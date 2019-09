Viisi kiinnostavaa juttua sunnuntai-iltaan: Lappilaismiehen tie kansainvälisille tv-areenoille ja perussuomalaisten Riikka Purra nousukiidossa

Suomalaisnäyttelijä mukana BBC:n ja HBO:n jättisatsauksessa, josta povataan uutta Game of Thronesia: "Kohdeltiin kuin filmitähteä"

Pasi Remsun huikea taival lappilaisesta raksamiehestä kansainvälisille tv- ja elokuva-areenoille jatkuu.

Mika ja Matias Ahonen, Hannu Pyykkönen, Salla Saukkoriipi ja Tuula Nyberg tietävät kaikki, miltä tuntuu saada pitkiä katseita ja jopa loukkaavia sanoja muilta ihmisiltä. Lucas Holm / Yle

Tuijottaisitko sinäkin näitä ihmisiä? Moni tuijottaa, sillä huono käytös on yleistynyt – neljä ihmistä kertoo nyt, miltä se tuntuu

Monille vammaisille tai esimerkiksi epämuodostumista kärsiville ihmisille on arkipäivää joutua herjaamisen kohteeksi. Mitä näkyvämpää erilaisuus on, sitä todennäköisempää on joutua silmätikuksi. Suomalaisia vammaisjärjestöjä edustavan Vammaisfoorumin mukaan loukkaavaa kohtelua on esiintynyt aina, mutta huono käytös on entisestään yleistynyt.

Syyrian Al-Holin leirille on eristetty noin 11 000 ulkomaalaista, jotka on tuotu Isisin hallitsemilta alueilta. Yle ei ole haastatellut kuvan henkilöitä. Antti Kuronen / Yle

Suomalainen Minna al-Holin leirillä: "Menen mieluummin sharia-valtioon kuin Suomeen" - muut naiset toivovat paluuta kotimaahan

Leirin naiset ovat huolissaan lastensa terveydestä, asiantuntijoita huolettaa mahdollinen radikalisoituminen. Ylen Antti Kuronen kävi Syyrian al-Holissa toista kertaa.

Tukkasotkauros ui auringonlaskun aikaan. Martin Wallberg / Mostphotos

Tutuista suomalaisista lintulajeista on tullut uhanalaisia: Katso tästä, mikä muuttui

Jotain on tapahtunut. Tutut lajit katoavat ja seuraavana muutokset saattaa kokea ihminen.

Perussuomalaisten Riikka Purra sanoo hallitsevansa yhtä hyvin faktat kuin tunteisiin vetoamisen. Karoliina Simoinen / Yle

Petaako Jussi Halla-aho jo Riikka Purrasta seuraajaansa? Näkymätön kunnanvaltuutettu on noussut raketin lailla maahanmuuttokriittisten ykkösääneksi

Riikka Purra on vahva vaikuttaja perussuomalaisissa. Sen hän myöntää myös itse, ja kertoo vaikuttaneensa viime vuosina suurimpaan osaan puolueen ohjelmista. Kädenjälkensä hän sanoo näkyvän myös perussuomalaisten kannatuksen nousussa puolueen hajoamisen jälkeen.