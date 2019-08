Ydinpommin räjäyttämistä hurrikaanin sisällä pohdittiin USA:ssa 60-luvulla – ja todettiin erittäin huonoksi ideaksi

Yhdysvalloissa trooppisen hirmumyrskyn hajottamista ydinaseella on tutkittu tieteellisin laskelmin jo 1950-luvun lopulta lähtien.

Yhdysvalloissa trooppisen hirmumyrskyn hajottamista ydinaseella on tutkittu tieteellisin laskelmin jo 1950-luvun lopulta lähtien. James Thew / AOP

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kerrotaan kyselleen useaan kertaan, olisiko mahdollista estää hurrikaanien aiheuttamat tuhot räjäyttämällä voimakas ydinlataus hirmumyrskyn keskellä.

Axios-media: Trump ehdotti Yhdysvaltoja uhkaavien hurrikaanien pysäyttämistä ydinpommein

Ajatus nousee Yhdysvalloissa säännöllisesti esiin, kun mantereelle saapuvat hurrikaanit tekevät tuhojaan.

Yhdysvalloissa trooppisen hirmumyrskyn hajottamista esimerkiksi 20 megatonnin ydinaseella on tutkittu tieteellisin laskelmin jo 1950-luvun lopulta lähtien.

Asiaa selvittäneen National Geographic -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan ajatuksen esitti tiettävästi ensimmäisenä Scandia Laboratorion säätieteilijä Jack W. Reed, joka esitteli laskelmiaan useissa alan konferensseissa.

Hän oli ryhtynyt selvittämään asiaa, koska Yhdysvallat oli kehittänyt vetypommin, joka tuhansia kertoja voimakkaampi, kuin aiemmin valmistetut, ns. Hiroshima-tyyppiset atomipommit. Yhdysvaltain hallituksella oli myös ns. Plowshare-ohjelma, jolla ydinaseille yritettiin löytää rauhanomaisia käyttötarkoituksia.

Ohjelmassa ehdotettiin muun muassa, että Alaskaan voitaisiin luoda satama tai Panaman kanava avata "kertalaakilla". Ehdotuksia ei lähdetty toteuttamaan.

Reedin ajatuksissa oli, että sukellusvene sukeltaisi hurrikaanin keskuksen, eli "silmän" alle ja ampuisi sieltä yhden tai useamman ydinohjuksen. Ydinräjähdys puhaltaisi hurrikaanin keskellä olevan lämpimän ilman korkealle yläilmakehään ja myrskyn "silmän" täyttäisi viileämpi ilma, mikä heikentäisi myrskytuulen voimaa.

Yhdysvaltain silloisen ilmatieteen laitoksen johtaja Francis W. Riechenderfer piti vuonna 1961 lehdistötilaisuuden, jossa hän kertoi suurelle yleisölle mahdollisuudesta räjäyttää ydinpommi hurrikaanin "silmän" keskellä kaukana merellä. Riechenderfer painotti samalla, ettei ilmatieteen laitos ole aikeissa hankkia ydinaseita "ennen kuin tiedämme, mitä olemme tekemässä".

Laskelmat paljastavat idean puutteet

Myöhemmin esimerkiksi Yhdysvaltain sää- ja valtamerentutkimusorganisaatio NOAA on selvitellyt ajatuksen onnistumismahdollisuuksia. Lopputulos on, että ajatus on lievästi sanottuna erittäin huono.

Fyysinen ongelma on, ettei ydinaseiden teho riittäisi lähellekään muuttamaan hurrikaanin tilaa. Täyteen mittaan kehittynyt hurrikaani tuottaa energiaa paljon enemmän kuin koko ihmiskunta kuluttaa.

NOAA:n asiaa koskevalla nettisivulla (siirryt toiseen palveluun) mainitaan vuonna 1993 World Almanac -julkaisussa ollut laskelma, jonka mukaan ihmiskunnan käyttämä energia oli alle viidesosa 5. luokan hurrikaanin tuottamasta energiasta.

Ihmiskunnalla ei ole keinoa siirtää yhteen pisteeseen, eli hurrikaanin "silmän" sisään sellaista energiamäärää, joka muuttaisi myrskyn olemusta.

On myös huomattava, ettei ydinräjähdyksen aiheuttama paineaalto muuta ilmanpainetta siten, että hurrikaanin muoto muuttuisi.

Afrikan rannikolla vasta syntymässä olevien matalapaineen alueiden pommittaminen ei olisi myöskään järkevää, koska niistä keskimäärin alle kymmenesosa kehittyy hurrikaaneiksi, NOAA jatkaa. Säätieteilijät eivät voi ennustaa, mitkä niistä kehittyvät ja mitkä hajoavat omia aikojaan.

Ydinräjäytyksistä koituisi samaan aikaan valtavaa vahinkoa ihmiskunnalle ja muulle luonnolle, kun radioaktiivinen laskeuma leviäisi tuulen mukana.

Yhdysvallat ratifioi vuonna 1990 sopimuksen ydinräjäytyksiä säätelevän kansainvälisen sopimuksen. Se kieltää siviilitarkoituksessa tehdyt yli 150 kilotonnin suuruiset ydinräjäytykset.