaan on väkivaltaa meitä kaikkia kohtaan

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on pidetty ajantasalla Porvoossa aamuyöllä tapahtuneesta poliisien ampumisesta.

– Tilanteesta tekee erittäin vakavan ja tuomittavan se, että poliisia kohtaan on osoitettu näin raakaa väkivaltaa ja ammuttu niin, että poliisi on vammautunut.

Kaksi virkatehtävissä ollutta poliisia loukkaantui, kun heitä ammuttiin. Tekijöitä ei ole vielä saatu kiinni kymmenen aikaan sunnuntaiaamuna.

Kolehmainen sanoo, että poliisien ampumiseen johtaneiden tapahtumien kulku on tiedossa pääpiirteittäin, mutta tutkinta tarkemmista yksityiskohdista jatkuu koko ajan. Koska tutkinta on käynnissä, Kolehmainen ei voi mennä yksityiskohtiin. Keskusrikospoliisi tiedottaa lisää tutkinnasta iltapäivällä. Ampujia epäillään murhan yrityksestä.

Kolehmainen vahvistaa Ylelle, että tekijöitä ei ole vielä saatu kiinni. Tutkinnallisista syistä hän ei pysty kertomaan, ovatko epäillyt tekijät vielä Porvoon alueella vai pääsivätkö he pakenemaan poliisin saartorenkaan läpi. Porvoossa oli aamuyöllä iso poliisioperaatio ampujien löytämiseksi.

Ammuttujen poliisien tilaa Kolehmainen kuvailee vakaaksi. He ovat sairaalahoidossa.

Poliisia kohtaan ampuminen on Suomessa harvinaista, jos sitä vertaa moniin muihin Euroopan maihin.

– Kyllä se on erittäin vakava ja tuomittava asia. Väkivalta poliisia kohtaan on väkivaltaa suomalaista yhteiskuntaa kohtaa, koska poliisi puolustaa yhteiskuntaamme. Se on väkivaltaa meitä kaikkia kohtaan.

Eilen Jyväskylässä poliisi loukkaantui, kun häntä ammuttiin kiinniottotilanteessa kasvoihin ilma-aseella. Kolehmaisen mukaan poliisi kuoli viimeksi luoteihin virkatehtävissä vuonna 2016.

Myös sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on tuominnut Twitterissä poliisin kohtaaman väkivallan.

Viikonlopun aikana kolmea #poliisi’a on ammuttu. Väkivalta poliisia kohtaan on väkivaltaa yhteiskuntaa kohtaan. Täysin tuomittavaa. @SuomenPoliisi tekee jatkuvasti töitä meidän jokaisen turvallisuuden puolesta. Toipumista poliiseille ja tekijät vastuuseen. 1/2 — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) 25. elokuuta 2019

