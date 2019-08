Herätys: Taksia entistä vaikeampi saada maaseudulla, työpaikkojen rasismi harvoin suoraa, etelässä lämpömittarit jopa hellelukemiin

Monessa maakunnassa haja-asutusalueilla taksia on vaikeampi saada kuin aiemmin. Kuvituskuva.

Monessa maakunnassa haja-asutusalueilla taksia on vaikeampi saada kuin aiemmin. Kuvituskuva. Ismo Pekkarinen / AOP

Ylen kysely: Maalla taksia ei saa enää yhtä helposti kuin aiemmin

Reilu vuosi sitten voimaan tullut taksilaki on ollut runsaasti otsikoissa. Yle kysyi maakuntien taksinvälitysyhtiöiltä, miten ne arvioivat taksin saatavuuden muuttuneen syrjäalueilla lain myötä. Enemmistö arvioi, että taksia on nyt vaikeampi saada, mutta alueellisia erojakin näkemyksissä oli. MTK toivoo, että maalle saataisiin kokonaan uudenlaisia kuljetuspalveluita.

Selvitimme, millaisia uudet koulut oikeasti ovat ja miksi

Vuonna 2016 voimaantulleen peruskoulujen opetussuunnitelman tavoitteena on uudistaa opetuksen ohella oppimisympäristöjä. Tiukkoja ohjeistuksia opetussuunnitelma ei koulurakennuksille anna vaan kunnat saavat itse määritellä, millaisen koulun rakentavat. Selvitimme, millaisia nykyaikaiset koulut ovat Suomessa.

Opettaja Jenni Yrjälä ja kuudesluokkalaiset ensimmäisenä koulupäivänä Kurittulan uudessa koulussa Maskussa. Minna Rosvall / Yle

Millaista on työpaikkojen rasismi?

Suomessa ei vielä kovin hyvin tiedetä, mitä rasismilla oikeastaan tarkoitetaan. Työpaikkojen rasismi on todella harvoin suoraa toimintaa kuten rasistista häirintää ja kiusaamista. Useimmiten se on eristämistä ja ulkopuolelle jättämistä. Suomeen muuttaneella työpaikan merkitys yhteisönä ja sosiaalisena järjestelmänä on vielä korostuneempi kuin täällä kasvaneella. Maahan muuttaneella ei välttämättä ole muita kavereita Suomessa kuin työkaverit.

Lähihoitaja Bern Amar työssään Vantaalla marraskuussa 2018. TTL:n mukaan maahanmuuttajataustaisten kokemukset työstään ja työyhteisöstään ovat pääosin myönteisiä. Jari Kovalainen / Yle

Kaivos uhkaa tuhota 10 000 vuotta vanhat asuinpaikat

Savukoskelle Itä-Lappiin suunniteltu fosforikaivos tuhoaisi arvokkaat kivikautiset asuinpaikat, joten kaivosyhtiö maksaa niiden tutkimukset. Kaksivuotiset kaivaukset ovat Museoviraston mukaan laajimmat tällä vuosituhannella. Niistä toivotaan uutta tietoa Suomen ja erityisesti Lapin asutushistoriasta.

Museoviraston arkeologisten kenttäpalveluiden tutkija Marianna Niukkanen on tullut tutustumaan Soklin kaivauksiin ja pääsee samalla itsekin kaivamaan. Pia Tuukkanen / Yle

Elokuun loppuun vielä hellettä?

Kerttu Kotakorpi / Yle

Maanantai on idässä ja pohjoisessa sateinen, mutta etelässä ja lännessä poutainen ja aurinkoinen. Maan eteläosissa lämpötilat voivat kohota jopa hellelukemiin, kun taas pohjoisosissa jäädään alle 15 asteen. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.