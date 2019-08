Miten vakava uhka kauppasota on maailman ja Suomen taloudelle? Kuusi kysymystä ja vastausta pörssejä ravisuttavista kauppasodan tullitaisteluista

Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota on taas kiristynyt ja aiheuttanut heiluntaa pörsseissä ympäri maailman. Meklari New Yorkin pörssissä.

Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota on taas kiristynyt ja aiheuttanut heiluntaa pörsseissä ympäri maailman. Meklari New Yorkin pörssissä. Justin Lane / EPA

Kysyimme Nordean pääekonomistilta Tuuli Koivulta ja Aalto-yliopiston professorilta Vesa Puttoselta, kuinka vakava on kauppasodan laajenemisen uhka.

1. Miksi Euroopassa vältyttiin pahalta kurssilaskulta?

– Tässä on tullut hämmentäviä tviittejä perjantaina ja nyt sitten vähän tasoittelevampia viestejä viikonlopun aikana. Näyttää siltä, että maailmanloppu ei tullut ainakaan vielä. On silti rehellistä tunnustaa, että kukaan ei tiedä mitä tapahtuu seuraavaksi. Tässä ei ole kysymys talousteorioista, vaan suurvaltojen sisäpolitiikasta, professori Vesa Puttonen sanoo.

2. Missä vaiheessa kahden suurvallan kauppasodassa ollaan nyt?

– Kaikki on vielä kesken eikä mihinkään ole löydetty ratkaisua. Tämän kesän aikana on menty vain ojasta allikkoon. Nyt tilanne on kärjistynyt ja kehitys voi jatkua joko huonompaan tai parempaan suuntaan. Tässä on taustalla se, että Kiinaa yritetään painostaa avaamaan talouttaan vapaamman yrityskulttuurin suuntaan, pääekonomisti Tuuli Koivu arvioi.

3. Miten tavallisen kansalaisen pitäisi suhtautua kauppasodan uhkaan?

– Jos tulevaisuus näyttää kovin sumuiselta, niin on järkeenkäypää olla tekemättä mitään erityistä. Jos maailman johtavat ekonomistit ja poliitikot eivät tiedä, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan, niin miten tavallinen ihminen pystyisi tekemään ennusteita. Velkaa ei saisi kuitenkaan olla liikaa, että mahdollinen korkojen nousu ei johda ongelmiin. Lisäksi kannattaa pitää oma ammatillinen osaaminen vireänä, että pystyy reagoimaan, jos tilanteet muuttuvat, Vesa Puttonen sanoo.

4. Pörssiyhtiöiden osakkeet halpenevat, vaikka niiden tuloskunto olisi hyvä. Eikö sillä ole enää väliä?

– Tuloskunnolla on merkitystä, mutta yritykset kärsivät kauppasodasta jo aika paljon. Usein yrityksen huonon tuloksen selitys onkin nykyään tämä kauppasota. Se, että enää ei kyetä optimoimaan yrityksen omaa toimintaa, vaan joudutaan toimimaan heikentyneissä olosuhteissa, Tuuli Koivu sanoo.

5. Miten euroalueen velkaiset valtiot kestävät kauppasodan seuraukset?

– Tilanne on muutaman vuoden aikana mennyt siihen, että valtioilla ei ole varaa maksaa veloistaan korkeampia korkoja, joten korot pysynevät matalina pitkän aikaa. Myös kaikki rakenteelliset uudistukset esimerkiksi työmarkkinoilla ovat jääneet tekemättä, koska Euroopan keskuspankki on luvannut, että se pelastaa valtiot viime kädessä. Koska ei ole mitään pakkoa tehdä uudistuksia, tästä peruuttaminen on – ellei mahdotonta – niin ainakin äärimmäisen vaikeaa, Vesa Puttonen ennustaa.

6. Miten kauppasota on tähän mennessä vaikuttanut maailmankaupan vapauteen?

– Viimeisten vuosien aikana on käynyt yhä selvemmäksi se, että valtiot ajavat entistä vahvemmin omaa etuaan ja yleinen globalisaation puolesta puhuminen on jäänyt sivuun, Tuuli Koivu sanoo.

– Valtioiden johtajat haluavat katsoa nyt kotiin päin ja puhua omille äänestäjilleen. Talous saa kärsiä, koska sitä tärkeämmäksi on noussut pelko kasvojen menettämisestä kauppasodassa, Vesa Puttonen sanoo.

Helsingin pörssi toipui päivän kuluessa hieman aamun laskusta