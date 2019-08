Tutkija Porvoon ampumista: Poliisin työ muuttunut vaarallisemmaksi 2000-luvulla – "Näkyy selkeä virkamiehen vahingoittamistarkoitus, jopa ansoittamista"

Tilastojen mukaan poliisin työssään kohtaama väkivalta on kaksinkertaistunut Suomessa tällä vuosituhannella. Poliisin ampuminen on vielä harvinaista.

Oikeustieteen tohtori Henri Rikanderin mielestä poliisin työ on muuttunut aiempaa vaarallisemmaksi tällä vuosituhannella.

Rikander on tutkinut poliisin voimankäyttöä ja poliisiin kohdistuvaa väkivaltaa keväällä julkaistussa väitöskirjassaan (siirryt toiseen palveluun).

– Väkivalta poliisia kohtaan on monimuotoistunut ja sen teho ja määrä on kasvanut. Ennen poliisi kohtasi väkivaltaa kiinniottotilanteen yhteydessä, kun tekijän piti päästä karkuun. Nyt näkyy ajoittain selkeä virkamiehen vahingoittamistarkoitus, jopa ansoittamista, Rikander kertoo.

Poliisin vahingoittamisessa käytetty välineistö on myös monipuolistunut. Rikanderin mukaan Porvoon kaltainen poliisin ampuminen on Suomessa kuitenkin harvinaista. Kysymys on aina yksittäistapauksista.

Poliisi kohtaa aseita virkatehtävissään säännöllisesti, vaikka teräaseilla ja erilaisilla astaloilla tehtävä väkivalta on yleisempää.

– Kyse voi olla pikaistuksissa tehdystä teosta, jossa ase on olemassa lailllisen syyn vuoksi. Voidaan myös liikkua rikollisissa piireissä, ja ase on mukana aseman pönkittämisen ja oman suojan takia. Silloin kyse on laittomasta aseesta.

Oikeustieteen tohtori Henri Rikander kertoo, että poliisia kohtaan tehdyn väkivallan muodot, määrä ja teho ovat kasvaneet parissakymmenessä vuodessa. Henri Rikander

Rikander kertoo, että väkivallan kasvu poliisia kohtaan on yleiseurooppalainen ilmiö.

Tilastojen mukaan poliisin työssään kohtaama väkivalta on kaksinkertaistunut Suomessa ja Ruotsissa parissakymmenessä vuodessa. Hollannissa tämä väkivalta on kolminkertaistunut 1970-luvulta.

Tilastoihin päätyvät vain ilmoitetut tapaukset. Rikander kertoo, että vähäisempi väkivalta ei edes päädy tilastoihin, koska poliisi ei tee siitä ilmoitusta "sietämiskulttuurin" takia.

Suomi seuraa Ruotsin tietä?

Kansainvälinen rikollisuus tai rajat ylittävä rikollisuus on yleistynyt myös Suomessa. Henri Rikander nostaa poliisille vaaralliseksi tilanteiksi esimerkiksi rikollisten välienselvittelyt.

– Kun tekijät tulevat toisesta kulttuurista, jossa poliisin toimintatapa on erilainen, kynnys käyttää väkivaltaa poliisia kohtaan voi olla matalampi.

– Ruotsiin verrattuna olemme vielä turvallisemmissa olosuhteissa, mutta viitteitä samanlaisesta kehityksestä on nähtävissä Suomessakin.

Ruotsin media raportoi jo viikoittain rikollisten välienselvittelyistä ja muusta järjestäytyneen rikollisuuden väkivallasta.

Vielä ei tiedetä, mitä Porvoon ampumistapauksessa tapahtui, miksi epäiltyjen ja poliisien tiet kohtasivat, ja mikä johti poliisien ampumiseen.

Keskusrikospoliisi tiedottaa Porvoon ampumisesta kello 17. Katso tilaisuus suorana Ylellä. KRP:n mukaan vapaalla olevat ampujat ovat aseistautuneita ja vaarallisia.

Poliisina työskentelevä Rikander muistuttaa, että poliisi menee hälytystehtäviin hyvin vajavaisilla tiedoilla ja varusteilla: lähtötiedot partiolle tulevat aina hätäkeskuksen kautta ilmoittajalta.

Rikander viittaa muun muassa Vihdin ja Hyvinkään ampumistapauksiin, joissa kuoli ja loukkaantui poliiseja.

– Tilanne on paikalle lähtevälle partiolle aina haastava, koska ei esimerkiksi tiedetä, missä asetta käyttävä epäilty tarkalleen on.

Rikander kertoo, että Ruotsissa 80 prosenttia poliisin aseenkäytöstä on tapahtunut alle kymmenen metrin etäisyydellä epäillystä hätävarjelutilanteessa.

– Tämä kuvastaa sitä poliisin aseenkäytön yllätyksellisyyttä ja kiinniotettavan henkilön toimien yllätyksellisyyttä poliisia kohtaan.

Lue lisää: KRP: Porvoon poliisiampujat ovat "vaarallisia ja aseistautuneita" – Poliisi jatkaa teknistä tutkintaa teollisuusalueella

Poliisiylijohtaja Kolehmainen Porvoon ampumisesta: Väkivalta poliisia kohtaan on väkivaltaa meitä kaikkia kohtaan