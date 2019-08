Ruotsalainen kriminologi: Ilmeisesti järjestäytynyt ruotsalainen rikollisuus oli asialla Porvoossa

Professorin mukaan vaarana on, että järjestäytynyt rikollisuus leviää Pohjoismaasta toiseen.

Kriminologi Jerzy Sarnecki epäilee, että Porvoon ammuskelujen ja takaa-ajon taustalla on järjestäytynyt ruotsalainen rikollisuus.

– Tästä on hyvin vaikea sanoa, koska emme tiedä kaikkea. On ilmeisesti kuitenkin niin, että ruotsalainen järjestäytynyt rikollisuus on toiminut Suomessa. Meillä on tällä hetkellä Ruotsissa paljon ongelmia törkeätä väkivaltaa käyttävien jengien kanssa. Ne ampuvat ja räjäyttävät sekä syyllistyvät törkeisiin rikoksiin.

Sarneckin mukaan järjestäytyneellä rikollisuudella on taipumus levitä maasta toiseen Pohjoismaissa. Hän kertoo, että Tanskassa on myös ollut tapauksia, joissa asialla on ollut Ruotsin järjestäytynyt rikollisuus.

– Valitettavasti näin asia vain on, Sarnecki lisää.

On hyvin vaikea sanoa, kuinka läheiset suhteet Ruotsissa toimivalla järjestäytyneellä rikollisuudella on Suomeen, mutta heidän liiketoimensa perustuvat kansainvälisiin yhteyksiin, ja Suomen itänaapuri on tässä kiinnostava.

– Voin kuvitella, että yhteyksillä Venäjään on suuri merkitys, Sarnecki sanoo.

Kriminologian professori Jerzy Sarnecki Tukholman yliopistosta. Mike Toivonen / Yle

Tukholman yliopiston kriminologian professori Sarnecki pitää mahdollisena, että ruotsalainen rikollisuus leviää muihin Pohjoismaihin, mutta niin ei välttämättä tarvitse tapahtua. Se riippuu professorin mukaan siitä, kuinka muut Pohjoismaat ja myös Ruotsi onnistuvat taistelemaan tämän tyyppistä rikollisuutta vastaan.

Raaka rikollinen kulttuuri syntyi muutama vuosi sitten

– Tämä on meillekin uusi ongelma. Se alkoi vasta muutama vuosi sitten, mutta on sen jälkeen juurtunut yhteiskuntaamme. Meille on syntynyt raaka rikollinen kulttuuri, johon kuuluvat kovat otteet, tappaminen, ampuminen, piittaamattomuus omasta elämästä ja poliisin provosoiminen, Sarnecki kuvailee.

Rikolliset tulevat Sarneckin mukaan Ruotsissa alueilta, jotka ovat sosiaalisesti "hyvin haavoittuvaisia", ja monessa kohdassa ruotsalainen koulu ja päiväkoti esimerkiksi ovat epäonnistuneet.

– Nyt näemme näiden laiminlyöntien lopputuloksen. Olemme sallineet tiettyjen nuorten kasvaa vailla kiinnekohtaa ruotsalaiseen yhteiskuntaan.

Professorin mukaan on kyse sekä olemassa olevan ongelman kohtaamisesta että vastaavan ennalta ehkäisemisestä tulevaisuudessa.

Ilkka Kemppinen / Yle

Eniten lisääntyneet huumausainerikokset

Alkuvuonna Ruotsissa ilmoitettiin kaikkiaan 757 000 rikosta. Se on prosentin enemmän kuin samaan aikaan edellisvuonna.

Oheisesta tilastosta näkee, että viime vuodesta eniten lisäystä on huumausainerikoksissa. Toisena ovat petoksiin liittyvät rikokset ja kolmantena henkilöön kohdistuvat rikokset ja vahingonteot.

Petokset -rikosnimikkeellä ilmoitettuihin rikoksiin lasketaan muun muassa luottokorttirikokset ja identiteettirikokset, joita oli eniten petos -nimikkeen alla. Tiedot löytyvät Kriminalstatistik (siirryt toiseen palveluun) 2019 -tilastoista, joissa on ennakkotietoa tämän vuoden luvuista.

Henkilöön kohdistuvat rikokset ovat pääosin pahoinpitelyjä, häirintää ja ahdistelua sekä laittomia uhkauksia. Muita samaan kategoriaan kuuluvia rikoksia ovat kuolemaan johtanut väkivalta, kuolemantuottamus tai ruumiinvamman tuottamus, seksuaalirikokset, törkeä vapauden riistäminen ja naisiin kohdistuva väkivalta.

Kuolemaan johtaneita väkivaltaisia rikoksia ilmoitettiin viime vuonna 108, mikä on viisi vähemmän kuin vuonna 2017, jolloin tapauksia oli 113. Viime vuonna kuolemaan johtaneissa väkivaltarikoksissa ampuma-aseita käytettiin 43 tapauksessa. Valtaosassa surmatöitä kuolema aiheutettiin jollain muulla tavalla.

Alkuvuonna vähenivät eniten varkaudet ja erityisesti taskuvarkauksista ja asuntomurroista ilmoitettiin viime vuotta harvemmin.

