Nyt Sudania koettelevat Niilin tulvat: Ainakin 62 kuollut, tuhansia rakennuksia tuhoutunut

Sudanin viranomaisten mukaan rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa on kuollut ainakin 62 ihmistä ja lähes sata muuta on loukkaantunut. Sudanin virallinen uutistoimisto Suna kertoi asiasta sunnuntaina.

Rankkasateet ovat koetelleet Sudania heinäkuun alusta lähtien. Sunan siteeraaman terveysviranomaisen mukaan Niilin tulviminen on suurin ongelma.

Tulvan alle on jäänyt viranomaisten mukaan ainakin 35 750 rakennusta, joista kaksi kolmasosaa on tuhoutunut täysin. Vesi on katkaissut teitä ja pyyhkinyt rakennuksia mennessään esimerkiksi pääkaupunki Khartumin etelälaidalla, missä Niilin päähaarat Sininen-Niili ja Valkoinen-Niili yhtyvät.

YK on varoittanut, että äkilliset hyökytulvat ovat yhä todennäköisiä. Sadekauden ennustetaan jatkuvan lokakuulle saakka.

Avustustarvikkeiden jakoa Wad Ramlissa Sudanissa. Amel Pain / EPA

Siirtymähallinto muodostettiin viime viikolla

Sudanissa on ollut levoton ja väkivaltainen kesä. Armeija syöksi itsevaltaisesti hallinneen entisen presidentin Omar al-Bashirin vallasta huhtikuussa valtavien, demokratiaa vaativien mielenosoitusten jälkeen.

Siviilihallintoa vaativat protestit jatkuivat, ja kesäkuun alussa puolisotilaalliset RSF-joukot hajottivat mielenosoituksen Khartumissa väkivaltaisesti. Ylen terveysministeriöstä saamien tietojen mukaan ainakin 158 ihmistä kuoli; mielenosoittajien mukaan uhreja oli paljon enemmän.

Verilöylyn jälkeen sudanilaisilta katkaistiin verkkoyhteydet yli kuukaudeksi.

Viime viikolla Sudaniin saatiin muodostettua siirtymäajan hallinto, jossa on sotilaiden ja siviilien edustajia. Demokraattiset vaalit on tarkoitus järjestää noin kolmen vuoden jälkeen.

Lue lisää:

Sudanissa muodostettiin siirtymäajan hallinto – neuvoston kokoonpanossa sotilaita ja siviilejä

Sudanin verilöyly johti uusiin mielenosoituksiin – tuhannet opiskelijat marssivat kuolleiden lukioikäisten tueksi

"Sudaniin pitää saada sellainen rauha, että aseiden ääni ei kuulu kovempaa kuin diplomatian ja kansan ääni" – 21-vuotias aktivisti Ajak Majok uskoo demokratian olevan mahdollinen

Tiesitkö, kuinka tärkeä arabikumi on Sisu-pastillille ja cokikselle? Sudanilaisesta raaka-aineesta on tullut suurvaltapolitiikan pelinappula