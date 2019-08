Samoksen saarella suomalaisturisteja evakuoitu maastopalojen takia – pääsivät aamulla takaisin hotelliinsa

Samoksen turistisaaren itäosassa Kreikassa syttyi eilen lauantaina voimakkaita maastopaloja.

Palot levisivät niin nopeasti, että matkatoimistot Tui ja Apollo päättivät evakuoida asiakkaansa kolmesta hotellista, jotka sijaitsivat Pythagorion kylässä. Palot riehuivat erityisesti Pythagorion ja saaren pääkaupungin välisillä kukkullilla.

Tui- ja Apollo -yhtiöillä on kaikkiaan noin tuhat pohjoismaista matkalaista Samoksella. Heistä yhdeksän suomalaista on Tui-yhtiön matkalla ja he saivat lauantai-iltana kehotuksen poistua hotelleistaan.

– Palo levisi nopeammin kuin odotimme. Suunnitelmamme on evakuoida matkustajat samaan aikaan, kun odotamme Kreikan viranomaisten määräyksiä, sanoi Tuin ruotsalainen tiedottaja Linda Netterström Ruotsin yleisradiolle SVT:lle (siirryt toiseen palveluun).

Evakuoidut koottiin aluksi paikalliseen kouluun, jonka jälkeen matkatoimisto kuljetti heidät toisiin hotelleihin, kertoo Tui-matkatoimiston tiedotuspäällikkö Laura Aaltonen Yleisradiolle.

Aaltosen mukaan palot saatiin jo illalla sammumaan. Evakuoidut olisivat voineet palata omiin hotelleihinsa jo yöllä, mutta koska kello oli jo paljon, heille järjestetään paluukuljetus hotelleille sunnuntaina päivällä.

Samoksella on kuluneen vuorokauden aikana syttynyt yli 50 maastopaloa, kertoo saaren palokunta. Paloja kiihdyttää voimakas tuuli.

Pythagorion kylä ei missään vaiheessa ollut varsinaisessa vaarassa, sanoo saaren pormestari Christodoulos Sevastakis SKAI-TV:n haastattelussa.

– Palorintama ei ollut leveä, mutta se oli lähellä hotelleja.

Kreikan rannikkovartiosto joutui evakuoimaan kymmeniä ihmisiä myös uimarannoilta.

