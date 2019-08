Suomalaisnäyttelijä mukana BBC:n ja HBO:n jättisatsauksessa, josta povataan uutta Game of Thronesia: "Kohdeltiin kuin filmitähteä"

Briteissä kohkataan uudesta BBC:n ja HBO:n tv-sarjasta, joka perustuu Philip Pullmanin nuorten fantasia-trilogiaan nimeltä Universumien tomu.

Tv-sarjassa näyttelee suomalainen Pasi Remsu. Yle Uutiset kirjoitti viime vuonna Remsusta, miehestä, joka päätyi onnekkaan sattuman kautta raksahommista brittiläiseen draamakouluun ja sieltä mm. Jurassic World -elokuvan kuvauksiin.

Viime syksynä Remsu sai agentiltaan kehotuksen tehdä nopeasti esittelyvideo itsestään.

– Vedin siansaksaa suomeksi ja olin oma itseni. En lähtenyt mihinkään supertaidehommaan, enkä kerinnyt ajatella, mitä muut ajattelevat. Se oli niin autenttista, ja ohjaaja tykkäsi rehellisyydestä, Remsu sanoo.

Nyt Remsu esittää uuden tv-sarjan kahdessa jaksossa pohjoisen pallonpuoliskon samojedi-metsästäjää, pahista, joka kidnappaa päähenkilö Lyran ja kauppaa tämän eteenpäin toisille pahiksille.

Pohjoisen samojedin rooli on kuin luotu entiselle rovaniemeläiselle, jolla on kokemusta myös lappilaisena safarioppaana toimimisesta. Remsu kertookin kehuneensa ohjaajalle, että "tämä on meille ihan arkipäivää".

– Paitsi ei tietysti lasten kaappaaminen, Remsu nauraa.

Dafne Keen näyttelee sarjan pääroolin, pienen Lyra-tytön, joka lähtee daimoninsa Pantalaimonin kanssa vaaralliselle matkalle pohjoiseen. HBO Nordic

Päähenkilönä tyttö, joka pelastaa maailmat

Philip Pullmanin alkuperäinen trilogia keskittyy nuoreen tyttöön, Lyraan, joka asuu Oxfordissa. Lyran Oxford sijaitsee meidän tuntemamme yliopistokaupungin rinnakkaisessa todellisuudessa. Siellä jokaisella ihmisellä on daimoni, eläinhahmon ottanut näkyvä sielu.

Lyra selvittää salaperäisen Tomun merkitystä ja sen yhteyttä kadonneisiin lapsiin. Matka vie Pohjoiseen, jota kansoittavat noidat ja panssarikarhut – ja jossa Lyra kohtaa nomadia esittävän Remsun.

Apunaan Lyralla on aletiometri, kompassi, joka kertoo totuuden sille, joka osaa tulkita sen symboleita.

Seikkailuun liittyy myös Will, poika meidän maailmastamme. Lyra ja Will taistelevat pahaa vastaan, jota edustaa Magisterium. Paaveineen se muistuttaa epäilyttävästi katolista kirkkoa.

Fantasian luominen on kallista

Tuleva tv-sarja on BBC:n historian kallein tuotanto. Kalliin siitä tekee fantasiamaailma, jonka luominen ei ole halpaa. Erityisen kalliin siitä tekevät muun muassa daimonit, jotka animoidaan eläviksi. Remsu kertoo, että daimoneita markkeerasivat kuvauksissa kepin nokassa liehuvat hännät.

Myös näyttelijäjoukko on nimekäs. Lyraa esittää 14-vuotias Dafne Keen. Muita nimiä ovat muun muassa Ruth Wilson, Lin Manuel Miranda ja Andrew Scott.

Universumien tomun tähdet Lyran roolin näyttelee 14-vuotias Dafne Keen, joka on aiemmin roolitettu mm. supersankarielokuva Loganiin. Ruth Wilson näyttelee Lyran biologista äitiä, julmaa rouva Coulteria. Aiemmin hänet on nähty mm. tv-sarjoissa Luther ja The Affair. Lyran isää, Lordi Asrielia näyttelee skotti James McAvoy. Lin Manuel Miranda esittää sarjassa Lyraa auttavaa kuumailmapallolentäjä, aeronautti Lee Scoresbya. Miranda tunnetaan Broadwayn menestyneimmän musikaalin, Hamiltonin, kirjoittajana, säveltäjänä ja nimiroolin näyttelijänä. Muun muassa 007 Spectre -elokuvasta ja Uusi Sherlock -tv-sarjasta tuttu Andrew Scott esiintyy toisella tuotantokaudella. Samojedi-metsästäjää esittää suomalainen Pasi Remsu.

On esitetty arviota, että sarja maksaisi vähemmän kuin Netflixin The Crown, jonka tekeminen kustansi seitsemän miljoonaa dollaria per jakso. Tarkkaa summaa ei tiedetä, mutta sarjan sanotaan olevan (siirryt toiseen palveluun) kallein BBC:llä koskaan esitetty.

Tv-sarjan on määrä ilmestyä syksyllä ensin HBO:lla ja HBO Nordicilla ja sitten BBC:llä. Voit katsoa tv-sarjan trailerin täältä (siirryt toiseen palveluun).

Iorek Byrnison on panssarikarhu, joka auttaa Lyraa tämän matkalla. HBO Nordic

Suomi mainittu – ja monta kertaa

Remsu ehdotti kuvauksissa ohjaajalle, että hän puhuisi repliikkinsä suomeksi, rovaniemen murteella. Läpi meni. Mies opetti suomea myös vastanäyttelijälleen Lia Williamsille.

– Yhdessä kohtauksessa tuon kidnappaamani lapsen tehtaalle. Käyn tohtori Cooperin kanssa keskustelun. Joka kerta, kun Cooper sanoi suomeksi: “Sie oot myöhäsä”, minulla oli vaikeuksia pitää pokkaa.

Remsu kertoo, että kuvauspaikalla häntä kohdeltiin kuin filmitähteä.

– Oli huippuhotelli ja aamulla hento herätys, kun kuljettaja tuli hakemaan töihin. Oli oma asuntovaunu ja pari-kolme meikkaajaa katsomassa, että olet koko ajan tällissä. Tuli hetkellisesti sellainen parempi ihminen -olo.

Remsu asuu Lontoossa, jossa hän näyttelemisen ohella rakentaa briteille saunoja. Hänellä on työhuone 1800-luvulta peräisin olevassa entisessä kirkossa.

– Olen nykyisin sellainen saunasaarnaaja, Remsu nauraa.

Suomi on tv-sarjassa framilla toisellakin tapaa. Pullman on antanut pohjoisessa asuville hahmoilleen skandinaavisia nimiä. Lyraa auttaa Enara-järven noitien kuningatar Serafiina Pekkala, jolla on daimoni nimeltä Kaisa.

Alkuperäisessä brittiversiossa Kaisa tosin on “he”, mies. Tv-sarjassa Serafiina Pekkalaa näyttelee Ruta Gedmintas. Siitä, mitä sukupuolta Kaisan ääninäyttelijä tv-sarjassa on, ei ole tietoa.

His Dark Materials -sarjasta teki kalliin muun muassa daimonien toteutus. Daimonit ovat eläinhahmoisia, näkyviä sieluja. HBO Nordic

Aiempi elokuva floppasi

Pullmanin maailma on aiemmin yritetty kääntää isolle kankaalle. The Golden Compass (Kultainen kompassi) -elokuva vuodelta 2007 floppasi siitä huolimatta, että siinä näyttelivät mm. Nicole Kidman ja Daniel Craig.

Yksi syy siihen, ettei elokuva menestynyt, oli sen Yhdysvalloissa saama vastaanotto: uskonnolliseen oikeistoon kuuluva Catholic League for Religious and Civil Rights -järjestö kehotti boikotoimaan Kultaista kompassia, koska sen mielestä elokuva tutustutti lapset ateismiin.

Elokuvan nähnyt Remsu ihmettelee asiaa.

– Minun mielestäni maailma alkaa mennä siihen, että maalaisjärki on kadonnut, on siistiä pahoittaa mielensä asioista. Tänä päivänä on uskontoja joka lähtöön ja ne kaikki mahtuvat maailmaan. Tärkeintä on, että pystyt turvautumaan johonkin. Jos oppii kuuntelemaan, maailma antaa vastauksia, Remsu analysoi.

Uuden tv-sarjan tuottajat vakuuttelivat (siirryt toiseen palveluun) muun muassa Comic-Con-tapahtumassa San Diegossa, että Philip Pullmanin, tunnetun agnostikon ja ateistin, kirjoihin perustuvassa sarjassa ei hyökätä uskontoa vastaa. Sen sijaan kritisoidaan tiedon salaamista, sitä että ihmisiä pidetään pimennossa, eikä anneta heidän ajatella vapaasti.

On myös spekuloitu sillä, että aiemman elokuvan lyhyt muoto ei sopinut monisyisen ja syvällisen maailman ja sen henkilöhahmojen avaamiseen. Siksi tv-sarjalta odotetaan nyt paljon. Sarjasta veikataan (siirryt toiseen palveluun)uutta Game of Thronesia.

BBC ottaa kuitenkin ilmeisen riskin. Se on jo päättänyt toisen tuotantokauden tekemisestä ennen kuin ensimmäisen suosiosta on mitään takeita.

Ruth Wilson esittää tv-sarjassa Lyran pahansisuista äitiä. HBO Nordic

Pullman kirjoittaa syntiinlankeemuksen uusiksi

Trilogia perustuu löyhästi John Miltonin 1600-luvulla kirjoitettuun Kadotettu paratiisi -runoelmaan. Milton käsittelee syntiinlankeemusta negatiivisena asiana, mutta Pullman esittää sen myönteisenä. Lyra ja Will ovat kuin Eeva ja Aatami, jotka kirjoittavat Raamatun tarinan uusiksi.

Alkuperäinen kirjasarja on luokiteltu fantasiaksi lapsille ja nuorille. Se yhdistää filosofiaa, teoreettista fysikkaa ja teologiaa tavalla, joka tekee siitä syvällisen ja älyllisesti haastavan myös aikuisille. Sellaisena se edustaa crossover-kirjallisuutta, josta on vaikea sanoa, mihin hyllyyn se pitäisi sijoittaa.

Suomessa sarja on ilmestynyt nimillä Kultainen kompassi (1995), Salaperäinen veitsi (1997) ja Maaginen kaukoputki (2000). Teokset on suomentanut Helene Bützow. Kirjasarja on käännetty noin 40 kielelle ja sitä on myyty lähes 20 miljoonaa kappaletta.

Philip Pullman on kirjoittanut Universumien tomu -sarjalle jatkoa kirjassa Belle Sauvage, joka ilmestyi vuonna 2017 englanniksi ja vuonna 2018 suomeksi nimellä Vedenpaisumus. Ja lisää on tiedossa. The Secret Commonwealth: The Book of Dust Volume Two on määrä ilmestyä englanniksi lokakuun alussa.