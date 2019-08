Opettajat tukkanuottasilla oman järjestönsä kanssa: “Palkka putosi yli tonnilla vuodessa ja se tuntuu oman työn aliarvioinnilta"

Vuosityöaikaa vastustavilla Facebook-sivuilla on 10 000 jäsentä.

Kotkassa asuva kauneudenhoitoalan opettaja Heli Mäkisalo käy töissä Helsingissä. Bussimatkaan kuluu kaksi tuntia suuntaansa. Aiemmin hän teki bussimatkat etätöitä.

Uudessa työehtosopimuksessa Mäkisalon oikeutta etätyöhön on vähennetty. Työmatkoista on tullut yhtä piinaa. Viime keväänä Mäkisalo uupui.

Hän kertoo rakastavansa työtään. Nyt rakkaus on koetuksella.

– Istun työmatkoilla jouten ja sitten kiirehdin työpaikan koneelle tekemään asiat, jotka olisin voinut tehdä jo matkalla, Mäkisalo sanoo.

Mäkisalon palkka laski 90–100 euroa kuukaudessa ja työtunteja tuli lisää. Hän tutkii palkkalistojaan.

– Palkka putosi yli tonnilla vuodessa ja se tuntuu oman työn aliarvioinnilta. Olen jo ryhtynyt miettimään, mitä sitä ryhtyisi tekemään isona.

Tämä on yhden opettajan tarina, mutta se kertoo siitä, että opetusalalla kuohuu.

Tavoitteena on, että kaikesta työstä maksetaan

Muutoksen taustalla on opettajien vuosityöaika. Kunnallisella puolella ammatillisen koulutuksen opettajat ovat siirtyneet tai siirtyvät vuosityöaikaan viimeistään elokuussa 2020. Mukana on yhteensä 12 000 opettajaa.

Vuosityöaika on vähintään 1 500 tuntia.

Muutos tehtiin, kun ammatillinen koulutus uudistettiin. Aiemmin opettajan työtä mitattiin oppituntien määrällä. Uudistuksen yhteydessä oppitunnin käsite poistui laista. Palkanmaksu ei siis voinut enää perustua opetustunteihin.

Tilalle tuli vuosityöaika.

Perusopetuksessa vuosityöaikaa vasta kokeillaan. Mukana on 200 opettajaa.

Tavoitteena on, että kaikesta työstä maksetaan. Opettajien työ on muutakin kun oppituntien pitämistä: tuntien valmistelua, kokouksia ja koulutusta.

Uudistus on saanut osan opettajista takajaloilleen. He kokevat, että kävi päinvastoin kuin luvattiin. Töitä tuli lisää, työn itsenäisyys katosi ja osalla laski palkka. Vuosityöaikaa vastustavalle Facebook-sivulle on liittynyt jo 10 000 jäsentä.

Suomen opettaja Pauli Valo on saanut outoja puheluita. Valo on vuosityöaikaa käsittelevän Facebook-sivun ylläpitäjä. Sasha Silvala / Yle

Facebook-sivujen ylläpitäjiä on haukuttu nilviäisiksi

Facebook-sivuston ylläpitäjä, suomen kielen opettaja Pauli Valo sanoo, että opettajat ovat olleet tähän mennessä kilttejä.

Nyt he kokevat, ettei oma ammattijärjestö OAJ kuuntele.

OAJ:n kuulemistilaisuuksia on järjestetty ympäri maata, mutta onko kuunneltu? Valo kysyy.

– Eräässä kuulemistilaisuudessa meidän ryhmämme jäsenelle ei annettu puheenvuoroa, vaan OAJ:n edustaja puhui omasta koirastaan. Sen jälkeen hän pakeni paikalta.

Äänenpainot ovat Valon mukaan muuttuneet viime aikoina entistä kovemmiksi.

– Sivun ylläpitäjille on tullut puhelimitse huutouhkauksia ja meitä on haukuttu nilviäisiksi, Valo sanoo.

Yksi syy kuohuntaan on se, että opettajat ovat tottuneet itsenäisyyteen. He kokevat, että se voi pian olla menneisyyttä.

Arvostelu näyttää kohdistuvan OAJ:n puheenjohtajaan Olli Luukkaiseen. Hän johtaa opettajien etujärjestöä, jossa on yli 100 000 jäsentä.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen myöntää, että vuosityöajasta viestiminen olisi voinut onnistua paremminkin. Sasha Silvala / YLE

OAJ: Palkat nousseet reilut kolme prosenttia

Opetusalan ammattijärjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen myöntää, että keskustelu lainehtii rajusti. Pahoja puheita ja kovia sanoja heitellään puolin ja toisin.

Luukkaisella ei ole tietoa siitä, että ketään olisi nimitetty nilviäiseksi.

Hän ei kuitenkaan allekirjoita väitteitä palkkojen pienenemisestä. Luukkainen esittelee laskelmiaan: ammatillisten opettajien palkat ovat nousseet reilut kolme prosenttia vuodessa.

Luukkainen pitää vuosityöaikaa edistysaskeleena.

– Kaikki työ saadaan nyt maksetun työajan piiriin. Työaikaa voidaan tulpata niin, ettei sitä voi määrättömästi lisätä ja palkkataso säilyy.

Toki joukossa on niitäkin, joilla palkka laski. OAJ:n puheenjohtaja ei kuitenkaan halua ottaa kantaa yksittäistapauksiin. Palkkaeroja on vanhassa tuntipohjaisessa järjestelmässäkin.

– Me otamme palautteen hyvin tarkalla korvalla huomioon ja kuuntelemme heidän ääniään. Haluamme kuitenkin käydä keskustelua julkisessa verkossa, johon kaikki opettajat pääsevät – emme suljetussa ryhmässä.

Tyytymättömyys kumpuaa säästöistä

Opettajien kuulemisten perusteella Luukkaiselle on jäänyt kuva, että suurin osa opettajista on tyytyväisiä.

– Me olemme järjestäneet yli 40 tilaisuutta kentällä ja kierrämme nytkin koko ajan kenttää. Sieltä viesti on yksiselitteisesti, että kenttä on rauhallinen.

Paineita on viime vuosina riittänyt. Kaksi edellistä hallitusta leikkasi ammatillisesta opetuksesta yhteensä 300 miljoonaa euroa. 1 600 opettajaa sai lähtöpassit.

– Tässä menee nyt kaikki samaan kattilaan. Murhetta on paljon, tyytymättömyyttä on paljon, mutta ne ovat jossain määrin sekoittuneet keskenään. Siitä tässä on kyse, Luukkainen sanoo.

Pelkoja lomien lyhenemisestä

Opettajien kahvipöytäkeskusteluissa maalaillaan jo uhkakuvia kesälomien lyhenemisestä ja vuosityöajan laajentamisesta peruskouluihin ja lukioihin.

OAJ:n Olli Luukkainen haluaa häivyttää uhkakuvat.

– Lomat eivät ole lyhenemässä, ja perusasteella tehdään vasta vuosityöaikakokeiluja. Ne voidaan lopettaa koska vaan.

Opettajien etujärjestössä myönnetään, että tiedottaminen vuosityöajasta ei onnistunut.

– Sen olisi voinut tehdä paremminkin, Luukkainen sanoo.