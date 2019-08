EU kehottaa virkamiehiään välttämään Finnairia budjettisyistä – Finnairin lennot voivat maksaa moninkertaisesti kilpailijoihin verrattuna

Markku Ojala/All Over Press

Finnairin lentohinta Brysselin ja Helsingin välillä todella on huomattava verrattuna vaihdollisiin yhteyksiin. Kuvituskuva.

Finnairin lentohinta Brysselin ja Helsingin välillä todella on huomattava verrattuna vaihdollisiin yhteyksiin. Kuvituskuva. Markku Ojala/All Over Press

Ainakin osaa EU:n työntekijöistä on pyydetty välttämään Finnairin lentoja Brysselin ja Helsingin välillä niiden hinnan vuoksi.

Euroopan ulkosuhdehallinnon virkamiehille lähetettiin perjantaina viesti, jossa suositeltiin painokkaasti harkitsemaan halvempia vaihtoehtoja suorille Finnairin lennoille. Euroopan ulkosuhdehallinto eli EU:n "ulkoministeriö" huolehtii unionin diplomaattisista suhteista.

– Budjettiosastolta tuli perjantaina tällainen yleinen viesti koko henkilökunnalle, jossa kehotettiin suoraan, että budjettisyistä käytettäisiin muita yhtiöitä kun Finnairia, koska hinnat saattavat olla jopa kolmasosan siitä, mitä Finnair laskuttaa, kertoo ulkosuhdehallinnon virkamiehenä työskentelevä Tuula Peussa STT:lle.

Peussan tiedossa ei ole, onko viestiä lähetetty muillekin EU-organisaatioille.

Viestissä todetaan, että Suomen puheenjohtajakauden aikana matkat Helsinkiin lisääntyvät huomattavasti. Suomen puolivuotinen kausi EU:n puheenjohtajana alkoi heinäkuun alussa.

– Koska hintaero KLM:n, Lufthansan tai Air Francen lennon sekä suoran Finnairin lennon välillä on todella merkittävä (matka Amsterdamin, Münchenin tai Pariisin kautta voi maksaa vain kolmanneksen Finnairin ehdottamasta hinnasta) ja pysähdykset ovat todella lyhyitä (40-55 minuuttia) ja joissain tapauksissa lähtö ja saapuminen on Brysselin Midi-rautatieasemalta, painavasti suosittelemme harkitsemaan halvemman vaihtoehdon käyttöä, kun mahdollista, kirjoitetaan viestissä vapaasti suomennettuna.

Käytännössä halvempi vaihtoehto on ostaa vaihdollinen lento tai mennä alkumatka junalla. Jotkin lentoyhtiöt tarjoavat yhdistettyjä juna- ja lentolippuja.

Osloon ja Tallinnaan alle 100 euroa, Helsinkiin 280 euroa

Finnairin lentohinta Brysselin ja Helsingin välillä todella on huomattava verrattuna vaihdollisiin yhteyksiin. Finnair on Brysselin ja Helsingin välisissä suorissa lentoyhteyksissä ainoa toimija, eli kilpailua ei ole. Väliä matkataan erityisesti EU-asioissa, jolloin maksaja on tyypillisesti joku muu kuin lentomatkustaja itse.

Esimerkiksi marraskuun alkuun saa Brysselistä Helsinkiin suorat meno-paluulennot halvimmillaan noin 280 eurolla. Sama matka esimerkiksi SAS:lla tai AirBalticilla yhdellä vaihdolla maksaa samaan aikaan noin 170 euroa, vaikka valitsisi alle tunnin vaihtoajan.

Vähintään sadan euron hintaero Finnairin ja edullisempien vaihtoehtojen välillä pysyy, vaikka katsoo lentohintoja esimerkiksi ensi helmikuulta.

Vaihdolliset lennot ovat tunnetusti suoria halvempia, mutta Finnairin Bryssel-Helsinki-lennot ovat kalliita myös, jos niitä vertaa suoriin lentoihin Brysselistä esimerkiksi Osloon, Tukholmaan tai Tallinnaan.

Marraskuuksi suoria edestakaisia lentoja saa Brysselistä näihin kolmeen kaupunkiin alle satasella, Tukholmaan parillakympilläkin, jos lentää halpalentoyhtiö Ryanairilla kaukaisemmille kentille. Helsinkiin lentoja ei irtoa kuin vajaalla 300 eurolla.

Kyse ei ole pelkästään Finnairin kalleudesta, vaan myös Brysselin-reitin kalleudesta. Finnairin suoria meno-paluulentoja Amsterdamista Helsinkiin saa marraskuulle noin 130 eurolla. Hintoja on katsottu lentoyhtiöiden omilta sivuilta sekä Skyscanner-sivustolta.

Helsingin-reitillä ei painetta olla kilpailukykyinen

Mikä Brysselin-lennoissa maksaa, Finnairin mediasuhteiden johtaja Päivyt Tallqvist?

Lentojen hintaan vaikuttaa Tallqvistin mukaan lennon arvioitu kysyntä, varaushetki, sisältyvät palvelut, kuten matkatavarat, sekä se, voiko lippua vaihtaa ja millä hinnalla – sekä kilpailu. Sitä ei Brysselin-reitillä ole.

– Lennot hinnoitellaan markkinapohjaisesti. Esimerkiksi Tukholman-reitillä on muitakin lentoyhtiöitä, jotka lentävät suoraan, ja silloin hinnan täytyy olla kilpailukykyinen.

Hintaero on niin merkittävä, että EU:n ulkosuhdehallinnossa työskentelevä Peussa kertoo, että hänen lisäkseen moni suomalaistuttava on siirtynyt Finnairilta vaihdollisiin lentoihin jo ennen ohjeistustakin. Säästetty hinta on Peussan mukaan merkittävä erityisesti lomakautena, kun hinnat ovat ylipäätään tavallista korkeampia.

– Mieluummin lennän vaihdon kautta, kun vaihto Kööpenhaminasta tai Tukholmasta on monesti alle tunnin, ja siinä voittaa 200 euroa.

Vaihdollinen lento on tyypillisesti suoraa halvempi, toteaa myös Tallqvist.

– Miksi muuten ihminen ostaisi vaihdollisen lennon ja käyttäisi matkustukseen pidemmän ajan ja vaivan.

Kallis hinta ajaa ilmaston kannalta huonompaan vaihtoehtoon

Vaihdollinen lento tuottaa kuitenkin selvästi enemmän ilmastopäästöjä kuin suora. Lentoonlähtöön voi kulua jopa 25 prosenttia koko matkan polttoaineenkulutuksesta, kertoo Finavia.

– Ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita lentojensa päästövaikutuksista toivottavasti myös katsovat, kuinka paljon lento aiheuttaa päästöjä. Eli suorat lennot suorinta mahdollista tietä ovat myös yleensä päästöjen kannalta paras vaihtoehto, Tallqvist sanoo.

Hinnassa päästöt eivät kuitenkaan näy, joten kuluttaja voi joutua maksamaan ilmastovalinnasta suuren laskun ainakin Brysselin-välillä.

– Hinnat määräytyvät markkinapohjaisesti ihan joka puolella maailmassa ja kaikilla lentoyhtiöillä, Tallqvist sanoo.

STT ei tavoittanut lauantaina EU:n ulkosuhdehallintoa kommentoimaan ohjeistusviestiä. Komission tiedottaja Johannes Bahrke kuitenkin kertoi yleisellä tasolla, että komissiolla ja ulkosuhdehallinnolla on tiukat säännöt siitä, että kaikki henkilöstön matkat ovat mahdollisimman kustannustehokkaita.

– Tämä käsittää ylärajan hotellikuluille kohteesta riippuen ja samoin säännön, jonka mukaan on valittava kaikista tarkoituksenmukaisin kulkuväline, Bahrke kertoi sähköpostitse.