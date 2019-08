Kolme ampumista yhtenä viikonloppuna – poliisit kertovat, miten elää uhkien kanssa: "En usko, että tämä tulee kenellekään yllätyksenä"

Lauantaina aamulla poliisia ammuttiin ilma-aseella kasvoihin Jyväskylässä. Sunnuntaina puolenyön jälkeen kahta poliisia ammuttiin hälytystehtävän yhteydessä pienteollisuusalueella Porvoossa.

Poliisi otti kaksi Ruotsin kansalaista kiinni sunnuntaina illalla Porvoon ampumatapauksesta epäiltyinä. Vielä kiinnioton yhteydessä ammuttiin poliisia kohti, mutta kukaan ei loukkaantunut.

Tamperelainen poliisiopiskelija Sampsa Pietilä sanoo, että tapaukset ovat puhuttaneet paljon Poliisiammattikorkeakoulussa. Ensimmäinen ajatus oli säikähdys.

– Viikonloppuna saimme kuitenkin lukea, että operaatiot menivät lopulta aika hyvin. Voi olla ylpeä tulevasta työnantajasta, Pietilä sanoo.

Poliisi kohtaa yhä enemmän väkivaltaa

Tilastojen mukaan poliisin työssään kohtaama väkivalta on kaksinkertaistunut Suomessa tällä vuosituhannella. Poliisin ampuminen on vielä harvinaista. Miten ammattilaiset suhtautuvat tähän riskiin?

Sampsa Pietilä on opiskellut pari vuotta. Hän on ollut myös työharjoittelussa.

– Alkuun jännitti ja pelotti, kun hyppäsin maijan rattiin tai pelkääjän paikalle, Pietilä sanoo.

Pietilää on auttanut, että on ammattitaitoinen ohjaaja vieressä ja työkaverit tukevat. Lopulta väkivallan uhka on aika harvinaista, eikä sitä ole sattunut vielä opiskelijan kohdalle.

– Vaaralllisia tilanteita ei ole tullut niin paljon, kuin itse olisin ajatellut, Pietilä sanoo.

Pietilän mukaan väkivallan uhka täytyy hyväksyä samalla kun tulee opiskelemaan.

– En usko, että tämä tulee kenellekään yllätyksenä. Jokainen on jo hakuvaiheessa miettinyt, että tässä ammatissa on väkivallan uhka. Jossain määrin kaikki ovat käsitelleet ja hyväksyneet asian, että huono tuuri voi osua omalle kohdalle.

Väkivalta viranomaisia kohtaan on opiskelijasta huolestuttava ilmiö. Poliisin pitää tehdä oma työnsä hyvin ja asiallisesti, mutta Sampsa Pietilän mukaan tämä ei välttämättä riitä.

Suomessa on vähemmän poliiseja kuin monessa muussa maassa. Pietilän mukaan poliisien määrää pitäisi lisätä. Turvallisuudessa on kyse myös poliitikkojen ratkaisuista.

Poliisi kiitti Twitterissä

Poliisiammattikorkeakoulun psykologi Jari Hyyti sanoo, että kokeneet poliisit osaavat yleensä suhteuttaa tapahtumia hyvin.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen valvonta-ja hälytystoimintasektorin johtaja Jussi Huhtela kiitti Twitterissä (siirryt toiseen palveluun)maanantaina kansalaisia.

– Kiitos kaikille teille lukemattomille ihmisille, jotka eilen erittäin pahana päivänä tsemppasitte meidän poliiseja ja koko työyhteisöä. Se kannustaa uskomaan, että nämä meidän hommat tuolla kentällä ovat läsnä olevista riskeistä huolimatta yhä tekemisen arvoisia.

Psykologi Jari Hyyti sanoo, että väkivallan uhan kanssa pitää pystyä elämään poliisin työssä. Antti Eintola / Yle

Väkivallan uhka on vaikein opiskelijoille ja kokemattomille työntekijöille. Ampumiset voivat aiheuttaa huolta ja ahdistusta. Nämä tunteet on pakko käsitellä, että ammatti ei muodostu liian raskaaksi.

– Toisaalta asian kanssa pitää pystyä vain elämään, siirtää päiväjärjestyksestä, ettei se tuota liikaa kuormaa arkeen, psykologi Jari Hyyti sanoo.

Väkivaltatilanteet, etenkin ampumiset poliisia kohtaan, ovat harvinaisia. Hyytin mukaan on kuitenkin realiteetti, että työssä voi tapahtua väkivaltaa.

Poliisikoulutuksessa lähdetään riskiajattelusta: ammattiiin liittyy riskejä, joita pitää pyrkiä hallitsemaan. Työn haasteita lisää se, että jokainen tapaus on arvioitava paikan päällä. Varautumistasoa pitää nostaa, jos tilanne edellyttää.

– Poliisit ovat useimmiten tekemisissä negatiivisten ja vaikeiden asioiden kanssa. Siinä syntyy helposti aggressiota ja ehkä uhkaa tai tekoja poliisia kohtaan. Kuinka systemaattista tämä on, on vaikea arvioida.

Tilastot kertovat, että rikollisten otteet ovat koventuneet. Kyseessä on psykologin mukaan yleinen yhteiskunnallinen muutos.

– Kaikkia auktoriteettejä kohtaan ollaan kriittisempiä. Entiset auktoriteetit ovat menettäneet auktoriteettiään. Poliisi on Suomessa onnistunut tehtävässään hyvin. Tätä pyrimme pitämään yllä.

Hakijamäärät kasvaneet

Pasi Kotro opettaa operatiivista johtamista Poliisiammattikorkeakoulussa. Hän pitää viikonlopun tapahtumia erittäin vakavia.

Operatiivisen johtamisen opettaja Pasi Kotro sanoo, että riskiä voi pienentää, mutta ei poistaa kokonaan. Antti Eintola / Yle

Poliisin koulutuksissa huomioidaan väkivallan uhka ja niihin reagointi. Opetuksessa mietitään, mitä näistäkin tapauksista voidaan oppia.

Poliisi pyrkii pienentämään riskiä työssä, mutta Kotron mukaan kaikkeen ei voi täydellisesti varautua.

– Ihan nollaan emme voi riskiä ikinä saattaa.

Kotro tuli poliisikoulutukseen vajaat 40 vuotta sitten. Hän kertoi tiedostaneensa jo silloin riskit, kuten opiskelija Sampsa Pietilä.

Poliisiammattikorkeakouluun Tampereelle haki tänä vuonna ennätysmäärä opiskelijoita. Yhtä paikkaa tavoitteli lähes 13 hakijaa. Pelko ei näy ainakaan vielä hakijamäärissä.

– Hakijamäärät ovat kasvaneet. On hienoa, että tämä on monen kutsumus- ja haaveammatti.

