Brasilian puolustusministeri: 44 000 sotilasta valmiina sammuttamaan metsäpaloja

Brasilian armeijan sotilaat ovat aloittaneet maailmanlaajuista huomiota saaneiden metsäpalojen sammutustyön, kertoo maan puolustusministeri Fernando Azevedo.

Ministerin mukaan 44 000 sotilasta on valmiudessa lähetettäväksi sammutustehtävään.

Ensimmäinen 700 miehen osasto on jo aloittanut työt Rondonian osavaltion pääkaupungin Porto Velhon suunnalla. Sotilaiden käytössä on kaksi C-130 Hercules -kuljetuskonetta, jotka voivat pudottaa kerralla 12 000 litraa vettä.

Uutistoimisto AP:n toimittaja on lentänyt paloalueiden yläpuolella. Hän kertoo, että Porto Velhossa on kulotettu jo aiemmin sademetsästä raivattua maatalousaluetta. Toimittaja näki suuria metsäpaloja esimerkiksi Mato Grosson alueella. Ilma on hämärä valtavien savupilvien takia.

Uutistoimistojen mukaan Brasiliassa on viime päivien aikana syttynyt jälleen satoja uusia metsäpaloja.

Maa on joutunut erittäin voimakkaan kansainvälisen painostuksen kohteeksi, koska laittomaasti sytytetyt metsäpalot ovat yleistyneet tänä vuonna huomattavasti sen jälkeen, kun presidentti Jair Bolsonaro kannusti maatyöläisiä raivaamaan itselleen lisää maata sademetsästä. Hänen mukaansa metsien suojelu haittaa maan taloudellista kehitystä.

Esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron on uhannut estää Brasilian ja EU:n välille neuvotellun taloussopimuksen ratifioimisen.

Myös Boliviassa palaa

Eilen lauantaina Bolsonaro sanoi, että palotilanne on palaamassa normaaliksi.

Palot eivät rajoitu vain Brasiliaan. Naapurimaa Bolivian hallitus kertoo, että tänä vuonna noin 10 000 neliökilometriä metsää on poltettu. Maan presidentti Evo Morales on tukenut metsän raivaamista biopolttoaineiden tuotantoa varten.

Maailman suurin sammutuskone Boeing 747 SuperTanker nousee ilmaan Santa Cruzissa, Boliviassa. Juan Carlos Torrejon / EPA

Bolivia on lähettänyt poliiseja, palomiehiä, armeijan joukkoja ja Yhdysvalloista lainaksi saadun Boeing 747-400 SuperTanker -sammutuskoneen taltuttamaan hallitsemattomiksi päässeitä paloja.

Lähteet: AP, AFP