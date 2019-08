Hongkongissa poliisi ampui ainakin yhden laukauksen mielenosoittajien keskellä

Hongkongin poliisin mukaan mielenosoituksissa on ammuttu ainakin yksi laukaus sunnuntaina.

South China Morning Post (siirryt toiseen palveluun) kertoo tilanteesta, että poliisi oli ampunut laukauksen ilmaan mielenosoittajien keskellä Tsuen Wanin kaupunginosassa. Poliisin kollega kertoi miehen pelänneen henkensä puolesta tilanteessa.

Lehden mukaan viisi poliisia sai sunnuntaina alueella vammoja ja heidät vietiin saamaan sairaalahoitoa. Väkijoukot olivat ilmeisesti ajaneet poliiseja takaa.

Aiemmin sunnuntaina poliisi ampui mielenosoittajia kahdella vesitykillä. Vesitykkejä ei ole käytetty mielenosoittajia vastaan kaupungissa vuosiin.

Hongkongin poliisi käytti vesitykkejä sunnuntaina Kwai Fungin ja Tsuen Wanin alueilla. Jerome Favre / EPA

BBC:n (siirryt toiseen palveluun)mukaan poliisi ampui myös kyynelkaasua ja mielenosoittajat heittivät poliisia räjähteillä.

Suuren osan sunnuntain mielenosoituksista on kerrottu olleen rauhallisia. Esimerkiksi poliisien omaiset ovat osoittaneet mieltään. Omaisten mielenilmauksessa oli paikalla parisataa ihmistä.

Myös Hongkongin metro oli suljettu sunnuntaina, sillä Manner-Kiinasta on esitetty metroyritystä kohtaan kritiikkiä mielenosoittajien palvelemisesta.

Poliisi otti mielenosoittajan kiinni 25. elokuuta Hongkongissa. Jerome Favre / EPA

Mielenosoitukset ovat jälleen jatkuneet tänä viikonloppuna Hongkongissa.

Lauantai oli ensimmäinen päivä viikkoon, kun mielenosoittajat ja poliisit ottivat yhteen väkivaltaisesti. Demokratiaa vaativat hongkongilaiset ja paikalliset poliisit ottivat yhteen aluksi Kwun Tongin alueella, missä on paljon yrityksiä ja teollisuutta.

Väkivaltaisuudet levisivät myös läheisille asuinalueille ja kauppakeskittymiin.

Lauantaina poliisi pidätti lähes 30 mielenosoittajaa (siirryt toiseen palveluun) ja ainakin 10 ihmistä joutui sairaalahoitoon.

Yli 700 ihmistä on pidätetty kesäkuussa alkaneiden mielenosoitusten aikana. Kyseessä on jo 12. perättäinen viikonloppu, kun Hongkongissa on demokratiaa puolustavia mielenosoituksia.

Mielenosoittajat vastustavat lakia, jonka mukaan Hongkongissa kiinni otetut, rikoksista epäillyt henkilöt voitaisiin viedä Manner-Kiinaan tuomittaviksi.

Tästä laista on periaatteessa jo luovuttu, mutta mielenosoittajat vaativat, että asia ilmaistaisiin yksiselitteisesti. Väki vaatii myös Hongkongin demokratian turvaamista.

